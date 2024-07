ASUS annuncia la disponibilità italiana dei nuovi ProArt P16 e PX13

Creatività senza confini sempre e ovunque con i nuovissimi notebook ProArt P16 e PX13 di ASUS, presto disponibili anche Italia

ASUS presenta i notebook ProArt P16 e PX13, progettati per i creatori di contenuti, con intelligenza artificiale e caratteristiche avanzate. Tra i punti chiave di questi dispositivi troviamo:

App AI StoryCube e MuseTree , tasto Copilot dedicato, ProArt Creator Hub e ASUS DialPad.

, tasto Copilot dedicato, ProArt Creator Hub e ASUS DialPad. Velocità di creazione grazie al p rocessore AI 9 HX 370 , alla GPU GeForce RTX Laptop e al display ASUS Lumina OLED 4K.

, alla GPU GeForce RTX Laptop e al display ASUS Lumina OLED 4K. Design sottile e leggero, modalità multiple per PX13, inclusa la modalità tablet con supporto stilo.

Dettagli sui nuovi notebook ASUS ProArt P16 e PX13

L’ASUS ProArt P16 è potente e portatile, pesa 1,85 kg con uno spessore di 14,9 mm, ideale per creatività ovunque. Il ProArt PX13 è un notebook convertibile e versatile, pesa 1,38 kg e supporta modalità laptop, tenda, stand e tablet, con pieno supporto per lo stilo. Entrambi i modelli sono certificati NVIDIA Studio con GPU GeForce RTX 40 Series, processori AMD Ryzen AI 9 HX 370 e un design termico avanzato. Sono dotati di touchscreen ASUS Lumina OLED per colori precisi e connettività versatile con numerose porte I/O.

Grazie al processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 a 12 core, questi notebook gestiscono facilmente le attività più impegnative. Offrono prestazioni AI avanzate, con RAM LPDDR5X fino a 64 GB e SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB. La tecnologia di raffreddamento garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente. ProArt P16 possiede un telaio compatto e leggero per la creatività in movimento. Invece il ProArt PX13 presenta una cerniera a 360° e un supporto stilo per un input intuitivo. Design elegante con finitura anodizzata Nano Black e un’ampia gamma di porte I/O. Entrambi i modelli sono testati secondo standard militari per durabilità e affidabilità.

Prezzi e Disponibilità

L’ASUS ProArt P16 ha un prezzo di mercato di € 2.499,00. Sarà disponibile in pre-order su ASUS e-store.Il ProArt PX13 ha un prezzo di mercato pari a € 2.099,00, anch’esso disponibile in pre-order su ASUS e-store. I nuovi notebook ASUS saranno disponibili anche presso punti vendita selezionati ASUS Gold Store, con distribuzione ufficiale dal 28 luglio.

ASUS annuncia inoltre il ProArt PZ13, ultracompatto e versatile, disponibile da settembre. Pesa solo 0,85 kg, con schermo ASUS Lumina OLED 3K e processore Qualcomm Snapdragon. Resistente e portatile, con una batteria da 70 Wh per prestazioni prolungate. Per maggiori dettagli e pre-order, visitare il sito ASUS.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa ASUS ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).