Apple AirPods: la seconda generazione in offerta da Euronics

Le AirPods di seconda generazione sono auricolari senza fili prodotti da Apple, che rappresentano uno dei dispositivi audio più popolari sul mercato. Euronics, una catena di negozi di elettronica in Italia, sta attualmente offrendo una promozione su questi auricolari, rendendoli ancora più accessibili ai consumatori. Le AirPods di seconda generazione offrono una qualità del suono superiore rispetto alla prima generazione, oltre ad una maggiore autonomia della batteria e la possibilità di attivare Siri con un comando vocale.

Caratteristiche principali | Apple AirPods in offerta

Le AirPods di seconda generazione sono dotate di molte caratteristiche tecniche avanzate. Ad esempio, utilizzano il chip H1 di Apple, che consente un’esperienza audio senza interruzioni e una connessione più stabile con il dispositivo. Questi auricolari offrono una durata della batteria fino a 5 ore di ascolto continuo, e la loro custodia di ricarica portatile può fornire fino a 24 ore di autonomia. Inoltre, le AirPods di seconda generazione sono resistenti al sudore e all’acqua, il che le rende un’ottima scelta per chi le utilizza durante l’attività fisica. Grazie alla tecnologia di sensori ottici e accelerometri, questi auricolari rilevano quando le si inserisce nelle orecchie e mettono in pausa automaticamente la riproduzione audio quando vengono rimosse. Infine, le AirPods di seconda generazione supportano il controllo vocale di Siri, che permette di accedere a diverse funzionalità senza dover utilizzare le mani.

Oltre alle funzionalità tecniche avanzate, le AirPods di seconda generazione offrono anche un’esperienza audio di alta qualità. Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore ambientale, queste cuffie senza fili riducono il rumore di fondo per migliorare la qualità dell’audio in ascolto. Inoltre, le AirPods di seconda generazione sono dotate di microfoni a doppia fascia che filtrano il rumore del vento e migliorano la qualità delle chiamate vocali. Tra l’altro, grazie al loro design ergonomico, le AirPods di seconda generazione si adattano comodamente alle orecchie e rimangono salde durante l’utilizzo, garantendo una perfetta esperienza audio anche in movimento.

Ottima offerta da Euronics | Apple AirPods in offerta

Proprio in questi giorni è in corso un’ottima offerta da Euronics che permette di portarsi a casa queste Apple AirPods di seconda generazione con custodia standard ad un prezzo veramente imbattibile. Infatti dagli iniziali 159€ verrà applicato uno sconto del 25% che farà scendere il prezzo a soli 119€. Cosa aspetti? Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

