The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le nuove abilità

Vediamo se siete pronti alle nuove abilità di Tears of the Kingdom: il mondo di The Legend of Zelda si fa più agevole per il mitico Link

Sarà anche familiare, dopo anni di mutazione tra un The Legend of Zelda e l’altro, la Hyrule di Tears of the Kingdom, ma se c’è una certezza palese dalle prime immagini del gioco è che lo stesso non si può dire delle nuove abilità di Link. Che le si usi in combattimento o nell’esplorazione, le “fantastiche quattro” permettono di giocherellare persino con le convenzioni austere del regno in rovina. Naturalmente ricorderete che abbiamo già passato in rassegna il tutto, motivo per il quale cercheremo di andare un po’ più in profondità stavolta. Anche perché, del resto, ora che il day one è letteralmente a pochi giorni di distanza abbiamo un motivo in più per rispolverare le puntate del “Road to…”.

I poteri precedenti – Tutte le nuove abilità note finora in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Forse è meglio riavvolgere un po’ il nastro, prima di concludere prematuramente che le nuove abilità viste nel video di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom siano campate per aria. Per quel pastrocchio che è la linea temporale della serie, sappiamo solo che prima di Breath of the Wild la tecnologia si è evoluta enormemente grazie alle prodezze del popolo Sheikah. Con la tavoletta Sheikah del precedente capitolo, infatti, Link era ad esempio in grado di fermare il tempo per uno specifico oggetto (Stasys), per poi riempirlo di colpi e scaraventarlo via a scoppio ritardato. Insomma, in quest’ottica ogni potere inedito è perfettamente plausibile!

Riavvolgere il tempo: Reverto – Tutte le nuove abilità note finora in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Partiamo da Reverto, la prima a fare capolino qui sopra. Applicate agli oggetti lo stesso concetto di manipolazione dello Stasys e, anziché concatenare più colpi per un lancio potenziato, immaginate di riavvolgerne il movimento passato. La dimostrazione di Eiji Aonuma si è limitata a trasformare un masso caduto dalle Isole Celesti in un ascensore con il quale raggiungerle, ma con un po’ di fantasia è facile immaginarne l’enorme potenziale. I giocatori più abili, con Breath of the Wild, hanno già trasformato i massi in mezzi di trasporto improvvisati, scaraventandoli via con lo Stasys ma salendo su di essi prima che prendessero il volo. Combinando questo fenomeno con il Reverto… beh, potete arrivarci da soli. Come una catapulta!

L’unione fa la forza: Compositor – Tutte le nuove abilità note finora in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Un’altra new entry con cui “rompere” deliberatamente l’equilibrio del gioco è Compositor, abilità con la quale è possibile fondere due oggetti tra loro. Che si tratti di armi, rami, oggetti o materiali, è possibile combinare una miriade di combinazioni differenti. Aonuma ha creato un’alabarda per la lunga distanza con un bastone e un forcone, ma anche gli oggetti reperibili in giro come rami e massi possono trasformarsi in temibili martelli. Persino gli occhi dei pipistrelli, se applicati alle frecce, creano dei proiettili a ricerca. Il potenziale, anche qui, è infinito: cosa succede se uniamo dei materiali alle spade, ad esempio? Quel che è certo è che anche alcuni nemici sono perfettamente in grado di improvvisarsi provetti MacGyver…

“In una caverna, con una scatola di rottami”: Ultramano – Tutte le nuove abilità note finora in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

L’Ultra Hand era un giocattolo creato dal compianto Gunpei Yokoi per Nintendo negli anni settanta grazie a un’idea venuta a Hiroshi Yamauchi, quando quest’ultimo lo sorprese a giocherellare con un braccio meccanico anziché assemblare. L’eredità del giocattolo perdura tuttora, tra WarioWare e le due Ultra Hand che sorreggono la sezione antigravità di GBA Circuito di Mario. Oh, già, c’è anche l’Ultramano nel nuovo Zelda! Con le cianfrusaglie che trovate in giro, come turbine, timoni e tronchi di legno, avrete modo di creare veicoli, imbarcazioni e velivoli. E quando è Nintendo stessa ad esaltare il potenziale di una nuova trovata di gameplay, sappiamo di poterci fidare…

Nel soffitto a capofitto: Ascensus – Tutte le nuove abilità note finora in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Avete presente Kitty Pryde degli X-Men? No? Peccato. Se la risposta è sì e avete sempre sognato l’intangibilità come potere, la cattiva notizia è che potrete sfruttarlo solo se c’è un soffitto sopra di voi. Quella buona, però, è che grazie ad Ascensus avrete la possibilità di volare verso l’alto ovunque ci sia una superficie sopra le vostre teste. A quel punto, Link passerà attraverso il soffitto e si ritroverà al di sopra della caverna, dell’edificio o del tempio in cui era entrato poco prima. Di nuovo: la buona notizia è che questo stratagemma vi eviterà di bruciarvi la stamina con l’arrampicata sull’esterno. La cattiva? Non saprete quali pericoli vi aspettano sopra il soffitto finché non sarà troppo tardi!

Tutto qui?

Onestamente? Non ne abbiamo la minima idea. Ci separano quattro giorni al day one, ma il 12 maggio l’attesa apparentemente interminabile per il nuovo viaggio con Link avrà fine, e con essa anche i dubbi sulla possibile presenza di altre strabilianti idee di gameplay. Per ora possiamo solo fantasticare, ma non manca molto prima di ricevere le risposte alle nostre domande. L’appuntamento, in tal senso, è fissato tra qualche giorno… e, salvo imprevisti, aspettatevi una recensione in tempi abbastanza brevi. Restate in zona, perché ormai il treno dell’hype è veramente in dirittura di arrivo!

