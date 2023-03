Viz Media: nasce un canale YouTube per vedere anime gratis!

Viz Media ha dato vita ad una collaborazione con YouTube per portare centinaia di serie anime in streaming gratis sulla piattaforma: scopriamo insieme tutti i dettagli

Ogni servizio di streaming in abbonamento ha una sua sezione dedicata agli anime giapponesi: da Netflix a Prime Video, passando ai monotematici Crunchyroll e VVVVID, la diffusione delle serie animate nipponiche è ormai diventata capillare. Una delle principali aziende che si occupa di editing e distribuzioni di manga e anime è proprio Viz Media, che ha recentemente stretto un accordo con YouTube per la diffusione, tramite un canale gratuito sulla piattaforma rossa, di serie e film anime facenti parte del suo catalogo.

Da Death Note, a Naruto, passando per Sailor Moon, Inuyasha e Hunter x Hunter: questi sono solo alcuni dei tantissimi franchise i cui diritti sono tenuti da Viz Media. Sicuramente la scelta di riferirsi a YouTube per la creazione di un canale apposito dove trasmettere anime gratis non è nuova, nemmeno in Italia dove troviamo ad esempio Yamato Video. Insomma un’ottima opportunità per tutti coloro che vogliono usufruire, gratuitamente, delle controparti animate dei manga che fanno parte del catalogo di Viz Media.

Watch subbed anime episodes and movies for free on YouTube! 🤩 Catch up on Death Note, Inuyasha, Hunter x Hunter, Naruto, Sailor Moon, and more! 🔥 https://t.co/6T3QKsDXes — VIZ (@VIZMedia) February 16, 2023

Viz Media lancia su YouTube la sua offerta di serie anime gratis in lingua originale!

Attualmente le serie rese disponibili sul canale Viz Media sono:

Death Note (37 episodi)

Hunter x Hunter (Stagioni 1-3, 148 episodi)

Inuyasha (Serie Completa e Film)

Mr. Osomatsu (Stagioni 1-2, 50 episodi)

Naruto (Stagioni 1-8, 220 episodi)

Sailor Moon (Serie Completa)

Sono inoltre disponibili alcuni Film Anime in una playlist apposita, che include franchise come Accel World, Tiger & Bunny, K, Infini-T Force e Mazinger Z. Sia le serie sia i film sono in lingua originale sottotitolati in inglese.

Purtroppo il tutto non è ancora disponibile in Italia ed è, attualmente, relegato al mercato americano, quindi se volete usufruire del catalogo completo di Viz Media su YouTube per vedere diverse serie anime in streaming gratis… dovrete appoggiarvi a una VPN. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa iniziativa qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

