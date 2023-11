Recensione Lords of the Fallen: un soulslike che non ha imparato

In questa recensione vi parleremo di Lords of the Fallen, il nuovo soulslike sviluppato da Hexworks e pubblicato da CI Games

Se siete dei grandi fan dei giochi FromSoftware da molto tempo di sicuro vi ricorderete di Lords of the Fallen, quello che a tutti gli effetti è stato il primo soulslike. Ovviamente, essendo il primo del genere, il titolo era ben lontano dall’essere perfetto, ma nonostante ciò è riuscito comunque a ritagliarsi una piccola fetta di fan. Adesso dopo quasi dieci anni CI Games ha finalmente pubblicato Lords of the Fallen, un sequel con lo stesso titolo del suo predecessore, e in questa recensione ve ne parleremo nel dettaglio.

Il ritorno di Adyr | Recensione Lords of the Fallen

Lords of the Fallen è considerato un sequel diretto dell’omonimo titolo del 2014 ma a conti fatti è quasi classificabile come un successore spirituale. Il gioco infatti racconta una storia completamente nuova che, fatta eccezione per gli elementi di worldbuilding più importanti che contraddistinguono l’universo narrativo, non ha quasi alcun collegamento con il suo predecessore.

Questo Lords of the Fallen infatti è ambientato a Mournstead, una terra sotto il diretto controllo delle Sentinelle Consacrate. Questa fazione è dedita al culto del dio della luce Orius e ha il compito di preservare i sigilli magici sparsi per tutta la regione in modo da evitare il risveglio del dio demone Adyr, ormai esiliato da eoni. Col tempo però l’influenza di Adyr nel regno degli umani è diventata sempre più forte ed è riuscita a corrompere sia le Sentinelle che i sigilli, portando alla rovina l’intera Mournstead.

Ormai il risveglio completo di Adyr è sempre più vicino e per contrastarlo sono nate le Sentinelle Oscure. Questi soldati di Orius hanno il compito di estirpare la corruzione dalle Sentinelle Consacrate e riportare i sigilli al loro antico splendore, e per farlo dovranno contare sulla propria Lanterna Umbral. Questo artefatto consente al suo portatore di entrare e uscire liberamente dal regno di Umbral (una sorta di aldilà), permettendogli quindi di ingannare la morte e sfruttare i poteri di questa dimensione a proprio vantaggio. Nel gioco voi vestirete i panni proprio di una Sentinella Oscura e dovrete intraprendere un lungo e pericoloso viaggio per fermare il ritorno di Adyr.

Nel complesso la storia di Lords of the Fallen è molto classica ma allo stesso tempo coinvolgente. Il gioco infatti svolge un buon lavoro per quanto riguarda il worldbuilding e, nonostante si basi molto sulla classica narrazione indiretta tipica dei soulslike, spesso permette di capire in modo abbastanza semplice e diretto alcuni degli avvenimenti chiave che hanno contraddistinto il passato di Mournstead. Inoltre abbiamo apprezzato abbastanza anche i vari NPC presenti all’interno del gioco. Anche loro si basano su degli archetipi abbastanza classici ma, grazie ad una buona caratterizzazione, molti di loro sono riusciti comunque a farci interessare alle loro storie.

Convergenza di soulslike | Recensione Lords of the Fallen

Essendo un soulslike ovviamente Lords of the Fallen presenta tutti gli elementi caratteristici del genere. Il gioco infatti presenta il classico sistema di combattimento basato sulla gestione della stamina e sulla corretta alternanza tra attacchi, parate e schivate. Inoltre anche qui sono presenti delle cure limitate ripristinabili interagendo con le Vestigie, degli specifici checkpoint che, proprio come i falò dei Souls, faranno anche ritornare in vita la maggior parte dei nemici sconfitti.

Ovviamente è presente anche una valuta utilizzabile sia per acquistare oggetti che per salire di livello e che, in caso di morte, dovrà essere recuperata dal nemico che vi ha sconfitto oppure recandovi nel punto della vostra dipartita. Infine, proprio come in tutti i soulslike più classici, anche qui è possibile personalizzare la propria build in tanti modi diversi, scegliendo tra armature, armi e incantesimi molto diversi tra loro.

