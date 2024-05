Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, l’immensa lista trofei completa di Fallout 4, completa di tutti i DLC rilasciati nel corso del tempo: sarà un gran bel viaggio, seguiteci

C’è stato un recente terremoto in casa Microsoft che è arrivato a toccare anche Bethesda, acquisita ormai qualche anno fa dalla casa di Redmond a seguito di una somma davvero gargantuesca. Ad essere molto tornata in auge recentemente, però, c’è una delle serie più incredibili della stessa Bethesda. Complice l’uscita di una serie sensazionale (trovate qui la nostra recensione!) Fallout, in particolar modo il quarto capitolo, è tornato a scalare le classifiche di vendita di videogiochi, grazie anche all’aggiornamento per console di nuova generazione. E perché quindi non riprendere la lista trofei completa?

Prima di iniziare!

La lista trofei completa di Fallout 4 consta di 85 statuette totali, di cui 66 di bronzo, 17 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino, comprendendo tutti i DLC rilasciati nel corso del tempo. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Fallout 4. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Fallout 4: ecco la lista trofei completa di tutti i DLC!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo del gioco base:

La guerra non cambia mai : Benvenuto nella Zona Contaminata

: Benvenuto nella Zona Contaminata La chiamata della libertà : Completa “La chiamata della libertà”

: Completa “La chiamata della libertà” Poco San, molto Valentino : Completa “Poco San, molto Valentino”

: Completa “Poco San, molto Valentino” Riunioni : Completa “Riunioni”

: Completa “Riunioni” Pensieri pericolosi : Completa “Pensieri pericolosi”

: Completa “Pensieri pericolosi” Cacciatore e preda : Completa “Cacciatore e preda”

: Completa “Cacciatore e preda” Il livello molecolare : Completa “Il livello molecolare”

: Completa “Il livello molecolare” Istituzionalizzato : Completa “Istituzionalizzato”

: Completa “Istituzionalizzato” L’umanità ridefinita : Completa “L’umanità ridefinita”

: Completa “L’umanità ridefinita” Massima potenza : Completa “Massima potenza”

: Completa “Massima potenza” Il primo passo : Unisciti ai Minutemen

: Unisciti ai Minutemen Lotta per l’indipendenza : Completa “Lotta per l’indipendenza”

: Completa “Lotta per l’indipendenza” Semper invicta : Unisciti alla Confraternita d’Acciaio

: Unisciti alla Confraternita d’Acciaio Cieco tradimento : Completa “Cieco tradimento”

: Completa “Cieco tradimento” L’arte dello spionaggio : Unisciti ai Railroad

: Unisciti ai Railroad Sotto copertura sotto terra : Completa “Sotto copertura sotto terra”

: Completa “Sotto copertura sotto terra” Sanctuary: Completa “Sanctuary”

La seconda parte dei trofei di bronzo | Fallout 4: ecco la lista trofei completa di tutti i DLC!

Terminiamo le statuette di bronzo del gioco base con la seconda metà:

Manager della comunità : Alleati con 3 insediamenti

: Alleati con 3 insediamenti Caro leader : Ottieni il massimo di felicità in un insediamento ampio

: Ottieni il massimo di felicità in un insediamento ampio Raccoglitore : Recupera 1000 risorse per la creazione oggetti

: Recupera 1000 risorse per la creazione oggetti Mai da solo : Recluta 5 compagni diversi

: Recluta 5 compagni diversi Amabile : Raggiungi il massimo livello di relazione con un compagno

: Raggiungi il massimo livello di relazione con un compagno Aggiustatutto : Costruisci 100 oggetti nell’officina

: Costruisci 100 oggetti nell’officina Futuro retrò : Divertiti con un gioco su olonastro

: Divertiti con un gioco su olonastro …più rumore fanno quando cadono : Uccidi 5 creature giganti

: Uccidi 5 creature giganti La stampa non è morta : Leggi 20 riviste

: Leggi 20 riviste Il ritorno del burlone : Piazza una granata o una mina nelle tasche di qualcuno mentre lo borseggi

: Piazza una granata o una mina nelle tasche di qualcuno mentre lo borseggi Ammazzachusetts : Uccidi 300 persone

: Uccidi 300 persone Disinfestazione : Uccidi 300 creature

: Uccidi 300 creature Home run! : Fai una home run

: Fai una home run Touchdown! : Fai un touchdown

: Fai un touchdown Non sono bambole… : Colleziona 10 statuette della Vault-Tec

: Colleziona 10 statuette della Vault-Tec Sopravvissuto a tutto : Raggiungi il livello 5

: Raggiungi il livello 5 Cittadino del Commonwealth: Raggiungi il livello 10

I trofei d’argento | Fallout 4: ecco la lista trofei completa di tutti i DLC!

Proseguiamo con i trofei d’argento del gioco base:

L’opzione nucleare : Completa “L’opzione nucleare”

: Completa “L’opzione nucleare” Cimeli di guerra : Completa “Cimeli di guerra”

: Completa “Cimeli di guerra” Ad victoriam : Completa “Ad victoriam”

: Completa “Ad victoriam” Un grande bagliore : Completa “Un grande bagliore”

: Completa “Un grande bagliore” Sicario : Completa 10 missioni secondarie

: Completa 10 missioni secondarie Mercenario : Completa 50 missioni della categoria Varie

: Completa 50 missioni della categoria Varie Ciò che è tuo è mio : Forza 50 serrature

: Forza 50 serrature L’incubo peggiore della RobCo : Hackera 50 terminali

: Hackera 50 terminali Armato e pericoloso : Crea 50 modifiche per le armi

: Crea 50 modifiche per le armi Fai da te della Zona Contaminata : Crea 100 oggetti

: Crea 100 oggetti Un vero ranger : Scopri 100 località

: Scopri 100 località …sono action figure! : Colleziona 20 statuette della Vault-Tec

: Colleziona 20 statuette della Vault-Tec Viandante inarrestabile : Raggiungi il livello 25

: Raggiungi il livello 25 Leggenda della Zona Contaminata: Raggiungi il livello 50

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Fallout 4: ecco la lista trofei completa di tutti i DLC!

