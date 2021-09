Migliori app IPTV gratis su smartphone e TV Box | Settembre 2021

Scopriamo quali sono le migliori app IPTV gratis su smartphone e TV Box, sia per Android che per iOS

I software per l’utilizzo di sistemi IPTV sono, oramai, molto ricercati. Dalle smart TV ai semplici TV Box; dagli smartphone Android a quelli iOS. Ogni prodotto ha la sua applicazione IPTV ideale. Ognuna di esse dà la possibilità di visualizzare diversi canali televisivi tramite l’utilizzo di internet ed di quelle che vengono chiamate liste IPTV.

Una piccola parte di queste applicazione ha già preinstallato delle liste per visualizzare alcuni canali, la maggior parte però sono canali televisivi esteri free-to-view. Voglio ricordare che molte di queste liste sono completamente legali, dato che danno la possibilità di usufruire servizi completamente gratuiti; ma molte altre sono illegali a causa dello scopo per cui nascono, cioè nascere per visualizzare canali che sono pay-per-view.

La scelta delle liste da caricare sull’applicazione sarà vostra (qui la nostra guida alle migliori liste), di seguito noi vi consigliamo le applicazioni migliori per usufruire dei servizi IPTV.

Migliori app IPTV gratis su smartphone e TV Box

Scopriamo quali sono le migliori app IPTV gratis su smartphone e TV Box, sia per Android che per iOS.

IPTV Extreme (Android) – Migliori app IPTV gratis

A mio parere è la migliore app IPTV in circolazione per Android. Utilizzabile facilmente sia su Smartphone e TV Box, è l’applicazione più intuitiva in circolazione. Facile sia l’inserimento delle liste tramite HTTP o altri metodi tramite il pulsante “Aggiungi Playlist“, che l’utilizzo in sé per sé dell’applicazione. La lista viene caricata in automatico ad ogni accesso. Se quest’ultima è divisa in gruppi, allora questi verranno caricati in automatica nella parte alta della schermata. Cliccando su un canale sarà possibile sia riprodurre che registrare ciò che è in onda in quel momento. IPTV Extreme è completamente gratuita e disponibile per il download sul Google Play Store.

GoIPTV M3U (Android/iOS) – Migliori app IPTV gratis

Tra le migliori troviamo anche GoIPTV M3U, disponibile gratuitamente per Android (qui). GoIPTV M3U ci permette di caricare le liste sia in HTTP che in FTP. Appena effettuato il download ed aver avviato l’applicazione, sarà facile il caricamento delle liste andando a cliccare il pulsante “+” in alto a destra. Una volta caricati i canali basta cliccarci sopra per avviarli; inoltre, sarà possibile creare una lista di canali preferiti cliccando per ogni canale sul pulsante “Add to Favorites”.

GSE SMART IPTV (Android/iOS) – Migliori app IPTV gratis

Quest’applicazione ha delle funzionalità davvero uniche. Iniziamo con quelle in comune con tutte le altre app: Importazione di playlist sia in FTP che HTTP e supporto non solo di liste M3U ma anche JSON. Una volta aggiunte le liste tramite il pulsante “Carica liste con HTTP\FTP”, basterà attendere il caricamento dei gruppi (se esistenti) e poi cliccare sul canale che si vuole riprodurre. Ma qual’è la funzione in più? Ebbene, qui troviamo una funzione speciale che è quella di poter trasmettere i canali su Chromecast e Apple TV. E’ possibile scaricare GSE SMART IPTV gratuitamente su Google Play Store o Apple Store; l’app da la possibilità di effettuare un acquisto in-app per eliminare le pubblicità.

IPTV Easy (iOS) – Migliori app IPTV gratis

Scaricabile gratuitamente su Apple Store, IPTV Easy ci permette di caricare playlist in HTTP. E’ possibile aggiungere playlist tramite il pulsante “+”; dopodiché basta andare su playlist, scegliere quale vedere e cliccare sul canale desiderato. Una funzionalità speciale di questa applicazione è quella di poterci collegare a dei server e chattare con le persone che la utilizzano.

IPTV – Migliori app IPTV gratis

Scaricabile qui, IPTV è una semplice applicazione che però sa il fatto suo. Scaricabile sia su PC che su Android, ci permette di visualizzare le liste m3u tramite l’utilizzo dell’app video Android oppure di un software video come VLC (su PC). Dal sito ufficiale IPTV è possibile scaricare tantissime liste di canali in questo formato: sport, serie, canali internazionali. Dopo aver scaricato una lista basterà aggiungerla all’applicazione e scegliere quale canale guardare.

Buona visione!

La nostra guida alle migliori app IPTV gratis su smartphone e TV Box si conclude qui. Per qualsiasi dubbio o segnalazione, vi invitiamo ad utilizzare il box commenti qui sotto.