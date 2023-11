Recensione Super Mario RPG: 27 anni dopo, le sette stelle restano leggendarie

A quasi trent’anni dell’originale, Super Mario RPG torna in chiave (quasi del tutto) moderna: scoprite il restauro nella nostra recensione

Scusate se ci siamo presi il nostro tempo come è avvenuto anche con la precedente recensione di un’esclusiva per Nintendo Switch, ma per il (doppio) genere di appartenenza con Super Mario RPG non abbiamo potuto fare altrimenti. E lasciatevi dire che siamo davvero molto, molto combattuti: da un lato ci sono quelle scintille di eccellenza che, in via teorica, coronerebbero all’istante il titolo su un ormai sconfinato “Olimpo dei migliori”. Dall’altro, però, fanno capolino alcune pecche che lo portano ad essere “solo” un ottimo prodotto. D’altronde, si sa, l’effetto “acqua e olio” per quella che fu la prima collaborazione tra Nintendo e Squaresoft (oggi Square-Enix) è rimasto intatto.

Contrariamente allo scrutinio dedicato a Super Mario Bros. Wonder, eviteremo di dilungarci su ciò che rende questo gioco più unico che raro; c’è uno speciale apposta se volete un’appendice. Resta comunque opportuno constatare il contesto storico-videoludico di questo remake: la console delle meraviglie della Grande N è tanto sul viale del tramonto ora, quanto lo era il caro vecchio Super Nintendo Entertainment System in quel lontano 1996. O, per fare un paragone con qualcosa di più recente, siamo in una fase da “tardo 3DS”, tra remaster, port e remake. Ciò detto, il fatto stesso di essere un gioco di ruolo di Mario quando l’altra saga ruolistica, Mario & Luigi, è rimasta orfana di Alphadream attribuisce al titolo un valore aggiuntivo di default.

“Salve, sono Exor, angelo dei rapper / viaggio sulla Maximo con la banda degli Axem” | Recensione Super Mario RPG

La trama di Super Mario RPG gioca parecchio sulla povertà narrativa che, in minima parte almeno, contraddistingueva persino il nostro precedente oggetto di recensione. Il video qui sopra si limita ad un semplice “Bowser ne ha combinata un’altra delle sue”, ma ben presto il pretesto da principessa in pericolo prende tutt’altra piega. La gigantesca spada Exor, emissaria dell’inatteso antagonista Fabbro Magno, manda in frantumi la Via Stellare e si conficca irrimediabilmente nel castello di Bowser, scaraventando Mario, Peach e il re dei Koopa in direzioni completamente diverse. Starà al baffone, alla “rana onoraria” Mallow e allo spirito stellare Geno restaurare il piano astrale in grado di esaudire i desideri.

Pur trattandosi di una trama nota al pubblico per gli ultimi ventisette anni, non vogliamo rovinarvi nulla dell’espansione che Squaresoft apportò a suo tempo ad un universo mariesco ancora non bene definito. Abbiamo un “Castello dei Funghi”, non il Castello di Peach da Super Mario 64. E nei dintorni non dimorano Toad distinti solo per il colore dei capelli, ma un vero e proprio popolo che, in alcuni casi, ha pure nomi e cognomi. L’atmosfera che si respira è quella di un Final Fantasy in salsa Mario, più che un’avventura dell’idraulico in variante GdR. L’umorismo non manca (e, con l’inedita localizzazione italiana, risplende più che mai), così come non manca il “cuore”. Lo stesso che Intelligent Systems riscoprirà il prossimo anno rispolverando Paper Mario: Il Portale Millenario.

Un’introduzione alla tradizione… | Recensione Super Mario RPG

Naturalmente, in fatto di gameplay la gestione delle fasi esplorative rispetta diligentemente i canoni del Colosso di Kyoto. Esistono ancora limiti tipici delle mappe dei GdR, come l’impossibilità di uscire al volo da un corso d’acqua se sprovvisti dell’apposita riva o una meccanica di salto molto spartana. Tuttavia la mobilità di Mario riesce a rendere la mappa isometrica molto più godibile di quanto non si possa dire di un Final Fantasy, un Octopath Traveler o persino un LIVE A LIVE a caso. L’impronta di Nintendo (o meglio, di Shigeru Miyamoto) la si può tangere anche durante i combattimenti a turni, una componente che una Grande N pre-Pokémon non avrebbe ancora abbracciato appieno.

Le agevolazioni (e/o le variazioni sul tema) garantite da questo crossover concettuale riescono nel non facile intento di rendere il ritmo scandito dai turni molto più digeribile del previsto, oggi come allora. I comandi azione, ad esempio, aumentano l’output dei danni quando premiamo l’apposito pulsante al momento giusto durante un attacco. La Super Stella compare sporadicamente in alcune nuove aree per concedere al giocatore di sconfiggere una sfilza di nemici nell’overworld, contando ogni vittoria come uno scontro vero e proprio con tanto di aumento di livello. Una volta raggiunto il quale, a proposito, potremo scegliere una statistica su tre da potenziare. E i giocatori talvolta godono di ricariche occasionali ai punti vita dopo un attacco, o di oggetti rimborsati subito dopo l’uso.

