PS Store: “Grandi giochi, grandi affari”, ecco i migliori in sconto” (fino al 67%)

I migliori affari si fanno solo con grandi sconti: ecco i giochi da fare vostri a qualunque costo su PS Store con l’ultima promozione

Come è avvenuto in passato, anche stavolta siamo qui per riunire i migliori giochi in sconto per la promozione “Grandi giochi, grandi affari” allestita in questo periodo da PS Store. Abbiamo trovato dieci offerte da record per quanto riguarda le piattaforme di Sony, permettendovi di portare a casa diversi capolavori a buon prezzo. Ci siamo dedicati altrove ad altrettante occasioni per giochi al di sotto della soglia dei 15 euro, ma per il momento preferiamo soffermarci sulle percentuali di sconto maggiormente vantaggiose. (Non prendete troppo sul serio il numero qui sopra; esiste il secondo articolo per questo.) C’è molta carne al fuoco, per cui evitiamo di indugiare ulteriormente!

Assassin’s Creed Mirage | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

L’iniziativa “Grandi giochi, grandi affari” parte forte con lo sconto su Assassin’s Creed Mirage, di cui abbiamo recentemente avuto modo di parlare in occasione di Codename Hexe: fino all’uscita del misterioso nuovo capitolo, però, questo è uno dei migliori capitoli da recuperare. Questo vero e proprio ritorno alle origini, dopo la deriva GdR del comunque apprezzabile Valhalla, ripropone sia il gameplay furtivo che le ambientazioni mediorientali del primo capitolo. Il tutto, naturalmente, fruibile su PS5 e PS4 al prezzo qui sotto indicato.

50% (24,99€)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

Proseguiamo la nostra rassegna con un franchise che, almeno in Italia, sicuramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Così come non dovrebbe averne Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, che pur non facendo menzione di Hideo Kojima ha introdotto lo Stivale al suo probabile game designer preferito. Le avventure furtive di Solid Snake, una nata per PS1 e le altre due per PS2, sono tutte fruibili in questo pacchetto che, alla stesura dell’articolo, ha ricevuto il taglio di prezzo indicato qui sotto, decisamente da non prendere sotto gamba.

20% (47,99€)

Like a Dragon: Infinite Wealth | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

Inizialmente noto per il “grande affare” del povero Ichiban Kasuga, l’ultimo arrivato della serie malavitosa di SEGA si è rivelato essere molto di più. Le varie peripezie della serie sono tutte presenti in Like a Dragon: Infinite Wealth, ma questa volta Ryu Ga Gotoku Studio si è decisamente superato. In aggiunta al consolidato gameplay, infatti, è possibile gestire il proprio resort hawaiano in puro stile Animal Crossing (sta a voi decidere se completare il paragone includendo New Horizons o meno). Il biglietto per gli atolli del Pacifico sarà decisamente più economico del normale su PS4 e PS5!

30% (48,99€)

Hi-Fi Rush | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

La bandiera che sventoliamo nel caso di questo taglio di prezzo è un po’ a mezz’asta contando la recente chiusura di Tango Gameworks, ma se mai aveste avuto dei dubbi (da puristi PlayStation) sulla qualità di Hi-Fi Rush, questo primo sconticino dovrebbe bastare a farvi rinsavire. Solitamente il concetto di “rhythm action game” tende a venire sottovalutato, specie quando la componente “action” fa da mero pretesto per un gioco musicale duro e puro. Non è questo il caso: il titolo, che sprizza carattere da ogni poro oltre a coniugare alla perfezione ritmo e combattimento, è ora disponibile in Deluxe Edition a un prezzo ironicamente più basso dei 29,99€ richiesti dalla versione base. Solo su PS5.

