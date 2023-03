Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 20, Trofeo Boomerang)

Si chiama Trofeo Boomerang perché due piste di Tour tornano indietro: scoprite le piste e i tracciati di questa guida a Mario Kart 8 Deluxe

Concludiamo così il terzultimo DLC di Mario Kart 8 Deluxe: con una guida alle piste e ai tracciati del Trofeo Boomerang. Abbiamo una doppietta dell’urbanistica di Mario Kart Tour, nonché un circuito da DS e un altro da Double Dash!!, ma andiamo con ordine. L’apripista (gioco di parole non voluto… forse) è Tour Bangkok a Manetta, seguito da DS Circuito di Mario. Torna poi la seconda “arena fangosa da motocross” dell’intero gioco, in questo caso GCN Stadio di Waluigi. A chiudere il quartetto, poi, è Singapore a Tutto Gas. Metà del campionato è dominato dal sud-est asiatico, quindi vediamo di parlarne al meglio!

Tour Bangkok a Manetta – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Trofeo Boomerang)

Le nostre dita già piangono a dover gestire due piste dal titolo per cellulari, ma non possiamo farci niente se due circuiti su quattro del Trofeo Boomerang portano altrettante città tentacolari (specie nel layout) in Mario Kart 8 Deluxe. La capitale tailandese, al centro di un brano di Giusy Ferreri, arriva in versione “baffuta”. Scopriamo le meraviglie di Tour Bangkok a Manetta!

Layout: Il primo rettilineo conduce a una curva a sinistra molto larga e morbida, dove le barche fanno da rampe in una sezione altrimenti piena di acqua molto bassa. Dopo la svolta a sinistra che segue è il turno di un altro cambio, stavolta verso destra. Dopo il rettilineo vi attende una curva a sinistra, seguita da una lunga svolta verso destra tra le bancarelle del mercato (i cui tetti sono raggiungibili con una rampa prima della sezione). Svoltate verso sinistra e scegliete se salire le scale (sì, le scale) e seguire le curve successive (destra-sinistra) dalla ferrovia o se farlo sotto di essa (così ottenendo qualche cubo oggetto). La curva a destra conclude il primo giro. Nel secondo vi attende un lungo tornante a destra, seguito da un zigzag sinistra-destra che precede un rettilineo. Svoltando a destra raggiungerete una rampa blu: planerete sotto l'arcata del Giant Swing. Una volta atterrati, solo tre svolte a destra consecutive vi separano dal traguardo. Svoltate a sinistra nel terzo giro, prima che il rettilineo vi porti a una curva verso destra. Vi attende di nuovo il viale che avete attraversato un paio di minuti fa, per poi seguire un cavatappi in salita verso sinistra. Rimbalzate sui tetti del mercato Talat Rotfai e svoltate a destra, dove avrete di nuovo l'opzione di seguire la ferrovia dall'alto o di passare sotto il cavalcavia. La parte conclusiva è identica al primo giro.

Valutazione: Una colonna sonora orecchiabile riempie di brio questo… tour attraverso il talvolta discusso centro nevralgico tailandese. Non è ancora uno dei circuiti urbani migliori, ma è di sicuro un passo avanti rispetto a quanto visto ad Amsterdam. 8/10.

DS Circuito di Mario – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Trofeo Boomerang)

In ogni episodio della serie, il tracciato dedicato al personaggio simbolo di Nintendo stessa tende ad essere anche il più blando e dimenticabile. Per qualche arcano motivo, però, chi vi scrive ha un debole per l’incarnazione della pista che ha fatto il debutto su Nintendo DS. Avrà mantenuto il suo smalto? Scoprite con noi com’è invecchiato DS Circuito di Mario.

Layout: Svoltate a destra subito dopo la partenza e seguite il rettilineo che costeggia il fossato del Castello di Peach. State attenti ai Goomba e preparatevi a svoltare nuovamente a destra dopo un breve zigzag. Superate il rettilineo e preparatevi a schivare le palle di fuoco delle Piante Piranha Falò nella curva a sinistra e nel tornante a destra (entrambi tagliabili con un solo Fungo) che ne segue. Il lungo rettilineo vi condurrà a quella che è diventata una pineta. Due curve a sinistra, separate da un altro rettilineo più breve, vi porteranno fuori dalla foresta con una rampa (che nel terzo giro viene preceduta da un Torcibruco gigante). Zigzagate ancora tra le Piante Piranha (normali) prima di un tornante a sinistra, dopo il quale un altro a destra vi condurrà al traguardo.

Valutazione: Era un gran Circuito di Mario e lo è ancora. Aggiungere il Torcibruco come ostacolo al terzo giro come citazione alla compianta Modalità Missioni di Mario Kart DS, poi, è stato un colpo di genio. 8/10.

