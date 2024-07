Anime Breakfast | Sakuna: Of Rice and Ruin, la recensione dei primi due episodi

Nuova settimana, nuovo Anime Breakfast: in questo articolo vi parliamo, con una breve recensione, dei primi due episodi di Sakuna: Of Rice and Ruin, la nuova serie targata P.A. Works tratta dall’omonimo videogioco

Ormai è ben noto: quando viene annunciata una serie animata tratta da un videogioco si ha la stessa reazione di quando, negli anni 2000, veniva annunciato un videogioco tratto da un film. Quel lieve misto di terrore e paura iniziali vengono generalmente sostituite, nel breve periodo, da vergogna e disgusto. Poche sono le eccezioni che possiamo annoverare, e l’unica che, alla stesura di questo articolo, ci viene effettivamente in mente è Cyberpunk: Edgerunners. Capirete bene dunque il nostro scetticismo quando venne annunciato l’anime di Sakuna: Of Rice and Ruin, tratto dall’omonimo videogioco del 2020 (di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata, la trovate qui!) e portato in occidente grazie al sempre presente Crunchyroll. Ne abbiamo visto i primi due episodi, andati recentemente in onda sulla piattaforma, e vogliamo parlarvene in maniera un po’ più approfondita in questa nuova puntata di Anime Breakfast: ci avrà convinti oppure no?

Mist | Recensione Sakuna: Of Rice and Ruin anime

Nella terra antica di Yanato esistono due regni: il Regno Celeste, dimora degli dei, e il Regno Terreno, dove vivono gli umani. La principessa Sakuna, figlia del dio della guerra e della dea del raccolto, conduceva una vita oziosa. Un giorno, viene bandita sull’isola di Hinoe, l’isola dei demoni. Ritrovandosi in una terra arida, Sakuna decide di combattere i demoni e coltivare il riso. La prima parte del videogioco segue Sakuna e la sua vita sull’isola Hinoe, mentre impara a coltivare il riso, addestra i contadini e combatte contro i demoni. La seconda parte… be’ non vogliamo svelarvi nulla, perché in realtà sarà una bella sorpresa per chi non ha giocato al titolo e guarderà l’anime come fosse la prima volta.

Guidance | Recensione Sakuna: Of Rice and Ruin anime

Da quel che abbiamo potuto saggiare, in questi primi due episodi, la narrazione segue come già detto piuttosto fedelmente quella del videogioco. Questo vuol dire che ci viene presentata la capricciosa dea Sakuna al culmine della sua mancanza d’umiltà e nella più profonda disperazione quando viene posta di fronte alla triste realtà: lei in realtà non è nessuno. O perlomeno, i grandi dei erano suo padre, dio della guerra, e sua madre, dea del raccolto. La “giovane” è dunque costretta a farsi un bel bagno di umiltà, cinque umani, di cui tre bambini, e rimboccarsi le maniche per ristabilire il suo status.

Sakuna non è prettamente simpatica, anzi. Non ricalca nemmeno pienamente il canone della tsundere, è semplicemente antipatica ed acida in alcuni contesti. Questo però non la rende un personaggio disprezzabile, anzi: sembra essere ben scritto e, soprattutto, all’inizio di un viaggio di formazione che la porterà a scendere a patti con sé stessa.

Rugged | Recensione Sakuna: Of Rice and Ruin anime

Nel corso del secondo episodio, inoltre, abbiamo conosciuto meglio i suoi compagni di viaggio e in particolare l’ex-bandito Tauemon. L’uomo ha lasciato il suo gruppo quando, nel mondo degli umani, la povertà li aveva portati alla necessità di derubare anche donne e bambini, un qualcosa per lui troppo immorale, anche se avrebbe portato alla sua stessa sopravvivenza. Proprio per questo motivo, ha portato in salvo i bambini che il suo compagno bandito voleva vendere e si è ritrovato sul Ponte della Luce che lo ha condotto al reame degli dei.

L’uomo sembra inizialmente il più affidabile, ma in realtà si scopre velocemente che non è un granché né come guerriero né come agricoltore (sue stesse parole). I rapporti che sembrano volersi istaurare fra i vari membri del gruppo “umani” e Sakuna è quindi di crescita reciproca: la dea insegnerà loro i dettami della caccia e del raccolto, mentre lo sgangherato gruppo di esseri umani avrà un effetto positivo sul volubile carattere della giovane dea.

Abbiamo effettivamente qualche dubbio su quanto possa reggere la sceneggiatura senza un gameplay accanto, così come il timore che il ritmo narrativo non riesca a reggere per dodici episodi è ben radicato. Se avessimo visto solo il primo episodio sarebbero stati dubbi ben più forti, la visione del secondo ci ha portati a rilassarci un po’ e a voler dare ancora qualche puntata di rodaggio alla nuova opera di P.A. Works: speriamo che i nostri dubbi rimangano esclusivamente tali.

Howling Wind | Recensione Sakuna: Of Rice and Ruin anime

Tecnicamente parlando Sakuna: Of Rice and Ruin non è sicuramente la migliore produzione di P.A. Works, ma è comunque un lavoro più che buono. Ottime le animazioni e la volontà di usare uno stile artistico che fonda elementi tradizionali giapponesi a un design molto più moderno di quello che ci saremmo potuti aspettare. La resa delle ambientazioni è veramente encomiabile e la palette cromatica non fa che migliorare quel senso estetico divino palesemente ricercato. Buona anche la colonna sonora, per quel che abbiamo potuto sentire, ma al timone troviamo l’ottimo Yoshiaki Fujisawa, che ha lavorato a Gundam Unicorn.

Echo

Chiudiamo questa veloce recensione dei primi due episodi di Sakuna: Of Rice and Ruin con molti dubbi su quanto potrà mantenersi interessante un anime come questo. Lo stile artistico e l’ottimo livello tecnico messo in campo da P.A. Works lo rendono decisamente accattivante da vedere, ma il timore che il ritmo narrativo e la sceneggiatura scemino verso il banale è davvero alto. Speriamo di essere smentiti!

Sakuna: Of Rice and Ruin è attualmente disponibile in simulcast su Crunchyroll, un episodio a settimana. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

7 Un voto sulla fiducia Punti a favore Virtualmente interessante...

Virtualmente interessante... Personaggi carismatici

Personaggi carismatici Tecnicamente valido Punti a sfavore ... ma bisognerà vedere la messa in pratica

... ma bisognerà vedere la messa in pratica Molti dubbi sul ritmo narrativo

