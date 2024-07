FRITZ!Fon X6: telefono DECT con display a colori e funzioni avanzate

Il FRITZ!Fon X6 è un telefono DECT avanzato caratterizzato da un display a colori da 2,4 pollici, un design moderno, una batteria di lunga durata e un tasto Preferiti personalizzabile

Questo dispositivo offre tutte le funzionalità tipiche dei prodotti FRITZ!Fon, integrate con le più recenti caratteristiche del sistema operativo FRITZ!OS. Disponibile al pubblico al prezzo di 99 euro IVA inclusa, il FRITZ!Fon X6 si distingue per la sua facilità d’uso e la compatibilità con la Smart Home.

FRITZ!Fon X6: design e funzionalità avanzate

Dotato di un ampio display a colori ad alto contrasto, il FRITZ!Fon X6 consente una visualizzazione chiara delle informazioni essenziali come il meteo, gli appuntamenti futuri e le chiamate ricevute. Il nuovo tasto Preferiti facilita l’accesso rapido ai menu più utilizzati, come quelli della Smart Home e della rubrica telefonica.

Disponibile nelle versioni bianca e nera, il telefono integra funzionalità avanzate per la gestione della rete domestica e della Smart Home, rendendolo ideale sia per l’ambiente lavorativo che per quello domestico.

Le caratteristiche includono la telefonia HD, il vivavoce full-duplex, e una connessione radio DECT criptata per una sicurezza ottimale. Grazie al supporto per l’HD full-duplex e alla batteria ad alte prestazioni, il FRITZ!Fon X6 offre una qualità vocale eccellente e una lunga durata della batteria, fino a 16 ore di conversazione e 10 giorni in standby.

Il telefono supporta anche funzionalità avanzate come la gestione delle e-mail, la web radio e la sveglia, oltre a essere compatibile con servizi di contatti online come Apple, Google e GMX.

In sintesi, il FRITZ!Fon X6 rappresenta un passo avanti nel campo della telefonia domestica, combinando funzionalità avanzate con un’interfaccia intuitiva e un design moderno, tutto supportato dalla sicurezza e dall’affidabilità della tecnologia FRITZ!.

