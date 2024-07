Recensione GEEKOM A8: un mini PC potente ed AI-ready

Ecco la recensione di GEEKOM A8, un mini PC tanto potente quanto elegante. Rispecchia la generazione precedente di mini PC con APU AMD, con un hardware aggiornato e più prestante. Vediamo quindi che cosa è successo durante il periodo di prova

Ripredendo il design e le linee estetiche del modello A7, il nuovo GEEKOM A8 utilizza le APU di ottava generazione AMD Hawk Point per spingere ancor più sulle prestazioni. Ormai i mini PC possono tranquillamente tener testa ad un PC desktop di fascia media, sia lato CPU che GPU grazie alle potenti soluzioni integrate degli ultimi tempi. Si tratta di ottime soluzioni, sia per setup in ufficio che a casa. Vediamo tutti i dettagli in questa recensione

Specifiche tecniche | Recensione GEEKOM A8

Processore : AMD Ryzen 9 8945HS (8C/16T, fino a 5.2 GHz) basati su architettura Zen 4, realizzati a 4nm FinFET AMD Ryzen AI (XDNA), 16 TOPS

: AMD Ryzen 9 8945HS (8C/16T, fino a 5.2 GHz) Grafica : AMD Radeon 780M, RDNA 3

: AMD Radeon 780M, RDNA 3 Memoria : 32 GB DDR5 a doppio canale 5600MT/s

: 32 GB DDR5 a doppio canale 5600MT/s Archiviazione : PCIe Gen4x4 fino a 2TB ()

: PCIe Gen4x4 fino a 2TB () Connettività : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (posteriore con PD e DP) 1 x USB 4 Gen3 Type-C (fino a 40 Gbps, con PD e DP) 2 x HDMI 2.0 3x USB 3.2 Type-A (frontale con PD) 1x USB 2.0 Type-A 1 x Presa stereo frontale per cuffie da 3.5 mm

: Sistema Operativo : Windows 11 Pro, compatibile con Linux

: Windows 11 Pro, compatibile con Linux Dimensioni: 105.75 x 102.9 x 1.6 mm, 0.6 kg

Design e costruzione | Recensione GEEKOM A8

Rispetto alla precedente generazione basata su APU AMD, sul lato estetico e di design non abbiamo nessuna variazione. Ritroviamo sempre i tre capisaldi: compatezza, eleganza e minimalismo. Il piccolissimo case da 0.47 litri pesa solo 600 grammi. Nonostante il peso molto ridotto, il mini PC è molto solido. La costruzione è di ottima qualità e non si notano flessioni o scricchiolii anche applicando una pressione notevole. Il corpo realizzato in alluminio fa sentire tutta la sua qualità. Ma non si tratta solo di robustezza. GEEKOM A8 è un mini PC elegantissimo e bello da vedere. La finitura esterna è grigio spazzolato, con una mascherina nera in plastica per tutte le porte di connessione che non sfigura nel design globale del prodotto, dandogli un tocco di dinamismo che spezza un po’ la monotonia dell’alluminio puro. L’unico piccolo difetto è il grip con la superficie d’appoggio forse da migliorare e una maggiore difficoltà di accesso ai componenti interni. Ma in realtà rimane un gran bel prodotto in termini di design. Molto apprezzata anche la compatezza e praticità dell’alimentatore che, pur essendo da 120 W, è molto compatto. Completissima come sempre la dotazione di porte, sia davanti che dietro. Sia in termini di quantità, dato che abbiamo ben 2 porte HDMI e 6 porte USB, sia in termini di qualità grazie alla USB 4. E poi ovviamente c’è tutta la parte wireless con Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E.

Analisi delle prestazioni | Recensione GEEKOM A8

Bello è bello, ma ora vediamo di analizzare più nel dettagli le prestazioni. La potenza non dovrebbe mancare al Ryzen 9 8945HS con i suoi 8 core fisici e 16 logici che possono spingersi fino a 5.2 GHz, accompagnato da una ottima iGPU Radeon 780M. Cinebench 2024 segna 74 punti in single core e 844 punti in multi core. Si tratta di prestazioni in linea con un Intel Core Ultra 5 125H sul multi core, mentre sul single core siamo leggermente sotto la controparte Intel. Stesso discorso per il confronto con Apple M3 Pro (11 core): in linea sul multi core, tuttavia un po’ sottotono il single core. Si tratta comunque di una macchina potente quanto un PC desktop di fascia medio-alta di un paio di anni fa. Il SoC integra anche una NPU per accelerare i modelli di AI in locale da 16 TOPS che salgono a 39 combinando le prestazioni degli altri componenti. Purtroppo potrebbero non bastare per accedere alle funzionalità dei Copilot+ PC, ma staremo a vedere e comunque si tratta di un buon risultato.

Quello che però ci ha lasciati un po’ perplessi è il comportamento durante lo stress test. Infatti il sistema di raffreddamento sembra fare un po’ fatica a gestire il chip a piena potenza, soprattutto in multi core quanto le temperature arrivano anche a 90 °C. È pur vero che siamo in estate, tuttavia 90 °C fatti tenere a lungo non sono un toccasana. L’aspetto positivo è che si riesce a tenere la CPU al massimo, con solo un leggerissimo throttling termico. Ma ce ne sarà davvero bisogno su un dispositivo del genere? Forse una scelta leggermente più conservativa sulla potenza di picco sarebbe stata più apprezzate per allungare la vita del prodotto a lungo termine.

Venendo alla GPU, in realtà abbiamo praticamente lo stesso chip della generazione passata di APU. Essenzialmente possiamo permetterci di giocare a titoli anche abbastanza moderni con dettagli alti in FHD, stando intorno ai 30 fps di media e quindi con una buona giocabilità per un uso non competitivo. Inarrivabile ancora il 4K, mentre possiamo giocare dignitosamente in 2K con giochi meno pretenziosi oppure abbassando il livello di dettaglio. Insomma, anche con il gaming questo GEEKOM A8 ci può far divertire.

Le memorie invece sono di ottima qualità. L’SSD riesce a leggere e scrivere in modo sequenziale ad una velocità di circa 4800 MB/s, mentre per lettura/scrittura random siamo attorno ai 500-600 MB/s. Valori molto buoni che garantiscono una grande reattività in fase di avvio del PC e anche di lancio delle applicazioni.

Esperienza d’uso | Recensione GEEKOM A8

Al di là dei numerini, come si presta ad essere utilizzato questo mini PC? In due parole molto bene. Essenzialmente, come già anticipato poco sopra, abbiamo sulla scrivania la potenza di un PC desktop di fascia medio-alta di un paio di anni fa (lato CPU ovviamente) contenuto in uno spazio ridottissimo. Grazie all’ampia dotazione di porte si possono collegare fino a 4 monitor e ogni tipo di dispositivo di cui si possa aver bisogno. Insomma, si organizza facilmente la propria scrivania.

Grazie alla potenza del processore e l’ampia dotazione di memoria, c’è davvero poco che possa spaventare questo GEEKOM A8. Office e navigazione web con quante schede volete assolutamente nessun problema ovviamente. Anche fare editing di foto e video in FHD con progetti non troppo complessi è fattibile con tranquillità. In realtà anche editing in 4K è fattibile, senza esagerare con la complessità. Ovviamente se ci mettiamo a fare editing video 4K con 50 tracce in parallelo o ci mettiamo a modificare complessi progetti 3D, un po’ di fatica la vediamo. Però se avete necessità di gestire queste cose, vi orientate su macchine diverse. Questo GEEKOM A8 fa tutto quello che deve fare e lo fa molto bene.

Durante vari giorni di prova non abbiamo riscontrato lag o rallentamenti. Tutto è filato sempre liscio come l’olio. Le ventola del raffreddamento si fa sentire piuttosto rumorosa quando lo mettiamo sotto stress, altrimenti rimane molto silenzioso, quasi impercettibile. Quindi una ottima esperienza d’uso in generale.

Conclusioni

Come possiamo definire GEEKOM A8? Un mini PC che ha osato un po’ troppo per vie delle temperature un po’ elevate? in realtà con un utilizzo standard, anche le temperature rimangono sotto controllo e si riesce a lavorare tranquillamente (e silenziosamente). Non vi sembrerà nemmeno di avere un PC sopra la scrivania, tanto è elegante e semplice questo prodotto. E poi ha tutto quello che serve: un sacco di porte di connessione, hardware con ottime prestazioni e un elegantissimo pulsante con tanto di LED bianco per l’accensione. Forse è ancora un po’ presto per valutare l’AI, tuttavia abbiamo testato alcune funzionalità di base come i sottotitoli in tempo reale e funziona abbastanza bene. Quindi perché no? Perchè non acquistarlo?