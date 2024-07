PSVR2: supporto di Steam in arrivo tra due settimane!

Niente polvere per PSVR2: l’(in)atteso supporto all’headset sarà ben presto realtà grazie a quanto emerso sul marketplace di Valve, Steam

In fatto di utilizzo, potremmo dire che PSVR2 ultimamente non se la passa esattamente benissimo, ma con l’ultima novità da Steam le cose sembrerebbero in procinto di cambiare: il supporto della piattaforma all’headset di casa Sony è in arrivo. La costosa periferica ha ancora una possibilità di appianare il divario tra costo e utilizzo effettivo. L’atteso adattatore per sfruttare la tecnologia su PC è infine giunto sugli scaffali, ed ora il marketplace di Valve si accinge a stringere un accordo con il titano cobalto. Il sodalizio infatti non è solo confermato, ma abbiamo pure una data. Siccome la casella del calendario da segnare è visibile nel tweet qui sotto, non ha senso mantenere ulteriormente la suspense.

Got a PC? The Steam page for the PlayStation VR2 App is up – available from August 6. #PSVR2 https://t.co/SpsrKM7CSO — PlayStation VR News (@PS4VRNews) July 25, 2024

Supporto nativo di Steam a PSVR2 in arrivo!

A partire dal 6 agosto, dunque tra meno di due settimane, PSVR2 godrà del pieno (nonché nativo) supporto di Steam. Per sfruttare il tutto occorrerà aggiornare sia DualSense che PlayStation VR2 al fine di assicurarsi la piena compatibilità. Se però siete in possesso del sopracitato adattatore, però, non vi servirà altro per accedere all’app di Valve tramite il visore. Tutte ottime notizie, queste, visti i recenti report emersi dal fronte di Sony. Le indiscrezioni trapelate dipingono infatti un ben poco lusinghiero ritratto della situazione generale. In questo rapporto, da prendere con le pinze fino alla conferma ufficiale, Sony ha effettuato tagli considerevoli alla propria branca dedita alla realtà virtuale. La mancanza di killer app e il prezzo, presumibilmente, sono i principali colpevoli del flop.

