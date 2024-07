I DLC di casa Fromsoftware non sono i classici DLC, nel senso che non sono impostati come in tutti gli altri giochi di altre case di produzione. Per questo abbiamo deciso di spiegarvi come entrare nel DLC di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Come da copione per un titolo della FromSoftware, anche solo entrare in un DLC è complicato. Non è la prima volta che la casa di produzione imposta il DLC in questo modo, infatti era già capitato con Dark Souls 1, quello che è il capostipite dell’azienda, ma anche in Bloodborne. Ora, però, dopo aver anche parlato del DLC nella nostra recensione di Elden Ring Shadow of the Erdtree, vi spiegheremo come entrare nel DLC. Innanzitutto per farlo dovete già aver sconfitto Radahn e Mohg, Signore del Sangue, quindi essere già ad un livello molto alto. Ma anche in questo caso il DLC sarà una vera sfida.

Cosa fare | Elden Ring Shadow of the Erdtree: come entrare nel DLC

Se avete già completato il gioco principale con il vostro personaggio durante il primo playthrough, allora avrete già fatto quel che vi serve fare per accedere al DLC. Oppure, in casi rari, siete arrivati al Palazzo di Mohgwyn in una maniera alternativa. Se state iniziando con un nuovo personaggio per giocare Shadow of the Erdtree, dovrete completare tutti questi punti principali. Dovete sconfiggere una Grande Runa e vi consigliamo di sconfiggere Godrick, che è il più veloce, anche se sconfiggere Radahn sarà comunque necessario. Dopodiché dovrete accedere ad un Sito di Grazia dell’Altopiano di Altus, accedere al Palazzo di Mohgwyn tramite la Medaglia del Cavaliere di Sangue Puro o il teletrasporto del Campi di Neve Consacrati, poi dovrete sconfiggere Radahn il Flagello Celeste e infine Mohg, Signore del Sangue.

Palazzo di Mohgwyn | Elden Ring Shadow of the Erdtree: come entrare nel DLC

Il modo più veloce per poter accedere al Palazzo di Mohgwyn è completando la missione di Varre. Se avete già completato il gioco principale, potete trovare un teletrasporto per il Palazzo di Mohgwyn precisamente sul bordo occidentale dei Campi di Neve Consacrati. Se avete il teletrasporto, potete passare direttamente al passaggio successivo. Varre si incontra per la prima volta subito dopo essere entrati a Sepolcride e, dopo aver reclamato una Grande Runa e averla portata ad Enia e alle Due Dita nella Tavola Rotonda, si sposterà alla Chiesa della Rosa a Liurnia Lacustre.

Qui otterrete un Dito sanguinante purulento, che potete usare in modalità multiplayer per invadere i giocatori oppure recarvi alle Rovine di Risangue nell’Altopiano di Altus per trovare un segno di evocazione alternativo che utilizzi anche il Dito. Varre vi regalerà il Favore del Signore del Sangue. A questo punto vi consigliamo di recarvi alla Chiesa dell’Inibizione, ci sembra più facile da raggiungere. Se siete disposti a uccidere un NPC, potete uccidere Irina vicino all’ingresso della Penisola del Pianto, oppure Hyvetta, la donna che chiede l’Uva di Shabriri vicino alle Scogliere affacciate sul lago. Quando avrete ottenuto il sangue di una vergine sul Favore del Signore del Sangue, riportatelo a Varre alla Chiesa della Rosa per ricevere la Medaglia del Cavaliere di Sangue Puro. Questo è il modo più veloce per accedere al Palazzo di Mohgwyn se non volete andare fino ai Campi di Neve Consacrati.

Sconfiggere Radahn | Elden Ring Shadow of the Erdtree: come entrare nel DLC

Per combattere contro Radahn, il Flagello Celeste, avrete bisogno di attivare la Festa di Radahn. Il modo più semplice per attivarlo è accedere ad un Sito di Grazia sull’Altopiano di Altus. Potete farlo in maniera molto veloce raccogliendo le due metà del Medaglione di Dectus che si frovano nel Forte di Haight di Tetrobosco e nel Forte di Faroth di Dracotumulo. Entrambi i pezzi si trovano sulla strada per Caelid, dove combatterete contro Radahn. Appena avete ottenuto un Luogo di Grazia dell’Altopiano di Altus, potete recarvi al Castello di Mantorosso dove potete trovare il Festival di Radahn in corso e potrete combattere contro di lui dopo aver parlato con Jerren.

Entrare nel Regno dell’Ombra

Dopo aver completato tutti i passaggi finora, adesso non vi resta altro che sconfiggere Mohg, Signore del Sangue, nel Palazzo di Mohgwyn e parlare con Miquella in fondo alla stanza. Se avete completato tutti i passaggi precedenti, al vostro arrivo sarà presente Lady Leda. A questo punto, una volta che avete interagito con il braccio avvizzito di Miquella, verrete direttamente trasportati nella Piana dei Sepolcri del Regno dell’Ombra. Ora la vostra avventura può avere inizio.

Speriamo che la guida vi sia stata utile e che vi divertiate con il DLC! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.