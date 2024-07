ZZZ: trucchi e consigli per i neofiti di Zenless Zone Zero!

Altro che “ZZZ”, non c’è nulla di cui dormire sugli allori: annotatevi i nostri trucchi e i consigli più preziosi per Zenless Zone Zero

Con Zenless Zone Zero, per gli amici (e in questa guida) ZZZ, gli sviluppatori di Hoyoverse hanno aggiunto un altro GdR mobile (e non) al loro portfolio, motivo per il quale vi serviranno i trucchi e i consigli di rito. Sì, l’estetica cambia un bel po’ rispetto agli altri titoli da loro sfornati. E sì, le dinamiche del gioco risulteranno alla fine pure abbastanza simili. Che siate esperti giunti fin qui da Honkai Impact 3rd, Genshin Impact ed Honkai: Star Rail o meno, ci sono delle cose da tenere a mente e abbiamo voluto elencarle per voi. Non che manchi il retrogusto amaro nelle prime dritte che vi daremo, ma non preoccupatevi: cercheremo di ridurre i vostri grattacapi al minimo. Come sempre, del resto.

Gacha mia fatti capanna: l’insolita vecchia storia | Trucchi e consigli per ZZZ

Domanda: ci sono trucchi o consigli anche per aggirare l’inevitabile elemento gacha di ZZZ? Perché se confidavate nel fatto che si trattasse “solo” di un buon GdR mobile, purtroppo lo sblocco di personaggi ed armi richiede una spesa. Sta a voi decidere se comprare la valuta premium o se guadagnarvela in-game, ma in ogni caso l’investimento è mirato alla possibilità di ottenere il personaggio che volete, a scatola chiusa come da tradizione per Hoyoverse. Otterrete i più rari man mano che giocate, ma per procedere dovrete accontentarvi degli agenti e delle armi accumulabili senza garanzie. La stamina (o batteria, in-game) permette di ottenere materiali per potenziarvi, ma anche con i potenziamenti non avrete molto controllo sulla crescita del personaggio. Ci sono alcune cose a differenziare il gioco dai suoi compagni di merende targati miHoYo…

Spaghetti e caffè per ricaricare le batterie | Trucchi e consigli per ZZZ

Il ristorante dei noodles e la caffetteria vi permettono di potenziarvi in cambio della valuta in-game. In aggiunta, ordinare un caffè vi permette una ricarica della batteria da 60, permettendovi dunque di farmare altri materiali. Neanche troppo tempo dopo aver iniziato la storia, sbloccherete il club HIA. Qui potrete ottenere ulteriori materiali per i personaggi, come sempre in cambio di carica della vostra batteria (sempre la stamina). Siccome la ricarica massima tocca quota 240 con tanto di spreco per qualunque eccesso di stamina in vostro possesso, tanto vale non buttare via niente. In aggiunta a questo, c’è in palio dell’esperienza per il vostro livello Inter-Knot: trattasi dei progressi del vostro prezioso account!

“Le faremo sapere” | Trucchi e consigli per ZZZ

Parallelismi spiacevoli con il mercato del lavoro a parte, vi conviene davvero usare il dispositivo per il VR di fronte all’Hollow Deep Dive System. Così facendo, potrete testare i vari agenti. Oltre a portarvi a casa delle ricompense, potrete così capire su quali personaggi investire del tempo e su quali… beh, no. Potreste preferire Lycaon a quel Koleda su cui avevate messo gli occhi, per intenderci. Anche perché le risorse sono limitate, e non potete certo investirle su tutti. Di tanto in tanto il gioco vuole che prendiate le redini di personaggi rilevanti in termini narrativi, ma in basso a sinistra nella schermata di selezione personaggi potete disabilitare quest’opzione. Se la trovate ingombrante, beninteso.

Come e quando risparmiare tempo e fatica

I trucchi e i consigli che ci restano da dispensare per ZZZ sono pochi, ma potenzialmente incisivi. La già citata valuta premium, il Polychrome, coesiste con il Master Tape, spendibile equamente nel medesimo banner che però non cambia mai. Il trucco è investire il Polychrome per ottenere il ben più invitante Encrypted Master Tape. Quest’ultimo vi permette di ottenere personaggi negli eventi a tempo limitato, decisamente più succulenti sul lungo periodo. Tornando al gameplay vero e proprio (ah già, c’è anche un gioco!), il button mashing ben presto lascia il tempo che trova: imparate a schivare, ed eventualmente ad effettuare i parry non appena i nemici scintillano poco prima di un attacco, il prima possibile. Infine, certe quest secondarie sono disponibili solo in alcuni orari, ma non badateci troppo. Non c’è alcun malus se vi prendete dei giorni extra, e il divano in-game permette di giostrarvi il tempo in modo tale da accedere alle quest che preferite.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.