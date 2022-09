Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 7, Trofeo Foglia)

L’equivalente retrò del Trofeo Stella attende solo voi: la guida alle piste di Mario Kart 8 Deluxe è giunta ai tracciati del Trofeo Foglia

Bentornati alla nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe: dopo aver passato in rassegna ventiquattro piste è giunto il momento di fare lo stesso con i quattro tracciati del Trofeo Foglia. Così com’è per la sua controparte nitro, il Trofeo Stella, anche stavolta possiamo aspettarci grandi e impegnativi circuiti. Il campionato parte con DS Stadio di Wario, prosegue con GCN Circuito Gelato, ci propone le curve a tempo di musica di 3DS Melodiodromo e si conclude con N64 Valle di Yoshi. Sarà dura essere concisi con il layout di quest’ultima, ambiziosa pista, ma ci proveremo. Accendete i motori!

DS Stadio di Wario

La serie vanta tracciati “sporchi” da motocross in ogni episodio, e tra le piste di Mario Kart 8 Deluxe si fa strada prepotentemente la versione DS di questa sfida alle vostre abilità di guida. Stiamo parlando di DS Stadio di Wario, dove potrete aspettarvi fango, palle di fuoco, acrobazie e, se non siete attenti, anche tante imprecazioni…

Dopo le prime curve, vi attende una rampa turbo. Su questa pista le accelerazioni improvvise sono la norma, quindi state all’erta! La curva successiva precede quattro isolotti sul fango, ciascuno con la propria pedana turbo. Le due rampe turbo dopo la curva successiva vi obbligheranno a zigzagare per un po’, pena una scottatura tra le palle di fuoco. Le barre infuocate che seguono la prossima curva sono state posizionate sulla sezione antigravità, inedita per questa versione. Cadendo sulla pista vi ritroverete ancora ad avere a che fare con rampe turbo, un’ultima curva subacquea, e la planata conclusiva. Valutazione: Un tipo di pista solitamente antipatico, a cui però uno dei level design migliori ha saputo rendere giustizia. C’è più purezza nella versione DS, ma anche con qualche fronzolo in più lo Stadio di Wario sa farsi voler bene. 8/10.

GCN Circuito Gelato – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Abbiamo appena finito di parlare di Wario, ed ecco una pista il cui nome inglese omaggia il panzone arrogante. Ispirato (seppur a livello solo nominale) alla Sherbet Land (“terra dei sorbetti”) di Wario Land, GCN Circuito Gelato è un tripudio di atmosfere natalizie… e di Tipi Timidi pattinatori, naturalmente.

Il lago dopo le prime curve vi metterà di fronte a una scelta. Potrete schivare i Tipi Timidi a riva o tuffarvi e proseguire sott’acqua, ritrovandovi comunque nel tunnel (con una rampa turbo, nel caso). La curva a sinistra nella grotta comprende un pilastro al centro: evitate di andarci a sbattere. La sezione esterna, dopo due curve abbastanza “pacifiche”, ripropone la deviazione iniziale: sott’acqua dovrete stare attenti a non perdervi, mentre la parte in superficie brulica di Surgelini. State attenti a questi ultimi, pena un congelamento che vi farà slittare per inerzia! Valutazione: Una pista glaciale rappresenta sempre un notevole tasso di sfida, e per il suo layout questo circuito garantiva gare al cardiopalma già nell’originale Double Dash!!. Non sarà un luogo che rivisiterete spesso, ma esistono piste ben più anonime. 7,5/10.

3DS Melodiodromo – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Il predecessore dell’Elettrodromo appare, appropriatamente, nella stessa posizione della controparte retrò del Trofeo Stella. Ogni angolo di 3DS Melodiodromo rappresenta un diverso strumento musicale, e i suoni emessi dal tracciato variano in base alla curva su cui ci troviamo.

La prima sezione musicale, il pianoforte, è anche il primo tornante “a cavatappi” in discesa. Al termine vi attende un rettilineo: cercate di evitare il raggio d’azione delle Piante Piranha ai lati. Se avete funghi, potete tagliare sulla sinistra per sfruttare la rampa sullo sterrato prima della curva a destra. Dopo il suddetto xilofono, vi attende subito una curva a sinistra a bordo di un metallofono. Il prossimo rettilineo consiste in un tamburo che fa da trampolino: occhio all’inerzia. Dopo la curva a destra successiva troverete due rampe per le planate, attive a intermittenza. Cercate di prendere quella attiva al momento per planare in sicurezza ed evitare almeno la prima delle tre note musicali danzanti. Quando esse saltano, generano un’onda d’urto: saltando col giusto tempismo effettuerete un’acrobazia per darvi lo slancio. La penultima curva a sinistra è sprovvista di guard-rail: se sapete cosa state facendo, potete tagliare sul tamburo fuori pista e anticipare gli avversari sulla curva a destra conclusiva. Valutazione: Avete visto quante cose abbiamo dovuto descrivere, no? E come con il Monte Wario, questo è sintomo di un ottimo level design. 9,5/10.

N64 Valle di Yoshi

Una pista talmente fuori di testa da impossibilitare, nell’originale su Nintendo 64, la visualizzazione delle posizioni dei piloti a lato fino al termine della gara. Per la maggior parte del percorso, infatti, N64 Valle di Yoshi è un dedalo continuo di bivi. Non ci soffermeremo troppo su di essi, come abbiamo anticipato: già Melodiodromo ci ha richiesto non poco tempo, non intendiamo certo far notte!

Il primo bivio vi attende già dopo la prima curva. Le strade si assomigliano tutte, eccezion fatta per un sentiero a bordo di un ponte sospeso sulla sinistra e una sezione in cui verrete sparati da un cannone sulla destra. I Goomba sono l’unico pericolo costante in diversi punti del labirinto. In ogni caso, finché le strade non confluiranno, avrete a che vedere con pochi avversari alla volta. Dopo la (eventuale) sezione nella grotta, tutti i sentieri saranno definitivamente riuniti. Vi attenderà dunque una curva parabolica a sinistra, prima di un paio di curve completamente sospese nel vuoto. In seguito, uno spiazzo in cui evitare un uovo gigante introdurrà la parte conclusiva: un paio di curve da tagliare in allegria se avete funghi. Meglio ancora se approfittate delle rampe con qualche acrobazia! Valutazione: L’idea di gameplay, pur risultando in un tracciato altrimenti complesso, è semplice ma efficace. Sparpagliare i piloti lungo le varie strade alternative risulta in una gara rilassata per la prima metà, prima di degenerare nel caos una volta che le strade si riuniscono. Difficile chiedere di più ad un tracciato. 9/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto