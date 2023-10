Metal Gear Solid: Master Collection, nessuna menzione di Hideo Kojima?

Stando a chi ha giocato a Metal Gear Solid: Master Collection in largo anticipo, Hideo Kojima pare essere assente dai titoli di coda

Sarebbe sufficiente l’italianità della nostra testata per parlare di Hideo Kojima, ma la possibile assenza del suo nome dai titoli di coda di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 resta un fatto abbastanza grave. Parliamo di “possibile” assenza perché per ora abbiamo solo modo di attenerci alla testimonianza di chi ha giocato al titolo in anteprima su Twitch, ma a dieci anni dal divorzio tra il publisher e il visionario videoludico (a cui abbiamo dedicato la seconda puntata de A scuola di game design) la ferita sembra non aver alcuna intenzione di rimarginarsi. Chiaramente resta d’uopo una precisazione che faremo di seguito, ma per il momento ci limitiamo a lasciarvi consultare il tweet.

Hideo Kojima isn’t mentioned in the new credits for Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1, according to players who have the compilation early.https://t.co/gNNyxIpkQE pic.twitter.com/Ez8vWHPZ0J — VGC (@VGC_News) October 22, 2023

Metal Gear Solid: Master Collection, una serie di Hideo Kojima

Come recitano le note della community incluse con il post qui sopra, il nome di Hideo Kojima in effetti non appare nei titoli di coda della raccolta. Tuttavia, i ringraziamenti conclusivi interni ai tre giochi stessi (ovvero il primo Metal Gear Solid, il seguito Sons of Liberty e il prequel Snake Eater) sono ancora intatti e non mancano di mettere Kojima sulla sedia da regista. Sono i titoli di coda complessivi per la compilation a mancare di menzionare il game designer o David Hayter, voce inglese storica di Snake. La leggendaria spia al centro della saga ha ricevuto un nuovo doppiatore, Kiefer Sutherland, per motivi meno lusinghieri rispetto a quanto avvenuto con Kevin Afghani. L’ultimo ingaggio di Hayter nel ruolo di Snake è avvenuto per Super Smash Bros. Ultimate.

