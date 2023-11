I migliori giochi horror per Xbox Series X/S: è ora di tremare!

Halloween è già passato, ma per noi non ancora, vogliamo ancora provare il brivido della notte delle streghe con i migliori giochi horror sulla nostra Xbox Series X/S

Dopo avervi guidato nel Playstore della Sony indicandovi i 5 migliori giochi horror su PlayStation Plus, è arrivato il turno di farci un giro nello store digitale della console Microsoft, stavolta vi indicheremo i 5 migliori giochi per Xbox Series X/S, partiamo!

Resident Evil Village | I 5 migliori giochi horror per Xbox Series X/S

Iniziamo subito con un titolo che sarà capace di terrorizzarvi ma anche di farvi divertire con scene ricche d’azione. L’ultimo capitolo della famosa saga di Resident Evil ci farà di nuovo interpretare i panni di Ethan Winters, stavolta alla ricerca di sua figlia. Ci ritroveremo a combattere contro delle creature terrificanti, come licantropi e zombie, con delle boss fight spettacolari. I villain inoltre sono carismatici e impossibili da dimenticare, regalandoci momenti di tensione alternati a dei combattimenti adrenalinici in cui bisogna prestare molta attenzione alle scorte.

A Plague Tale: Requiem | I 5 miglior giochi horror per Xbox Series X/S

Il primo A Plague Tale è stato una bella sorpresa, il secondo capitolo si collega perfettamente al primo, stavolta con una posta in gioco molto più alta, con una storia piena di personaggi ben scritti e una trama coinvolgente. Questo titolo rientra tra i giochi più belli disponibili per la Xbox Series X/S, grazie all’ambientazione medievale e orde di ratti. L’ambientazione è mozzafiato, le città sono di un fascino irresistibile e la trama è scritta così bene che rende il gioco imperdibile. Potete recuperarlo facilmente sul Gamepass.

Doki Doki Literature Club Plus | I 5 migliori giochi horror per Xbox Series X/S

Questo gioco è difficile da spiegare, anche solo un accenno alla trama potrebbe rovinarvi la sorpresa. Vi basti sapere che questa non è una semplice visual novel, le cose infatti ad un certo punto della storia prenderanno una brutta piega e proverete un’angoscia che poche volte avete provato per un gioco. Il giocatore si addentrerà in un club di letteratura con 4 ragazze molto carine e il protagonista dovrà scegliere solo una su tre ragazze, mentre la presidente del club di letteratura porrà delle sfide di scrittura di poesie. Non diremo altro a riguardo, provatelo se volete provare la vera angoscia.

Signalis | I 5 migliori giochi horror per Xbox Series X/S

Questo titolo è molto interessante per chi è affascinato dal retrogaming. Signalis infatti ha uno stile artistico retrò che vi porterà indietro nel tempo nella storia dei videogiochi. L’unica differenza è che qui i comandi sono molto più comodi e reattivi rispetto ai vecchi videogiochi a 8 pixel e la trama del titolo è inquietante, tipico del genere horror. Ci saranno alcuni personaggi morenti che vi dispiacerà veder soffrire. Signalis è anche disponibile sul Gamepass.

Resident Evil 2 | I 5 migliori giochi horror per Xbox Series X/S

Un classico della saga Resident Evil con un nuovo motore grafico e gameplay. Questo fantastico remake vi darà modo di rivisitare Raccoon City insieme ai due protagonisti Leon Kennedy e Claire Redfield, dove cercheranno di scappare da un’epidemia zombie e da un mostro terrificante che gli dà la caccia. Il gioco ha perfino ricevuto una patch per Xbox, raggiungendo le prestazioni della next gen. Vi consigliamo assolutamente di recuperarlo, oggi è a prezzi stracciati.

Bonus: The Quarry | I 5 migliori giochi horror per Xbox Series X/S

Seguendo la scia d’onda di Until Dawn e Dark Pictures Anthology, The Quarry è un’avventura grafica che assume l’identità di film interattivo, con la possibilità di fare delle scelte che cambieranno il corso della storia. Parla di una classica storia horror con degli adolescenti intrappolati da un pazzo serial killer. La produzione è di alto livello e il cast è stellare. In base alle vostre scelte, il destino di alcuni personaggi cambierà, e potreste essere grati di essere riusciti a salvarli quanto pentiti per averli condotti alla morte.

Vi ringraziamo per aver letto fino a qui, vi consigliamo altamente di recuperare questi fantastici titoli e di continuare a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei videogiochi e leggere altre liste come questa.