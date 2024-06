Anteprima Cat Quest 3: le nostre prime impressioni

In questa anteprima condivideremo con voi le nostre prime impressioni su Cat Quest 3, il nuovo e coloratissimo action RPG di The Gentlebros e Kepler Interactive

Se amate gli RPG, i giochi carini e gli animaletti, allora di sicuro conoscerete già Cat Quest. Questa serie ha ottenuto un successo sempre maggiore nel corso degli anni ed ora finalmente sta per essere rilasciato il terzo capitolo. Noi abbiamo avuto modo di provare in anteprima Cat Quest 3 e in questo articolo condivideremo con voi le nostre prime impressioni sul gioco.

Risse pirattesche | Anteprima Cat Quest 3

Di base il sistema di combattimento di Cat Quest 3 è quello di un action RPG molto semplice. In battaglia potrete utilizzare la vostra arma principale per eseguire una breve combo di attacchi ravvicinati, ma il combattimento melee non sarà la vostra unica opzione. Con la semplice pressione di un tasto infatti potrete passare alla vostra arma a distanza in qualsiasi momento, permettendovi così di sconfiggere comodamente anche i nemici più lontani. Inoltre il vostro personaggio sarà anche in grado di utilizzare la magia e potrà equipaggiare fino a quattro incantesimi diversi in una volta sola.

Per quanto sia molto semplice, il sistema di combattimento di Cat Quest 3 risulta molto soddisfacente grazie alla sua rapidità. Nelle battaglie più accese infatti vi troverete costantemente indaffarati ad attaccare, schivare e alternare le varie tecniche a vostra disposizione. Inoltre il modo in cui è gestita la magia favorisce anche uno stile di gioco molto aggressivo, dato che il mana si rigenera principalmente colpendo gli avversari. Questo stile di gioco così veloce sembra funzionare davvero molto bene e rende ancora meglio quando si gioca in coop locale con un amico.

Esplorando i sette mari | Anteprima Cat Quest 3

In questo nuovo capitolo di Cat Quest i giocatori vestiranno i panni di un cercatore alla ricerca della leggendaria stella polare nascosta da qualche parte nei Gattaibi. Il vostro obiettivo è chiaro, ma nessuno vi obbliga a proseguire dritti con la vostra caccia al tesoro. Cat Quest 3 infatti lascia la giocatore davvero tantissimi libertà esplorativa sin dai primissimi minuti di gioco. All’inizio della vostra avventura infatti vi sarà data una nave che potrete utilizzare per solcare i mari come preferite.

Nel gioco sono presenti davvero tantissime isole esplorabili ed ognuna di esse nasconde delle sorprese. A volte potreste imbattervi in dei dungeon opzionali, in qualche NPC bisognoso di aiuto oppure in qualche enigma ambientale da risolvere. In ogni caso l’esplorazione sarà sempre molto varia e soddisfacente, e vi ricompenserà sempre con dei tesori o altri potenziamenti.

Arsenale pirata | Anteprima Cat Quest 3

Ogni volta che sconfiggerete dei nemici questi lasceranno a terra sia denaro che cristalli di esperienza. Una volta accumulati abbastanza cristalli salirete di livello, aumentando così sensibilmente le vostre statistiche. In Cat Quest 3 quando salite di livello le caratteristiche aumentano in automatico e di conseguenza non avrete modo di influenzare la vostra build. Per personalizzare il vostro personaggio però potrete contare sui tantissimi equipaggiamenti presenti nel gioco.

Esplorando e sconfiggendo i nemici infatti potrete mettere le mani su diversi pezzi di armatura e ovviamente armi. Nel titolo sono presenti tante tipologie di armi diverse che si caratterizzano sia per le loro statistiche che per il modo in cui potrete utilizzarle. Ad esempio la sciabola ha un moveset abbastanza classico, gli artigli permettono di eseguire un gran numero di attacchi rapidi durante una combo, mentre lo scudo infligge grossi danni con un singolo colpo che può anche bloccare gli attacchi avversari. Ovviamente è possibile trovare in giro anche nuove armi a distanza e addirittura nuovi incantesimi.

Agli equipaggiamenti classici vanno poi ad affiancarsi anche i ninnoli. Equipaggiare questi accessori extra vi permetterà di avere diversi bonus alle statistiche, ma non solo. Alcuni ninnoli infatti saranno in grado di aggiungere anche piccoli elementi di gameplay. Ad esempio equipaggiando la treccia guerriera sarete in grado di eseguire un attacco unico dopo una schivata, mentre con il sacco di bombe potrete lanciare un esplosivo insieme ad un incantesimo.

Tutti i vari equipaggiamenti di cui vi abbiamo parlato hanno un livello che ne influenza in modo diretto le caratteristiche. Questo valore può essere aumentato spendendo denaro presso NPC appositi come il fabbro e la maga, ma esiste anche un altro modo. In Cat Quest 3 infatti ogni volta che troverete un doppione di qualche equipaggiamento l’oggetto sarà assorbito da quello che avete già nel vostro inventario, aumentandone il livello. Questa meccanica è davvero ottima dato che eviterà che il vostro zaino si riempia di armi e armature inutili, andando invece a rendere ancora più forti quelle che già avete.

Un mondo carinissimo | Anteprima Cat Quest 3

Dal punto di vista artistico Cat Quest 3 è un titolo davvero eccezionale. Il mondo di gioco è realizzato con uno stile cartoonesco in 2.5D estremamente carino e colorato che sarà davvero una gioia per gli occhi in ogni momento. Lo stile splendido inoltre è rafforzato anche dall’ottimo design di nemici ed NPC, tutti estremamente caratterizzati e ben realizzati. Per non parlare poi delle animazioni fluidissime, della colonna sonora eccezionale e delle assurde cutscene animate presenti all’avvio del gioco.

Cat Quest 3 inoltre sembra comportarsi molto bene anche per quanto riguarda il comparto tecnico. Durante la nostra prova (avvenuta su PC) non ci siamo imbattuti in alcun tipo di bug o glitch. Inoltre il gioco risulta ben ottimizzato anche sui PC meno performanti ed è riuscito a mantenere un framerate stabile anche nelle situazioni più concitate e con tanti elementi a schermo.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Cat Quest 3. Questo carinissimo RPG all’apparenza può sembrare un prodotto indirizzato ai bambini, ma in realtà non è affatto vero. Per quanto sia molto semplice il sistema di combattimento è davvero ben realizzato e anche i giocatori più maturi saranno tranquillamente in grado di apprezzarlo. Il maggiore punto di forza del titolo però è certamente l’esplorazione. Le isole presenti nel gioco infatti sono davvero una gioia per gli occhi e la possibilità di trovare nuovi equipaggiamenti o potenziare quelli che già avete vi spingerà ad esplorarle tutte molto affondo. Insomma, questa breve prova è riuscita a convincerci molto e da quello che abbiamo visto sembra che Cat Quest 3 abbia tutte le carte in regola per essere un’altra piccola perla proprio come i suoi predecessori.

Cat Quest 3 sarà disponibile dall’8 agosto per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.