Nasce Meeple: il portale tutto italiano per cercare e scoprire nuovi giochi da tavolo

Scopriamo Meeple, un nuovo portale tutto nostrano italiano dedicato ai giochi da tavolo, ecco tutti i dettagli e cosa c’è da sapere

Meeple (www.meeple.it) è il nuovo portale italiano dedicato ai giochi da tavolo, che permette a ogni tipologia di giocatore di trovare titoli nuovi e di scoprire in modo semplice e veloce quali sono le loro caratteristiche, le informazioni di rilievo e anche le recensioni di chi lo ha già provato.

Il portale di Meeple attualmente ha un esteso database che è in costante aggiornamento. Ad oggi, ci sono 320 categorie e sottocategorie, nelle quali sono presenti un totale di 3200 giochi da tavolo con le relative schede informative. Grazie al database e alle funzionalità del portale i giocatori possono ridurre il tempo di ricerca delle informazioni sul gioco da tavolo, trovare descrizioni e specifiche dettagliate, ed evitare di fare un acquisto sbagliato.

Andrea e Giulia: i fondatori di Meeple

Meeple nasce da un’idea di Andrea Fiandaca e di Giulia Saggioro, che da 5 anni si occupano di attività dedicate al marketing e alla comunicazione di rivenditori di giochi da tavolo, oltre ad essere grandi appassionati del settore.

Infatti, proprio grazie alla loro passione, alla conoscenza del settore ma anche ai contatti che hanno maturato nel corso del tempo, sono riusciti a dare alla luce Meeple che si distingue per essere un portale italiano completamente dedicato ai giochi da tavolo, con un database ampio e ben categorizzato.

La creazione del progetto è stata supportata da tutti coloro che erano vicini a Giulia e Andrea, dagli amici, ai content creator, fino a editori e imprenditori del settore. Molto importante per lo sviluppo iniziata è stato, e lo è ancora oggi, il supporto da parte di alcune aziende del settore come Pendragon, Little Rocket Games, Horrible Games, Giochi Uniti, Lirius Games, Fantàsia Edizioni, Ranvensburger.

Essenziale è stato anche il contributo della community, tutti infatti hanno la possibilità di inviare suggerimenti e osservazioni al team di lavoro per implementare nuove sezioni o migliorare quelle attualmente esistenti.

Meeple: tutto nasce da un’esperienza personale

Era il 2019, quando Andrea e Giulia si trovavano al Modena Play, una fiera di settore dedicata ai giochi da tavolo. C’erano prezzi scontati e diversi giochi che sembravano interessanti, purtroppo le informazioni su questi erano scarne e su internet si trovava ben poco. Però scelsero di comprare lo stesso diversi giochi. Purtroppo, una volta a casa si resero conto che questi non erano adatti a loro e alle loro preferenze ludiche.

Ed è così che scelsero di iniziare questo progetto, che ha visto la nascita di Meeple a maggio del 2024. Un portale che aiuta gli appassionati a evitare errori nell’acquisto di nuovi giochi da tavolo grazie a un database estremamente ricco e costantemente aggiornato e ad un algoritmo forte e ideale per il suggerimento di giochi in linea con le esigenze degli utenti.

Meeple: caratteristiche e funzionalità

Meeple ha un database che può essere facilmente esplorato attraverso diverse categorie quali: tematica, tipologia, target e meccaniche di gioco. I filtri possono essere impostati, anche più di uno alla volta, al fine di poter fare una ricerca precisa e trovare esattamente ciò di cui si ha bisogno.

Il portale, grazie all’analisi delle interazioni degli utenti sul sito, comprese le liste dei desideri e le recensioni, è in grado di comprendere per ognuno quali sono gli interessi e i gusti individuali. I dati poi vengono usati al fine di creare un sistema che sia in grado di fornire suggerimenti personalizzati.

Infatti, il team è attualmente impegnato in due attività quali: la creazione di un indicatore per ogni giocatore della percentuale di affinità con i suoi gusti di gioco; sistema di suggerimenti personalizzati che parte dalle abitudini di gioco dell’utente, fornendogli così dei consigli pensati solo per lui.

Meeple: 3200 e 1300 utenti attivi

Attualmente Meeple conta 3200 titoli, un catalogo composto da giochi di oltre 30 editori e una community di 1300 utenti registrati al sito. Il punto di forza di Meeple sono le schede prodotto, studiate e realizzate per includere i dati necessari a conoscere un gioco da tavolo nel dettaglio.

Inoltre, Meeple, a differenza delle informazioni presenti su altri portali, concentra tutte le informazioni e dettagli in un’unica pagina, con schede che integrano anche video e recensioni di content creator tra i più seguiti.

Il futuro di Meeple

Andrea e Giulia si propongono come obiettivo futuro quello di far crescere sempre più la community rendendo sempre più facilmente accessibili le informazioni ma anche la bellezza dei giochi da tavolo, in grado di incoraggiare le persone a stare bene e condividere del tempo di qualità.

Entrambi stanno lavorando anche per aumentare il numero di schede presenti e stanno coinvolgendo nuovi editori, partecipando a fiere del settore e gestendo la comunicazione con gli iscritti sia con sondaggi periodici che con una newsletter.

Il team, inoltre, sta lavorando allo sviluppo di nuove funzioni quali: la percentuale di affinità e i suggerimenti personalizzati che servono a fornire indicazioni mirate per ogni giocatore. In futuro però ci sono tante altre iniziative come nuove collaborazioni con i content creator, la realizzazione di un forum dedicato e l’organizzazione di gruppi di gioco dal vivo e offline.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.