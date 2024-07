GEEKOM A8 R9: MiniPC col 22% di sconto su Amazon!

Su Amazon è attualmente in offerta tramite coupon il nuovissimo GEEKOM A8 R9, miniPC di fascia alta dalle prestazioni invidiabili

Il miniPC GEEKOM A8 R9 è una soluzione compatta e potente, ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Dotato di un processore di ultima generazione e un design elegante e minimalista, questo miniPC è perfetto sia per l’uso domestico che professionale, consentendo di gestire con agilità attività quotidiane e multitasking. Attualmente, è disponibile su Amazon con uno sconto del 22% grazie a un coupon promozionale, offrendo un’eccellente opportunità per chi desidera un upgrade tecnologico senza compromessi sulla qualità.

Caratteristiche tecniche | GEEKOM A8 R9

Il GEEKOM A8 R9 è equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 9 8945HS, che vanta 8 core e 16 thread, con una frequenza massima di 5,2 GHz, rendendolo ideale per il gaming e applicazioni intensive. Questo mini PC è supportato da 32 GB di RAM DDR5 e un’unità SSD da 2TB, garantendo velocità elevate e ampio spazio di archiviazione.

La grafica è gestita dall’AMD Radeon 780M, che supporta risoluzioni fino a 8K, offrendo un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, il dispositivo include connettività avanzata come Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile e veloce. Dotato di Windows 11 Pro, il GEEKOM A8 R9 offre anche funzionalità di intelligenza artificiale per un’esperienza utente ottimizzata.

Approfitta dell’offerta!

Approfitta subito dell’imperdibile offerta sul miniPC GEEKOM A8 R9! Fino al 28 luglio, utilizzando il codice coupon “tuttotechA8“, puoi ottenere uno sconto del 22%, portando il prezzo a soli 763,20 €. Questa è un’opportunità unica per acquistare un dispositivo ad alte prestazioni a un prezzo eccezionale. Non lasciarti sfuggire questa occasione: un mini PC potente e versatile come il GEEKOM A8 R9 è perfetto per le tue esigenze di lavoro, studio o intrattenimento. Inserisci il codice al momento dell’acquisto su Amazon e approfitta del risparmio!