… ma non troppo | Recensione Super Mario RPG

Non fatevi illusioni: se siete in astinenza da Mario & Luigi quest’avventura fa comunque per voi, ma resta in primo luogo una produzione di Square-Enix. Fermo restando che non avremmo mai visto i colpi preventivi sui nemici prima di Paper Mario, certi canoni dei giochi di ruolo sono riusciti comunque a rimanere. Senza un po’ di grinding, ad esempio, aspettatevi frequenti svenimenti nella squadra. Gli status comprendono quasi tutte le variazioni sul tema dei Final Fantasy: compaiono sonno e avvelenamento, ma anche mutismo (qui “Silenzio”) e quant’altro. Da questo punto di vista, è un gioco di ruolo del tutto “classico”: si può spezzarne l’equilibrio in favore del giocatore, ma occorre pazienza.

Ad esempio, contrariamente alla semplice unione di tute e spille di Mario & Luigi, qui trovano posto anche armi alternative ai martelli, oltre al vestiario e agli occasionali accessori. Questi ultimi variano dalla semplice immunità a uno specifico status alla possibilità di aumentare di livello più in fretta, passando poi per l’Anello Campanella per sapere in quale stanza si annida un blocco-scrigno segreto. In generale, però, vi conviene avvicinarvi al gioco con una mente aperta. E questo vale sia che veniate da un background di “platformisti”, sia che siate amanti dei giochi di ruolo. Non si tratta di un “platformer mancato” come Mario & Luigi, anche perché il tempismo dei comandi azione è piuttosto severo.

Fratelli nel tempo | Recensione Super Mario RPG

Naturalmente non siamo più nel 1996, quando questo gioco fece da introduzione a Squaresoft dieci volte meglio dello sciaguratissimo Final Fantasy Mystic Quest. Siamo nel 2023, in un mondo ormai avvezzo (su scala globale) alla dedizione richiesta dai giochi di ruolo nipponici. Sarà per questo, dunque, che trovano posto diversi cambiamenti quality-of-life, come la modalità facile. Non che questa serva a molto: non abbiamo incassato un solo game over prima dell’ultimo 20% circa del gioco, anche a difficoltà normale. I comandi azione, poi, se concatenati con successo riempiono l’indicatore in percentuale delle mosse a tre, che variano in base ai membri del gruppo attivi ed operano (di nuovo) analogamente alle invocazioni di Final Fantasy.

Il team di sviluppo, ovvero la talentuosa divisione di Square-Enix ArtePiazza, ha preferito garantire un certo equilibrio con un paio di escamotage. Il primo, più palese, consiste nei nemici forti che ogni tanto fanno capolino tra le schiere degli avversari. Si tratta di varianti molto più coriacee ed aggressive dei nemici regolari, che lasciano cadere Monete Rana (una valuta secondaria molto rara) una volta sconfitti. Dopo lo scontro finale, poi, diventano accessibili le rivincite dei boss: versioni molto più difficili dei precedenti combattimenti, piene di attacchi con un output di danni ai limiti delle quattro cifre. E, naturalmente, un certo ospite d’onore fa da boss facoltativo. Due volte.

“Sto riposando per affrontare Mother Brain” | Recensione Super Mario RPG

Quanto avete sentito sul gioco è vero: c’è una caterva di segreti da scoprire. Anche le easter egg non mancano, come la corazza Magitek di Terra da Final Fantasy VI nella Torre di Booster. Ma i blocchi oggetto, che come già detto Square-Enix ha fuso con il design degli scrigni delle sue serie, appaiono anche in versione invisibile. Almeno inizialmente, l’Anello Campanella creato apposta per trovarli può fare ben poco. Ce ne sono alcuni nascosti al di sopra di altri, e che richiedono di arrampicarsi sui blocchi precedentemente aperti. Nulla per cui effettivamente gridare allo scandalo, ma i momenti da “e io come avrei dovuto capirlo?!” saranno veramente numerosi.

Allo stesso tempo abbondano le attività secondarie, gli pseudo-minigiochi (come la chiesa di Nozzelandia) e i minigiochi veri e propri. Tutto viene perfettamente contestualizzato nel corso dell’avventura, ma nulla impedisce al giocatore di spendere qualche moneta per battere i propri record. Le ricompense spaziano dalle Monete Rana all’espansione permanente dei Punti Fiore, ovvero i punti magia in comune alla squadra a cui alludevamo in precedenza. E, ovviamente, alcune di queste prove facoltative si trovano a loro volta in luoghi segreti… state iniziando a notare un pattern? Il gioco esiste a metà tra l’accessibilità di un Mario e la dedizione richiesta da un gioco di ruolo di stampo classico. Sta a voi decidere se è un crocevia o un limbo.

