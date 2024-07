Canon R8 in offerta spaziale su Amazon con Prime Day

Canon R8 è la mirrorless di fascia media che troviamo in offerta su Amazon grazie alle promozioni Prime Day ad un prezzo spaziale, che la rende davvero imperdibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Canon EOS R8 è la mirrorless full-frame di casa Canon che al momento di lancio prese l’eredità della Canon R6 Mark II, una fotocamera dalle ottime prestazioni con un corpo macchina molto leggero e quindi davvero versatile per fotografi e appassionati. Canon EOS R8 è dotata di un sensore CMOS full frame da 24.2 megapixel, la stessa risoluzione di EOS R6 Mark II e offre tutti i vantaggi della qualità dell’immagine del sensore full frame.

EOS R8 è quindi perfetta per le riprese in ambienti scarsamente illuminati con soggetti in movimento. L’ampia gamma dinamica consente inoltre di scattare foto sorprendenti dai colori vivaci mentre il sensore full frame offre una profondità di campo ridotta che crea sfondi fuori fuoco sui quali far risaltare i soggetti.

Con un peso di circa 461 g (scheda e batteria incluse), EOS R8 è la fotocamera full frame più leggera del sistema EOS R. Il suo corpo compatto, le cui dimensioni ricordano quelle del modello EOS RP (132,5 x 86,1 x 70 mm), racchiude una serie di funzioni aggiuntive di livello professionale. EOS R8 è dotata di un EVF ad alta risoluzione da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps e supporta le schede SD UHS-II. L’interfaccia intuitiva agevola l’uso della fotocamera in movimento grazie a un’utile ghiera di selezione con 12 modalità di ripresa e un interruttore dedicato per passare dalla ripresa fotografica a quella video.

Ecco di seguito le specifiche tecniche

Sensore full frame CMOS da 24.2 megapixel

Registrazione video 4K a 60p in oversampling 6K sull’intera larghezza del sensore e registrazione full HD a 180 fps

EVF ad alta risoluzione da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps

Rilevamento intelligente del soggetto per animali, veicoli e persone

Connessione Wi-Fi e Bluetooth sempre attiva

Caratteristiche principali di RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Zoom standard 2x con ampia copertura grandangolare a partire da 24 mm

Stabilizzazione ottica dell’immagine fino a 4.5 stop

Fino a 7 stop con controllo coordinato di OIS x IBI

STM di tipo lineare per AF video fluido