Ci avviciniamo verso la fine delle statuette del gioco base con quelle d’oro:

Pronto al futuro: Decidi il destino del Commonwealth

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Fallout 4!

Trofeo di Platino: Raccogli tutti gli altri 50 Trofei per ottenere questo Trofeo

Tutti i trofei dei DLC di Fallout 4!

Automatron DLC Trophies

Minaccia meccanica : Completa “Minaccia meccanica” [BRONZO]

: Completa “Minaccia meccanica” Cacciatore di teste : Completa “Cacciatore di teste” [BRONZO]

: Completa “Cacciatore di teste” Riportare l’ordine : Completa “Riportare l’ordine” [BRONZO]

: Completa “Riportare l’ordine” Cacciatore di robot : Sblocca 10 modifiche robot [BRONZO]

: Sblocca 10 modifiche robot I miei giocattoli: Crea 10 modifiche robot [BRONZO]

Wasteland workshop DLC Trophies

Addestratore : Tieni 5 creature addestrate in un insediamento [BRONZO]

: Tieni 5 creature addestrate in un insediamento Istigatore : Avvia un combattimento dell’arena con spettatori, in un insediamento [BRONZO]

: Avvia un combattimento dell’arena con spettatori, in un insediamento Esperto di trappole: Costruisci una gabbia di ogni tipo [BRONZO]

Far Harbor DLC Trophies

Lontano da casa : Completa “Lontano da casa” [BRONZO]

: Completa “Lontano da casa” Il posto giusto : Completa “Il posto giusto” [BRONZO]

: Completa “Il posto giusto” La vita come deve essere : Completa “La vita come deve essere” [BRONZO]

: Completa “La vita come deve essere” Purificare la terra : Completa “Purificare la terra” [BRONZO]

: Completa “Purificare la terra” L’Almanacco dell’isolano : Colleziona tutti i numeri de l’Almanacco dell’isolano [BRONZO]

: Colleziona tutti i numeri de l’Almanacco dell’isolano Fauna locale : Sconfiggi 30 creature marine di Far Harbor [BRONZO]

: Sconfiggi 30 creature marine di Far Harbor Turista del New England : Scopri 20 località di Far Harbor [BRONZO]

: Scopri 20 località di Far Harbor Ricacciare indietro la Nebbia : Sblocca 3 località con officina di Far Harbor [BRONZO]

: Sblocca 3 località con officina di Far Harbor Sapore di sale : Cucina una delle nuove ricette di Far Harbor [BRONZO]

: Cucina una delle nuove ricette di Far Harbor Vicini a casa: Completa “Vicini a casa” [ARGENTO]

Contraptions workshop DLC Trophies

Esibizionista : Esponi un’arma, un’armatura e un’armatura atomica sui rispettivi espositori [BRONZO]

: Esponi un’arma, un’armatura e un’armatura atomica sui rispettivi espositori Condanna : Assegna un colono a una gogna [BRONZO]

: Assegna un colono a una gogna Produzione di massa: Produci 100 oggetti con i tuoi costruttori [BRONZO]

Vault-tec workshop DLC Trophies

Soprintendenza : Diventa soprintendente [BRONZO]

: Diventa soprintendente Vita migliore nel sottosuolo : Sblocca tutte le aree di costruzione del Vault 88 [BRONZO]

: Sblocca tutte le aree di costruzione del Vault 88 Abitante del Vault: Equipaggia un colono con una tuta del Vault 88 e un Pip-Boy [BRONZO]

Nuka-world DLC Trophies

Vita da predone : Completa 12 missioni per le bande di predoni di Nuka-World [BRONZO]

: Completa 12 missioni per le bande di predoni di Nuka-World Stampa violenta : Recupera tutti i numeri della rivista SCAV! [BRONZO]

: Recupera tutti i numeri della rivista SCAV! Beverone : Crea 20 gusti diversi di Nuka-Cola [BRONZO]

: Crea 20 gusti diversi di Nuka-Cola Conquista : Fonda 8 avamposti dei predoni nel Commonwealth [BRONZO]

: Fonda 8 avamposti dei predoni nel Commonwealth 300% di zucchero : Sconfiggi 40 creature di Nuka-World mentre sei sotto l’ effetto di un qualsiasi gusto di Nuka-Mix [BRONZO]

: Sconfiggi 40 creature di Nuka-World mentre sei sotto l’ effetto di un qualsiasi gusto di Nuka-Mix Ambito premio : Riscatta 100.000 biglietti al Nuka-Cade [BRONZO]

: Riscatta 100.000 biglietti al Nuka-Cade Sorpresa : Completa la missione “Sorpresa” [BRONZO]

: Completa la missione “Sorpresa” Il tour panoramico : Completa la missione “Il tour panoramico” [BRONZO]

: Completa la missione “Il tour panoramico” Casa dolce casa : Completa la missione “Casa dolce casa” [BRONZO]

: Completa la missione “Casa dolce casa” Gioco di potere: Completa la missione “Gioco di potere” [ARGENTO]

Quanti trofei sto Fallout 4!

Termina qui la lista trofei completa di Fallout 4. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Bethesda qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!