GCN Stadio di Waluigi – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (Trofeo Boomerang)

Introdotto in Mario Kart: Double Dash!! a causa dell’upgrade di Wario dai suoi soliti stadi all’altisonante (e lungo, con due soli giri per compensare) Colosseo di Wario, GCN Circuito di Waluigi fa qui il suo secondo ritorno dopo essere stato rivisto in Mario Kart Wii. La comparsata nel Pass Percorsi Aggiuntivi fa del port per Switch il primo capitolo della serie in cui sono presenti sia uno Stadio di Wario che uno Stadio di Waluigi. Aspettatevi anche qui un’arena fangosa da motocross!

Layout: Il primo rettilineo presenta subito una rampa. Se fate i dovuti trick potete dominare il tracciato. La prima curva è a destra, seguita da un'altra sempre a destra una volta passato il cavalcavia. A seguire, troverete una rampa attorniata da palle di fuoco girevoli: state attenti a non farvi bruciare, perché è solo il primo di tanti anelli (che già dovreste conoscere da DS Stadio di Wario). Il tornante verso destra precede una maxi-rampa con due pedane turbo, seguita da un altro anello. All'atterraggio scegliete se derapare verso sinistra o tagliare direttamente con un Fungo sul fango all'interno della curva. La svolta che ne seguirà sarà ancora a destra, prima del rettilineo più lungo e ampio del tracciato: pedane blu per i trick su ambo i lati (come visto in Wii Pista Snowboard DK), tubi diagonali giganti con annesse Piante Piranha giganti animatroniche e barre infuocate rotanti. Eseguendo un trick potrete affrontare la curva a sinistra successiva da un punto più alto (e meno esposto a pericoli). Il rettilineo a seguire presenta tanti dossi con altrettante possiblità di eseguire trick. Se prendete la curva a destra rimanendo a sinistra beneficerete di una pedana turbo, con cui accedere a una seconda sezione sopraelevata. Quest'ultima si conclude con una rampa azzurra: usandola, potete sorvolare la maxi-rampa finale e volare dritti al traguardo.

Valutazione: Ne è passata di acqua (o dovremmo parlare di fango?) sotto i ponti, rispetto al debutto in Mario Kart: Double Dash!! e rispetto alle ridottissime acrobazie presenti in quel gioco. Il ritorno in 8 Deluxe porta la pista a raggiungere il suo massimo potenziale. 9/10.

Tour Singapore a tutto gas

Concludiamo alla grande con la scintillante città-stato nell’Asia sudorientale. La pista con cui salutarci per qualche mese (fino al prossimo aggiornamento) è Tour Singapore a tutto gas, e mentre ci facciamo domande sulla bizzarra nomenclatura di Mario Kart Tour nei confronti delle città del mondo reale c’è parecchio da dire. Che stiamo aspettando?

Layout: "Ogni giro cambia giro." Dopo la prima curva a destra vi aspetta una più lunga a sinistra, prima che una rampa azzurra vi scaraventi verso il resort Marina Bay Sands. Seguite la piscina curvando verso sinistra fino alla planata. Passate il campo sportivo e svoltate ancora a sinistra per il rettilineo che vi condurrà al primo traguardo. C'è voluto poco! Al secondo giro, tirate dritti fino alla curva verso sinistra, poi svoltate quattro volte a destra. La strada a questo punto curverà di nuovo a manca per poi virare verso destra. Dopo uno zigzag a destra-sinistra, la rampa blu vi porterà in volo verso una rampa turbo con cui iniziare il terzo giro. La curva a sinistra presenta due corsie: una lenta e una veloce, come sulla Pista Arcobaleno di Mario Kart 8. Un rettilineo vi porterà alla seconda curva di questo tipo, stavolta verso destra. Scendete con un trick e salite la breve scalinata fino a una lunga curva a sinistra, dopo la quale una rampa blu vi alzerà in aria. Se avete dei Funghi potete prolungare il volo fino a raggiungere gli anelli in aria. Svoltate a destra, prendete la rampa turbo e poi virate di nuovo a sinistra. Dopo un lungo tornante a cavatappi in discesa verso destra, percorrerete la stessa zona mercantile a ritroso (curva a destra). Svoltate un'ultima volta a sinistra per giungere a destinazione.

Valutazione: Rispetto ad Amsterdam e Bangkok, la gita a Singapore si presenta la più ricca di dettagli. Bangkok continua ad essere migliore sotto altri aspetti, ma questa pista ci ha sorpreso in positivo per la cura verso i particolari e per il layout semplice e rilassato dei primi due giri. 8/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto?