Dead Island 2 è ora disponibile: vaporware no more!

Finalmente, dopo anni di sviluppo travagliato e la sempre eterna paura di cadere eternamente nel vaporware, Deep Silver e Dambuster Studios hanno dato luce a Dead Island 2, ora disponibile sul mercato: welcome to Hell-A!

Vaporware è un neologismo inglese con cui si indicano, sarcasticamente, i prodotti informatici (software o hardware) di cui viene annunciata ufficialmente una data di uscita sul mercato, ma che successivamente non vedono la luce per problemi tecnici o economici; il loro sviluppo può comunque essere ripreso dopo un determinato periodo di tempo.

Con questa definizione, Wikipedia ci introduce ad una delle paure più radicate nell’industria del gaming. Titoli come, ad esempio, Beyond Good & Evil 2, attesissimi da una cerchia di videogiocatori, di cui si parla da tempo, si commenta lo sviluppo e lo stato del momento, ma di cui si sta perdendo, via via, la speranza di un’uscita. Nello stesso stato sembrava essere anche Dead Island 2, annunciato ormai nel lontano 2014 e che ha cambiato team di sviluppo così tante volte nel corso degli anni che è stato quasi difficile stargli dietro. Uno sviluppo che definire travagliato è un eufemismo, insomma. Ormai, però, ci siamo.

Il sequel, sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, del già apprezzato primo capitolo del 2011 è finalmente sul mercato a partire da oggi, ed è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Ambientato circa dieci anni dopo gli eventi di Dead Island e Dead Island: Riptide, questo secondo capitolo si differenzia dai prequel perché è ambientato a Los Angeles e San Francisco, entrambe messe sotto stato di quarantena a causa dell’epidemia zombie. Qua sotto, se siete curiosi, trovate il trailer di lancio.

Dead Island 2 è finalmente disponibile: si dia inizio alla caccia!

Il gioco si focalizza sugli Slayers, un gruppo di sopravvissuti che combatte ogni giorno per sopravvivere in Hell-A (così soprannominata Los Angeles, che flavour!), ormai completamente invasa dagli zombie. Gli Slayers sono l’ultima speranza per l’umanità perché, oltre alle capacità belliche, sono anche dotati di un’incredibile immunità al virus zombie, che anzi li potenzia portandoli in Modalità Furia.

