State of Play | Physint: annunciato il ritorno di Hideo Kojima al genere stealth

Colpo gobbo di Sony: non solo bimbi spiaggiati, Kojima affianca a Death Stranding 2 il ritorno allo Stealth con Physint nello State of Play

Se crogiolarvi nelle esperienze quasi esclusivamente cinematografiche non fa per voi, gioite: Hideo Kojima, dopo Death Stranding 2 – On the Beach, ha aggiunto al mosaico dell’ultimo State of Play un tassello da tanti atteso, ovvero il ritorno al genere stealth sotto il nuovo nome di Physint. Prendendo lezioni da Nintendo, dunque, Sony ha concluso l’evento con una “ultima cosetta” che rimette il game designer sui binari che l’hanno reso famoso, paralleli al ritorno in carreggiata di Konami. La nuova IP, sebbene a questo punto ignota, consiste in un “titolo di spionaggio di nuova generazione”. Il solluchero dovrà però attendere, perché come si conviene alla categoria “annunci di altri annunci” ci vorrà decisamente parecchio tempo.

Hideo Kojima torna al genere dell’azione-spionaggio con un nuovo progetto in arrivo per PlayStation.

Godetevi questo breve messaggio del responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst e del fondatore di Kojima Productions, Hideo Kojima. pic.twitter.com/KKIV7FAJ3E — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 31, 2024

Lo stealth, Physint, Kojima e quella voglia di chiudere lo State of Play dicendo: Metal Gear chi?

Qualunque sia la distanza temporale di Physint, di certo Kojima si sta preparando a dovere per mantenere la promessa di tornare allo stealth fatta a fine State of Play. “I preparativi sono in atto, ma la produzione partirà effettivamente dopo Death Stranding 2”, ha dichiarato Kojima. “Abbiamo non poca esperienza con Sony, con la nostra collaborazione trentennale sul genere spionistico. Ed essendo Sony un colosso multimediale che si estende a musica e film, sarà una bella collaborazione. Tra due anni sarà il mio quarantesimo anniversario da artista videoludico. Sono sicuro che questo gioco sarà il culmine della mia carriera.” Come se non bastasse a rendere l’attesa più atroce, oltre all’utilizzo di “tecnologia all’avanguardia” il gioco sfrutterà “talenti internazionali” per “trascendere la barriera tra film e videogiochi.” L’attesa sarà dura e intenderà durare.