40% (23,99€)

Lords of the Fallen | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

In bizzarra semi-concomitanza con il futuro (ma forse imminente) debutto del gioco su Xbox Game Pass, il soulslike Lords of the Fallen (per il quale abbiamo dispensato trucchi e consigli) si presenta all’appello. Trattasi di una sorta di via di mezzo tra sequel e reboot dell’omonimo titolo del 2014, e che noi abbiamo recensito dispensando le nostre più oneste opinioni in merito. Anche tenendo conto della nostra valutazione, però, è sulla percentuale di sconto che vi invitiamo a posare lo sguardo. L’edizione standard del titolo, giunta alla versione 1,5 a suon di patch, costa il 50% in meno del solito: 34,99€ è un prezzo decisamente più invitante.

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

Prima che si compiessero le manie di grandezza della Naughty Dog odierna (ma forse parliamo con eccesso di nostalgia, ndr) con The Last of Us, c’era l’anello di congiunzione tra Jak e Joel: lo scapestrato cacciatore di tesori Nathan Drake, le cui gesta si possono rivivere in questo succoso bundle. Le ultime avventure della serie radunate in Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri sono tutte degne di nota, di lode e di investimento di tempo, ma se volete la versione breve ci limitiamo a segnalarvi il prezzo su PS5: parliamo del 60% in meno, ovvero 19,99€ per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra.

Dead Island 2 | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

Abbiamo passato così tanto tempo a ironizzare sui posticipi del gioco che ci sembra quasi irreale parlare già di sconti, ma si sa: la decomposizione fa questo e altro. Non potremmo star parlando d’altro se non di Dead Island 2, che contrappone l’apocalisse zombi di rito con il litorale di Los Angeles, trasformando LA in, ahem, Hell-A (gioco di parole su “Hell”, inferno, omofono della pronuncia inglese di “L”, nel caso). Non c’è molto altro di cui parlare: avete le armi, avete gli zombi, fate due più due. L’unica cosa da sottrarre alla Deluxe Edition è la percentuale qui sotto.

50% (37,49€)

Sonic Origins | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

Se preferite invece un ritorno alle origini, nello specifico quando a vendere le console erano i ribelli con carattere nell’era del 16-bit, questo tuffo nel passato potrebbe fare al caso vostro. Parte del team di Sonic Mania ha tirato a lucido l’intero oeuvre di Sonic Team fondendone le trame con l’aiuto di alcune spettacolari animazioni firmate Tyson Hesse. Il risultato, Sonic Origins, è stato inizialmente soggetto ad alcune critiche per dei bug abbastanza bizzarri trattandosi di una collezione di classici, ma oggi il tutto è fruibile con una soglia di risparmio tale da rendere preferibile andar di fretta su PS4 e PS5… anzi, gotta go fast!

40% (17,99€)

Tales of Arise | PS Store: i migliori giochi in sconto di “Grandi giochi, grandi affari”

Le storie della serie Tales tornano per invitarci a crescere, ovvero l’esatto opposto di quanto ha fatto il prezzo del gioco in questo caso. Tales of Arise è il diciassettesimo episodio della pluriennale saga (rosica, Final Fantasy! ndr) in cui prenderemo le redini dell’ex schiavo Alphen, affetto da amnesia e dall’incapacità di provare dolore. Per il resto, i crismi della serie sono tutti perfettamente intatti, lasciandoci ben poco di cui parlare (per quello che è lo spazio dedicato a ogni gioco, beninteso) se non del prezzo. Il buffet fantasy su PS4 e PS5 costa decisamente meno, ma quanto esattamente?

50% (19,99€)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle

La nostra sfilata dedicata ai “Grandi giochi, grandi affari” di PS Store si conclude con uno dei migliori titoli in sconto che potete trovare… anzi, due! Ammettiamo candidamente di non aver toccato la soglia dell’80% che campeggia fieramente sul logo della promozione, ma non temete: avremo modo di parlare anche dei giochi che si spingono oltre. Per il momento, però, Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle è l’accoppiata perfetta per celebrare la serie Amazon Prime Video e, contemporaneamente, dimostrare nuovamente a Lauren che i mondi fantasy esistono anche al di fuori delle pagine dei libri. Ah, la guerra (al caro vita) non cambia mai!

67% (29,69€)

Ora sta a voi dirci la vostra: di quale offerta approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.