Rise of the Ronin: demo disponibile ora su PS5!

L’ascesa del samurai solitario serpeggia sinuosa sui sistemi Sony senza spendere soldi: la demo di Rise of the Ronin fa capolino su PS5

Vi preghiamo di scusarci per aver ceduto alla tentazione di un tautogramma nel sottotitolo, anche se difficilmente ci sarà qualcosa in grado di distrarci dalla demo, giunta su PS5 senza alcun preavviso, di Rise of the Ronin. Il team di sviluppo Team Ninja, con il benestare di Sony, ha dunque rilasciato una versione di prova per il titolo open world. Quanto avrete modo di provare, però, esattamente? Il primo capitolo potrebbe essere un’ottima cartina tornasole, specie senza limiti di tempo, in una sorta di involontaria operazione nostalgica verso i cari vecchi dischi demo pubblicati nelle edicole. E se foste preoccupati in merito, potete dormire tra due guanciali: i progressi saranno trasferibili al gioco completo.

Prova la demo di Rise of The Ronin disponibile su PS Store e scopri le statistiche di gioco degli utenti! Quale fazione era più popolare: quella anti-Shogunate o quella pro-Shogunate? Quanti giocatori hanno raccolto 100 gatti? https://t.co/1SM91snt7o#RiseoftheRonin #rotr #PS5 pic.twitter.com/F5cg3243rS — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 24, 2024

Rise of the Ronin dimostra con la demo le sue qualità su PS5

I creatori di Nioh e Ninja Gaiden ci portano dunque nel Giappone d’altri tempi con Rise of the Ronin: come vedrete voi stessi su PS5 grazie alla demo, il tramonto del periodo Edo metterà in luce gli scontri culturali dell’epoca. Innovazione e tradizione daranno dunque vita ad un conflitto nel quale dovrete prendere le redini dell’eponimo samurai privo di maestro, oltre a sopravvivere alle varie fazioni intente a banchettare nel vuoto di potere. L’open world come scelta di game design è una novità per Team Ninja, ma quella che per il team di sviluppo è stata una scommessa azzardata si è invece rivelata più vincente di quanto ci si aspettasse. Il nostro nostromo Francesco lo ha valutato con un 7,4.

