STALKER 2: il gioco è stato (ancora) posticipato a novembre

Sì, ancora: STALKER 2 è stato posticipato di nuovo, e l’ultimo umoristico trailer lo sa benissimo nell’annunciare l’uscita a novembre

Un nuovo ritardo è in agguato per i giocatori in trepidante attesa di STALKER 2: Heart of Chernobyl, nuovamente posticipato dal 5 settembre al 20 novembre. Il trailer qui sotto ne è quanto mai consapevole, al punto tale da esprimere nel doppiaggio la frustrazione provata dai giocatori. Per addolcire (o rendere più snervante, a seconda dei casi) l’attesa gli sviluppatori di GSC Game World ci danno l’appuntamento per il loro Developer Deep Dive, previsto il 12 agosto. Questo tuffo nel profondo del gioco, parafrasando il nome inglese dell’evento, prevede gameplay di un’intera quest insieme a nuovo materiale ed interviste esclusive. Vi lasciamo al divertente video, che ammicca molto alla quarta parete.

Prima rimandato a settembre, ora posticipato a novembre: l’odissea di STALKER 2

Inizialmente annunciato dopo Call of Pripyat e cancellato per poi venire ri-annunciato nel 2018, STALKER 2 è stato posticipato molte volte prima di “fissare” (si spera) novembre come mese di uscita. Il lancio “vero” era infatti previsto nel 2022, ma lo sviluppo ha risentito molto della (cough, cough) “operazione militare speciale”. Ora che la luce in fondo al tunnel inizia ad essere visibile, sappiamo che il titolo farà capolino su PC ed Xbox Series X/S, nonché un lancio su Game Pass al day one. Il Developer Deep Dive fornirà una “comprensione sostanziosa” del modo in cui “tutto ciò che abbiamo ideato” si tradurrà nel modo in cui “il gioco si mostra in fatto di estetica e gameplay”. Dita incrociate.

Ora sta a voi dirci la vostra: il botto sarà all'altezza delle aspettative? O il cuore di Chernobyl farà fetecchia?