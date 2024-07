Recensione NZXT F360 RGB Core: 3 ventole, 1 solo cavo!

In questa recensione analizzeremo le nuovissime ventole single-frame NZXT F360 RGB Core, le quali presentano un unico telaio, semplificando montaggio e cable management

Il PC building sta vivendo una vera e propria rivoluzione estetica, con una tendenza che si spinge sempre di più nel voler realizzare sistemi più ordinati e privi di cavi in vista. Molti sono i brand che stanno cercando di abbracciare questa tendenza, con sistemi più o meno ingegnosi. Tra le alternative abbiamo ora ventole che si connettono tra di loro attraverso dei pin, ma anche approcci più tradizionali come le single-frame.

Quest’ultimo è il caso di NZXT F360 RGB Core: il primo modello del brand californiano a incastonare da 2 a 3 ventole (in base alla versione scelta) all’interno di una sola cornice. Il risultato, oltre a essere più gradevole lato design, promette di semplificare il cablaggio e il montaggio.

Unboxing minimal | Recensione NZXT F360 RGB Core

All’interno della confezione troviamo le ventole single-frame, avvolte da una plastica per proteggerle dai graffi. Oltre a queste, NZXT include un pratico adattatore split che permette di collegare le ventole a un singolo connettore PWM della scheda madre, semplificando il cablaggio, includendo i connettori RGB e la viteria necessaria per il montaggio, oltre al piccolo manuale d’istruzioni per guidare l’utente passo dopo passo.

Specifiche tecniche | Recensione NZXT F360 RGB Core

Tutti e tre i modelli sono disponibili sia in colorazione bianche che nera!

La nostra esperienza | Recensione NZXT F360 RGB Core

Le NZXT F360 RGB CORE, in perfetta sinergia con l’H6 Flow RGB, hanno portato una vera e propria ventata d’aria fresca nel nostro setup. Il design single-frame, per quanto ci riguarda, è una vera e propria rivoluzione: installazione rapidissima grazie al sistema a quattro viti, estetica impeccabile e un’integrazione seamless con l’ecosistema NZXT. Le ventole, dotate di un’illuminazione RGB personalizzabile tramite NZXT CAM, garantiscono un raffreddamento efficiente e un look accattivante. Sebbene sia consigliato l’utilizzo del controller NZXT dedicato per sfruttare appieno le potenzialità delle luci RGB, lo split incluso offre una valida alternativa per chi preferisce soluzioni più immediate, pur con qualche limitazione nella personalizzazione degli effetti luminosi.

L’illuminazione ci ha conquistati, soprattutto nella parte frontale dove le 8 pale trasparenti diffondono la luce in modo uniforme. Tuttavia, nella parte posteriore, i LED centrali sottostanti sono eccessivamente visibili, compromettendo leggermente l’effetto complessivo di uniformità. Bellissimi invece i led ai lati che, purtroppo, nel nostro caso sono stati celati dal frame in metallo del case ma, nel caso decideste di installarlo sul radiatore di un dissipatore a liquido (come il Kraken) l’effetto sarebbe davvero il top.

Ma il vero pro è che, rispetto ai tradizionali sistemi di ventilazione, caratterizzati da una miriade di cavi, questa soluzione offre un’esperienza di installazione più semplificata. Un singolo cavo a 8 pin è tutto ciò che serve per collegare le tre ventole che, con lo splitter incluso, semplifica di gran lunga il processo, rendendo più facile il lavoro sul retro.

Livello di rumorosità | Recensione NZXT F360 RGB Core

Le NZXT F360 RGB CORE si sono rivelate un’ottima scelta per il raffreddamento del nostro sistema. Grazie al design ottimizzato delle pale e all’utilizzo di cuscinetti fluidodinamici, queste ventole offrono un equilibrio perfetto tra prestazioni e silenziosità.

A circa il 50% della velocità massima, garantiscono un flusso d’aria più che sufficiente per mantenere basse le temperature dei componenti, generando un rumore estremamente contenuto (33dB), praticamente impercettibile anche in ambienti silenziosi. Spinte al massimo delle prestazioni, il livello di rumorosità rimane gestibile, raggiungendo i 90dB, senza risultare poi tanto fastidioso.

Prezzi | Recensione NZXT F360 RGB Core

NZXT F240 RGB Core : 44,99€;

: 44,99€; NZXT F280 RGB Core : 49,99€;

: 49,99€; NZXT F360 RGB Core: 69,99€.

Tiriamo le somme

Le ventole NZXT F360 RGB Core sono un’ottima scelta per chi desidera un sistema di raffreddamento di alta qualità, sia dal punto di vista estetico che prestazionale. A patto di un investimento leggermente maggiore, queste ventole sono ideali per gli utenti esigenti che cercano un prodotto premium, in grado di soddisfare le loro aspettative sia in termini di prestazioni che di estetica.

Tuttavia, è importante sottolineare che non è incluso un controller RGB dedicato. Sebbene lo split incluso consenta di collegare le ventole a un singolo connettore PWM della scheda madre, le possibilità di personalizzazione dell’illuminazione saranno limitate rispetto all’utilizzo di un controller specifico.