Emmy Awards 2024: la lista completa delle nomination!

Ci avviciniamo alla cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2024, l’annuale kermesse che va a premiare i migliori show televisivi che hanno saputo catturare cuori e menti degli spettatori, e di cui sono state recentemente svelate le nomination: scopriamole insieme, in questo articolo dedicato

Si avvicina la notte degli Emmy Awards, l’esclusivo evento che celebra le eccellenze del panorama televisivo internazionale. La 76esima edizione si terrà il prossimo 15 settembre a Los Angeles e, per la gioia degli appassionati italiani, sarà trasmessa in diretta e in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Le nomination, svelate da Tony Hale e Sheryl Lee Ralph, due star già premiate con l’Emmy, vedono primeggiare due serie in particolare: Shogun (qui la nostra recensione!) e The Bear (di cui stiamo ardentemente aspettando la terza stagione). Tra i titoli più candidati figurano anche Baby Reindeer, True Detective: Night Country e Fallout. Un’edizione imperdibile per gli amanti del piccolo schermo, che potranno scoprire i migliori protagonisti e le produzioni televisive dell’anno. L’appuntamento è fissato per il 15 settembre su Sky Atlantic e NOW: non perdetelo!

Una notte magica

Gli Emmy Awards 2024 andranno a premiare i migliori show televisivi che hanno mandato in onda, nel periodo compreso tra maggio 2023 e giugno 2024, almeno sei episodi completi. Fra questi, quelli che spiccano per maggior numero di nomination troviamo, come già detto, The Bear (23), Shogun (25), Only Murders in the Building (21), True Detective: Night Country (19), mentre fanno l’ingresso nuovi franchise come Baby Reindeer e Fallout che accolgono ben 11 nomination. Vediamo insieme tutte quelle che sono state svelate da Tony Hale e Sheryl Lee Ralph nel prossimi paragrafi.

Migliore serie drammatica – Migliore serie commedia | Emmy Awards 2024 nomination

Migliore serie drammatica

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

Il problema dei tre corpi

Migliore serie commedia

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

Miglior miniserie | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior miniserie

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Miglior attore/attrice protagonista in una serie drammatica | Emmy Awards 2024 nomination

Migliore attore protagonista in una serie drammatica

Idris Elba – Hijack

Donald Glover – Mr. & Mrs. Smith

Walton Goggins – Fallout

Gary Oldman – Slow Horses

Hiroyuki Sanada – Shōgun

Dominic West – The Crown

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Jennifer Aniston per The Morning Show

Carrie Coon per The Gilded Age

Maya Erskine per Mr. and Mrs. Smith

Anna Sawai per Shōgun

Imelda Staunton per The Crown

Reese Witherspoon per The Morning Show

Miglior attore/attrice protagonista in una serie comica | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior attore protagonista in una serie comica

Matt Berry – What We Do in the Shadows

Larry David – Curb Your Enthusiasm

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs

Miglior attrice protagonista in una serie comica

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Maya Rudolph – Loot – Una fortuna

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale

Miglior attore/attrice in una miniserie o serie limitata | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior attore in una miniserie o serie limitata

Matt Bomer – Compagni di viaggio

Richard Gadd – Baby Reindeer

Jon Hamm – Fargo

Tom Hollander – Feud

Andrew Scott – Ripley

Miglior attrice in una miniserie o serie limitata

Jodie Foster – True Detective: Night Country

Brie Larson – Lezioni di chimica

Juno Temple – Fargo

Sofia Vergara – Griselda

Naomi Watts – Feud

Miglior attrice/attore non protagonista in una serie drammatica | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Christine Baranski – The Gilded Age

Nicole Beharie – The Morning Show

Elizabeth Debicki – The Crown

Greta Lee – The Morning Show

Lesley Manville – The Crown, Netflix

Karen Pittman – The Morning Show

Holland Taylor – The Morning Show

Miglior attore non protagonista un una serie drammatica

Tadanobu Asano – Shogun

Billy Crudup – The Morning Show

Mark Duplass – The Morning Show

Jon Hamm – The Morning Show

Takehiro Hira – Shogun

Jack Lowden – Slow Horses

Jonathan Pryce – The Crown

Miglior attrice/attore non protagonista in una serie comica | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Carol Burnett – Palm Royale

Liza Colón-Zayas – The Bear

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Meryl Streep – Only Murders in the Building

Miglior attore non protagonista un una serie comica

Lionel Boyce – The Bear

Paul W. Downs – Hacks

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Paul Rudd – Only Murders in the Building

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Bowen Yang – Saturday Night Live

Miglior attore/attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film

Jonathan Bailey – Compagni di viaggio

Robert Downey Jr. – The Sympathizer

Tom Goodman-Hill – Baby Reindeer

John Hawkes – True Detective: Night Country

Lamorne Morris – Fargo

Lewis Pullman – Lezioni di chimica

Treat Williams – Feud

Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film

Dakota Fanning – Ripley

Lily Gladstone – Under the Bridge

Jessica Gunning – Baby Reindeer

Aja Naomi King – Lezioni di chimica

Diane Lane – Feud

Nava Mau – Baby Reindeer

Kali Reis – True Detective: Night Country

Miglior talk show – Miglior reality show | Emmy Awards 2024 nomination

Miglior talk show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Miglior reality show

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice

Attendiamo!

Questa era dunque la lista completa con tutte le nomination agli Emmy Awards 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

