Offerta smartphone: Samsung S23 FE a meno di 400 euro

Il Sottocosto Unieuro permette di acquistare Samsung S23 FE al prezzo di 399 euro. Si tratta di una offerta smartphone tra le più interessanti di questi giorni, vediamo qualche dettaglio in più

La serie FE di Samsung è tra le più popolari di sempre perché offre caratteristiche simili ai top di gamma, ad un prezzo però più conveniente. Samsung S23 FE è il modello più recente della serie e certamente è una occasione da non lasciarsi scappare per chi desidera un ottimo smartphone, con buone fotocamere, uno schermo nitido e con colori vivaci e una buona durata della batteria.

Samsung S23 FE: a 400 euro è una delle miglioro offerte smartphone del momento

Perché dovreste acquistare Samsung S23 FE? Vediamo di capirlo brevemente. Partiamo dallo schermo, un Dynamic AMOLED 2X con frequenze di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Come per i top di gamma della serie S24, questo smartphone può aggiustare la frequenza di aggiornamento del display in modo da risparmiare energia nelle situazioni statiche, ma offrire una ottima fluidità in quelle dinamiche. Al contrario sulla fascia media di solito troviamo un refresh rate statico.

Il sistema di fotocamere offre ben 3 sensori con quello principale da 50 MP, una lente grandangolare e un teleobiettivo. Quest’ultimo in generale è molto difficile da trovare nella fascia media. Abbiamo poi un processore di fascia alta, Exynos 2200, che offre prestazioni eccellenti in ogni frangente di utilizzo, anche con l’intelligenza artificiale dato che fa parte della famiglia Galaxy AI.

Riassumendo, qual ‘è la principale differenza con un top di gamma, che cosa perdiamo? Principalmente lato fotocamera perdiamo un po’ di qualità e un po’ di potenza del processore. Rispetto ad un top di gamma abbiamo invece un vari vantaggi su schermo, fotocamera e anche sulla potenza computazionale.

L’offerta Sottocosto Unieuro

Samsung S23 FE offre molto più di un modello di fascia media, come per esempio Samsung A55, tuttavia con il Sottocosto di Unieuro possiamo trovarli praticamente allo stesso prezzo. Una occasione da non perdere anche perché l’offerta sarà valida ancora per un paio di giorni. Unico difetto? Si tratta di un modello brandizzato TIM. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina del prodotto.

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!