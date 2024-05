Microsoft: il panorama Xbox si spoglia, chiusura di altri quattro studi

Il “metodo Embracer” contagia Microsoft: Xbox continua a perdere studi, dopo la chiusura di quattro altri talentuosi team di sviluppo

Laddove il colosso cremisi intravede l’alba all’orizzonte, per il gigante di giada continua il cupo crepuscolo: la divisione Xbox dell’azienda di Redmond ha annunciato la chiusura di altri quattro studi, in tandem con i molti tagli al personale effettuati da Microsoft. Stando a molteplici fonti, a cui in seguito hanno fatto eco i relativi dipendenti, i team di sviluppo sono al viale del tramonto. Arkane Austin è il primo di questa colonna infame, per il quale il successo passato riscosso con Dishonored, Prey e Deathloop non è bastato a lavare l’onta di Redfall. Arkane Lyon è incolume, visto il continuo lavoro su Marvel’s Blade. Tango Gameworks, in compenso, ci dà un addio anche più doloroso, visto il ricordo ancora fresco di Hi-Fi Rush (nonché The Evil Within e Ghostwire: Tokyo).

Microsoft announces 4 studio closures—including Arkane Austin and Tango Gameworks, creators of Prey and Hi-Fi Rush respectively. https://t.co/kDqHevE65t — PC Gamer (@pcgamer) May 7, 2024

Gli studi Xbox in chiusura: mercoledì nero per Microsoft

A svuotare ulteriormente la famiglia Xbox è la chiusura degli altri due studi di Microsoft, ovvero Roundhouse Games (prima Human Head Studios) ed Alpha Dog Games. A nome della famiglia di console in verde, Matt Booty ha confermato alla stampa di settore straniera di “cambiare i nostri team di Bethesda e Zenimax” allo scopo di “dare priorità ai giochi di alto impatto ed investire nel portfolio di blockbuster e negli amati mondi ultraventennali di Bethesda.” Meno positivi in merito, comprensibilmente, sono gli sviluppatori coinvolti. Dinga Bakaba di Arkane Lyon, il già citato studio incolume, ha definito la notizia “semplicemente terribile”, in un ambiente di lavoro ridotto a una “giungla darwinista”. Bakaba si rivolge ai superiori, in quanto “dite che vi rendiamo fieri quando creiamo un buon gioco, dovreste fare altrettanto voi quando le cose vanno male.” Il tweet dell’autrice indie Maisie Ó Dorchaidhe dice tutto: “creare un buon gioco non basta più a tenersi il lavoro.”

things that will no longer keep you safe in this industry:

– a good game

– a profitable game

– a viral game

– a big publisher

– a small publisher

– a big team

– a small team

– a rich parent company

– an “ethical” parent company

– experience

– long hours & sacrifice — Maisie Ó Dorchaidhe (@modorchaidhe) May 7, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: la "tripla A" vedrà tempi migliori?