Pimpami la storia | Recensione Super Mario RPG

La nuova interfaccia per il menù dell’overworld è, senza timore di sovrastima, semplicemente da applausi. Nel menù dell’avventura trovano posto le varie voci, tra le quali non mancano le opzioni per personalizzare l’esperienza. Non solo la colonna sonora moderna può lasciare posto alla sua controparte del 1996 in ogni momento, ma lo stesso si può dire della scelta della difficoltà, non vincolante in alcun modo. Parlando di musica, c’è un extra facilmente intuibile in merito, ma non se ne parla prima che abbiate visto i titoli di coda almeno una volta. Controllate il menù dopo lo scontro finale, che ne dite?

Per i completisti, poi, c’è di che parlar bene: esiste infatti la lista dei mostri, un vero e proprio bestiario in stile Final Fantasy (giuriamo che prima o poi smetteremo di fare paragoni, ndr) a cui Mallow può contribuire ogniqualvolta prende parte a uno scontro con la magia Chiaroveggenza. Gli appunti di viaggio, invece, contengono i punti salienti della storia, narrati alternativamente da Mallow e Geno. Se poi di cambiamenti quality-of-life vogliamo parlare, non solo è possibile tornare alla schermata del titolo in qualsiasi momento, ma esiste pure una mappa alternativa con cui viaggiare più comodamente tra i mondi senza necessariamente uscire dall’area in cui ci si trova. Come se fosse una schermata di selezione livello, in soldoni.

Allegro non troppo | Recensione Super Mario RPG

Non loderemo mai abbastanza la cura che Square-Enix ha riposto nella presentazione del titolo. O almeno, qualche piccola sbavatura sul fronte grafico c’è. Da un lato abbiamo una reinterpretazione pulitissima dell’originale, tradendo la visuale isometrica con cutscene prerenderizzate solo quando ben si sposano alla narrazione (con sottotitoli stile Kingdom Hearts e un’assenza di doppiaggio tipicamente pre-Wonder). La pantomima con cui Mario racconta ad altri personaggi gli avvenimenti passati non è invecchiata di un solo giorno, e le texture HD su marmo e quant’altro concludono l’opera. Peccato solo per gli occasionali cali di framerate, che spezzano l’incantesimo ogni volta che si verificano.

Cosa aggiungere sul sonoro, invece? Diciamo solo che alla compositrice Yoko Shimomura abbiamo dedicato un intero speciale, e che lei considera l’originale Super Mario RPG il suo punto di svolta personale. E già sappiamo cosa è in grado di fare (Kingdom Hearts: Melody of Memory e Sparks of Hope, se servono due esempi), figurarsi cosa possa creare dando i suoi spartiti in pasto alla sublime orchestra che si occupa di trasformarli in musica lirica contemporanea. La giustapposizione con gli effetti sonori presi di peso dalla versione per Super Nintendo, poi, è la ciliegina sulla torta. Solo lodi sperticate.

Considerazioni conclusive

Chiudiamo al volo la recensione con il costo di Super Mario RPG: siamo sulla consueta soglia dei sessanta euro. E, come abbiamo detto nel nostro incipit, anche in fatto di rapporto qualità/prezzo ci troviamo parecchio combattuti. Se da un lato la valenza storica del prodotto rimane straordinaria (sebbene, di nuovo, Nintendo stia adocchiando la situazione “ruolistica” del baffone, mentre Square-Enix monitora con altrettanta attenzione la situazione per l’eventualità di un sequel), dall’altro ci ripetiamo pure nel definire quello del genere ibrido un limbo. Da una parte, dunque, il gioco avvicina i fan di Mario ai GdR, ma dall’altra gli amanti dei GdR potrebbero non essere inclini alla “duplice nicchia” di cui fa parte l’avventura.

L’ironia pervade questo remake sotto ogni punto di vista. Il genere ibrido può tanto convincere quanto allontanare, ma non è solo questo. L’aspetto ironico è anche nel fatto stesso che il gioco sia tornato. In un periodo in cui l’originale Final Fantasy VII sbarca su Nintendo Switch mentre il suo remake resta saldamente ancorato alle piattaforme di Sony, ecco che il gioco a cui Square-Enix deve in gran parte il successo dei Final Fantasy in America torna, con un grande investimento nello sviluppo di un titolo che non potrà migrare su PlayStation come ha fatto LIVE A LIVE. La chiusura scontata è sempre valida: “Se amate Mario e i GdR, è un acquisto obbligato.” Per noi resta una perla, ma una che decolla e sprofonda in egual misura proprio a causa dei suoi compromessi “coniugali”.

8 Un grandioso (e storico) mix Punti a favore Una nuova mano di vernice strepitosa...

Una nuova mano di vernice strepitosa... “Ci sono tanti segreti qui...”

“Ci sono tanti segreti qui...” Square-Enix confeziona un GdR dei suoi...

Square-Enix confeziona un GdR dei suoi... Colonna sonora sempre al top

Colonna sonora sempre al top Ottime aggiunte (difficoltà, bestiario...)

Ottime aggiunte (difficoltà, bestiario...) Localizzazione eccelsa Punti a sfavore ... dal framerate talvolta zoppicante

... dal framerate talvolta zoppicante “... molti dei quali fanno impazzir”

“... molti dei quali fanno impazzir” ... ma i canoni del genere sono rigidi