In questa mini-guida vi indicheremo 3 tra i migliori programmi per migliorare le foto automaticamente

Tutti ci sforziamo di rendere le nostre immagini perfette. Ma è un processo che richiede tempo e risorse. Fortunatamente, ci sono programmi che ci aiutano anche senza essere dei grandi esperti: i software di fotoritocco automatico.

Con programmi di questo tipo, puoi correggere quasi tutti i difetti del tuo scatto praticamente immediatamente. Suona come una magia? In realtà, è solo merito dell’intelligenza artificiale che lavora per noi. Il mercato è in questo momento traboccante di editor di foto basati sull’intelligenza artificiale, quindi potrebbe essere difficile trovare lo strumento perfetto. Per rendere la tua ricerca un po’ più semplice, abbiamo compilato una piccola carrellata dei migliori editor di foto automatici. Dai un’occhiata ai programmi nella tua lista e scegli un’opzione che fa per te. Ed ora vediamo tutti i dettagli!

PhotoWorks | Migliori programmi per migliorare le foto automaticamente

Prima di tutto vi segnaliamo un programma di correzione automatica di foto chiamato PhotoWorks. Questo software è una piacevole scoperta per le persone di ogni abilità e aspirazione. PhotoWorks è dotato di una rete neurale di livello avanzato, funzionante su più livelli e incontinuo apprendimento.

Prima di tutto, c’è una funzione di miglioramento automatico. Dopo aver aperto l’immagine in PhotoWorks e aver fatto clic su Correzione automatica, l’IA del programma in grado di interpretare il contenuto analizzerà l’immagine e troverà la soluzione migliore per essa. Puoi persino regolare quali aspetti della tua foto vorresti cambiare e quali no.

L’IA può essere ampiamente utilizzata nel ritocco dei ritratti per esempio. PhotoWorks è dotato di un modulo di imbellimento automatico che ti consente di perfezionare i tuoi ritratti con un clic. Elimina le imperfezioni, uniforma la pelle, sbianca i denti e così via: tutte le modifiche sembreranno naturali. PhotoWorks offre anche uno strumento semiautomatico per cambiare lo sfondo. Ti basteranno pochi click per eliminare lo sfondo della foto e sostituirlo con un’immagine a tua scelta.

PhotoWorks offre elaborazione in batch, rimozione di oggetti indesiderati, oltre 200 filtri e molte altre funzioni utili. Ci sono anche tantissimi strumenti manuali che ti aiuteranno a migliorare la tua immagine in termini di colori, gamma dinamica, composizione e rumore digitale.

Il software ha un prezzo ragionevole e può funzionare anche su PC di fascia bassa.

PhotoScape X | Migliori programmi per migliorare le foto automaticamente

Il prossimo nella nostra lista è PhotoScape X. È più una suite di software che un programma autonomo, poiché PhotoScape X ha moduli separati per il fotoritocco, l’elaborazione in batch, la catalogazione, la creazione di collage e la creazione di GIF, ecc.

Ma concentriamoci sul miglioramento delle foto. Il software offre una miriade di funzioni automatiche che vanno dalla regolazione automatica del livello alle applicazioni di filtro.

Il software è dotato di una serie di funzioni preimpostate di miglioramento che influiscono su colori, rumore, bilanciamento del bianco e temperatura. Ci sono anche strumenti semiautomatici per il ritocco dei ritratti e il cambio dello sfondo. Tutto sommato, PhotoScape X è un programma per migliorare le foto automaticamente abbastanza funzionale. Ci sono alcuni aspetti negativi, come la reattività non sempre al top e la mancanza di strumenti veramente avanzati. Ed inoltre presenta anche simboli coreani qua e là al posto dei testi in inglese.

Pixlr | Migliori programmi per migliorare le foto automaticamente

A concludere la nostra carrellata c’è Pixlr, un clone di Photoshop basato sul web. Ha un toolkit molto simile, ma anche una grande differenza rispetto al gigante di Adobe: questo programma di correzione automatica per foto è totalmente gratuito. Per quanto riguarda le funzionalità automatiche, Pixlr ne ha parecchie.

Includono strumenti per di selezione facilitata che ti aiuteranno a spostare, copiare o eliminare alcune parti della tua immagine. Gli strumenti per il ritocco dei ritratti sono semiautomatici e sono dotati di funzione come Pennello correttivo e Timbro clone. Ci sono anche filtri facili da applicare per una rapida stilizzazione dell’immagine. I miglioramenti di base possono essere modulati con dei cursori, seguendo eventualmente i suggerimenti dell’intelligenza artificiale intelligente presente all’interno del software.

Pixlr potrebbe confondere i neofiti poiché è molto simile a Photoshop. Un altro aspetto negativo dell’editor sono i continui annunci pop-up che potrebbero distrarti dal tuo processo creativo. Tuttavia, Pixlr è gratuito e abbastanza ricco di funzionalità, quindi gli annunci non sono un grosso problema.

Conclusioni

Bene, ora conosci una manciata di programmi per migliorare le foto automaticamente. Ciò significa che non hai più bisogno di lavorare per ore con le tue immagini e puoi passare il tempo che hai risparmiato facendo qualcosa che ami davvero: scattare più foto e migliorare nel mestiere della fotografia. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!