Smartworking in vacanza? Ecco gli indispensabili firmati Trust

Trust non si ferma nemmeno d’estate: per chi ha la fortuna di lavorare in modalità smart prima delle ferie, l’azienda ha selezionato i migliori prodotti da portare sempre con sé

Anche se le vacanze sono ancora lontane, molti potranno lavorare nelle prossime settimane anche fuori città, al mare, in montagna o semplicemente in giardino (tempo permettendo!).

Accessori indispensabili per lavorare ovunque

Per chi lavora in modalità ibrida, Trust ha pensato a una selezione di accessori indispensabili per essere produttivi anche fuori dall’ufficio.

BAYO + MULTIDEVICE: Mouse ergonomico senza fili e wireless multidispositivo, con angolo ottimale per ridurre le tensioni al polso. Realizzato al 70% con plastica riciclata, permette di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite il microricevitore USB 2,4 GHz e la doppia connessione Bluetooth, facilitando il passaggio da un dispositivo all’altro per una maggiore produttività. La batteria ricaricabile garantisce un’autonomia di 3 mesi e può essere utilizzato anche durante la ricarica tramite il cavo USB in dotazione. Disponibile in nero e bianco, a 49,99 euro .

Mouse ergonomico senza fili e wireless multidispositivo, con angolo ottimale per ridurre le tensioni al polso. Realizzato al 70% con plastica riciclata, permette di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite il microricevitore USB 2,4 GHz e la doppia connessione Bluetooth, facilitando il passaggio da un dispositivo all’altro per una maggiore produttività. La batteria ricaricabile garantisce un’autonomia di 3 mesi e può essere utilizzato anche durante la ricarica tramite il cavo USB in dotazione. Disponibile in nero e bianco, a . TASTIERA LYRA E MOUSE WIRELESS: Un set colorato, ricaricabile e compatto, ideale per la stagione e lo smart working. Lyra permette di collegare fino a tre dispositivi tramite il ricevitore USB e 2x Bluetooth, facilitando il passaggio tra telefono, tablet e computer con tre pulsanti dedicati. La batteria ricaricabile integrata offre un’autonomia fino a 6 mesi con una sola carica e può essere ricaricata in sole due ore, anche durante l’uso. Realizzato all’85% con plastica riciclata e confezionato senza plastica, il set è disponibile a 49,99 euro .

Un set colorato, ricaricabile e compatto, ideale per la stagione e lo smart working. Lyra permette di collegare fino a tre dispositivi tramite il ricevitore USB e 2x Bluetooth, facilitando il passaggio tra telefono, tablet e computer con tre pulsanti dedicati. La batteria ricaricabile integrata offre un’autonomia fino a 6 mesi con una sola carica e può essere ricaricata in sole due ore, anche durante l’uso. Realizzato all’85% con plastica riciclata e confezionato senza plastica, il set è disponibile a . Zaino Trust Lisboa: Ideale per tenere al sicuro tutti i dispositivi, è l’accessorio perfetto per gamer e tech lover. Ecologico ed elegante, realizzato con materiale PET riciclabile, offre una capacità di 23 litri, perfetta per contenere laptop fino a 16”, libri, accessori e altro. Include uno scomparto antiurto per riporre oggetti in sicurezza. Disponibile in blu, verde e nero, a 39,99 euro .

Ideale per tenere al sicuro tutti i dispositivi, è l’accessorio perfetto per gamer e tech lover. Ecologico ed elegante, realizzato con materiale PET riciclabile, offre una capacità di 23 litri, perfetta per contenere laptop fino a 16”, libri, accessori e altro. Include uno scomparto antiurto per riporre oggetti in sicurezza. Disponibile in blu, verde e nero, a . Custodia morbida Primo per laptop da 15.6″: Realizzata in neoprene, protegge laptop, Ultrabook e MacBook fino a 15,6 pollici da urti e graffi. Disponibile in blu, rosso e nero, a 19,99 euro .

Realizzata in neoprene, protegge laptop, Ultrabook e MacBook fino a 15,6 pollici da urti e graffi. Disponibile in blu, rosso e nero, a . Primo Powerbank: Essenziale per chi è sempre in movimento, con una capacità di 20.000 mAh, offre fino a 92 ore extra di utilizzo del dispositivo. Può ricaricare contemporaneamente tre telefoni o tablet tramite 2 porte USB-A e 1 porta USB-C. Disponibile in verde, nero e blu, a 39,99 euro .

Essenziale per chi è sempre in movimento, con una capacità di 20.000 mAh, offre fino a 92 ore extra di utilizzo del dispositivo. Può ricaricare contemporaneamente tre telefoni o tablet tramite 2 porte USB-A e 1 porta USB-C. Disponibile in verde, nero e blu, a . Filtro privacy per laptop da 15.6″ : Ideale per proteggere i contenuti dello schermo da occhi indiscreti, perfetto per lavorare su documenti riservati in ufficio, in treno o in luoghi pubblici. Disponibile per laptop da 14” e 15,6”, a 39,99 euro .

: Ideale per proteggere i contenuti dello schermo da occhi indiscreti, perfetto per lavorare su documenti riservati in ufficio, in treno o in luoghi pubblici. Disponibile per laptop da 14” e 15,6”, a . Adattatore multiporta USB-C 7-in-1: Perfetto per i laptop sottili, questo adattatore aumenta la produttività grazie alle connessioni HDMI, Ethernet, scheda di memoria, USB e USB-C. Compatto e con un solido alloggiamento in alluminio, è facilmente trasportabile. Prezzo: 79,99 euro.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte sui prodotti Trust? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).