Teufel, il suono dell’estate: gli essenziali da mettere in valigia

È il momento di preparare i bagagli! Oltre ai costumi e all’attrezzatura per mare o montagna, non possono mancare le cuffie preferite o gli altoparlanti per rendere i viaggi e le serate estive più divertenti

Chi meglio di Teufel, esperto audio di Berlino, può suggerire i dispositivi ideali per l’estate? Ecco una selezione dei migliori prodotti Teufel per godersi la musica senza interruzioni.

Scopri le migliori cuffie e altoparlanti per le tue avventure estive

AIRY TWS 2 : Con un suono chiaro e lunga autonomia, queste cuffie sono ideali ovunque. I sei microfoni garantiscono una qualità eccellente per ufficio, smart working, chiamate e video. La custodia ricaricabile offre fino a 42 ore di riproduzione. Auricolari in silicone antibatterico disponibili in 5 taglie e colori: nero, bianco, blu, verde, rosso. Prezzo: 99,99 € .

AIRY SPORTS: Cuffie in-ear con driver HD e riduzione del rumore. Compatibili con Bluetooth apt-X e AAC per streaming in qualità CD. Impermeabili IPX7, perfette per nuoto, doccia e kite surf. Fino a 25 ore di riproduzione e accoppiamento automatico. Disponibili in 5 colori. Prezzo 119,99 €, ora 69,99 €.

BOOMSTER GO: Altoparlante Bluetooth resistente all'acqua con suono straordinario. Può essere abbinato a un altro BOOMSTER GO per audio stereo. Prezzo 99,99 €, ora 79,99 €. Set 179,99 €, ora 149,99 €.

ROCKSTER GO 2: Suono potente, batteria duratura, resistente ad acqua e urti. Include due driver full-range e membrana passiva per bassi profondi. Con la tecnologia Teufel Dynamore per ampliare lo stereo. Prezzo: 149,99 €. Qui puoi trovare la nostra recensione!

REAL BLUE PRO: Cuffie professionali per chi cerca qualità eccellente. Offrono bassi profondi, medi e alti chiari. Consentono alti livelli di volume con bassa distorsione. Suono preciso a 360°. Prezzo: 349,99 €.