Lords of the Fallen però non si basa solamente su questi elementi estremamente basilari del genere ma va anche ad attingere ad alcune meccaniche più specifiche di altri titoli. Ad esempio esiste un sistema di recupero dei punti vita molto simile a quello presente in Bloodborne. Quando venite colpiti da un attacco di un determinato attributo oppure mentre vi state difendendo, una parte dei danni sarà applicata ai vostri HP sotto forma di avvizzimento. I punti vita avvizziti possono essere recuperati attaccando i nemici ma, se verrete colpiti da qualcosa, si azzereranno istantaneamente.

Il vostro PG però non è solo soggetto all’avvizzimento ma è anche in grado di infliggerlo. Esistono alcune armi e magie che sfruttano questo tipo di danno ma in più potrete applicarlo anche grazie alla vostra lanterna Umbral. Questo artefatto infatti ha anche delle funzioni offensive e potrete utilizzare una delle sue cariche per separare temporaneamente l’anima di un nemico dal suo corpo. In questo frangente l’avversario sarò stordito e voi potrete attaccare il suo spirito per infliggergli ingenti danni da avvizzimento.

Inoltre è presente anche una meccanica di deviazione degli attacchi molto simile al parry di Sekiro. Semplicemente premendo il tasto della parata al momento giusto potrete infatti vanificare completamente l’attacco nemico infliggendo allo stesso tempo molti danni alla sua postura. Quando la postura di un nemico scende a zero è possibile utilizzare un calcio o un attacco caricato per stordirlo e successivamente eseguire un potentissimo colpo letale.

Per quanto siano molto derivative, queste meccaniche funzionano e permettono ai giocatori di adottare degli stili di gioco diversi con cui affrontare la propria avventura. Il sistema di deviazione però purtroppo non è riuscito a convincerci appieno. Il feeling dei parry infatti non è dei migliori e spesso non è chiaro capire quali attacchi possono essere deviati e quali no. Inoltre anche deviando alla perfezione un colpo subirete comunque una parte di danni avvizziti che continueranno ad accumularsi con ogni deviazione. Questo vuol dire che se volete giocare utilizzando molto i parry sarete costretti a investire un bel po’ di esperienza per aumentare i vostri punti vita, dato che altrimenti un singolo errore potrebbe portarvi ad una frustrante sconfitta istantanea.

Il regno di Umbral | Recensione Lords of the Fallen

Passiamo ora a quella che certamente è la più grande particolarità di Lords of the Fallen: il regno di Umbral. Il regno di Umbral è una sorta di aldilà che si sovrappone al normale mondo materiale e, in caso di morte, il vostro protagonista ci verrà catapultato. Morire mentre vi trovate nel regno dei vivi infatti vi permetterà di ritornare immediatamente in vita nello stesso punto ma all’interno del regno di Umbral. Essere sconfitti mentre vi trovate nel regno dei morti significa andare incontro ad un game over, ma se giocherete bene le vostre carte potrete avere una chance di ritornare in vita. In tutta Umbal infatti sono presenti gli Idoli dell’Emersione, delle statue con cui potete interagire per ritornare nel mondo dei vivi.

Questa meccanica è davvero utile e ben fatta, dato che permette ai giocatori di avere un’altra possibilità senza essere costretti a ricominciare dall’ultima Vestigia, ma ovviamente porta con se dei rischi aggiuntivi. Mentre vi trovate nel Regno di Umbral infatti non dovrete avere a che fare solamente con i nemici del mondo normale ma anche con quelli che abitano l’aldilà. Queste creature possono essere davvero molto pericolose e, a differenza di quelle del mondo dei vivi, molte di esse continueranno a respawnare costantemente.

Inoltre mentre siete in questo luogo ci sarà una barra chiamata indicatore di paura che si riempirà costantemente. Man mano che questa barra si riempie spawneranno sempre più nemici nei vostri dintorni e, una volta che sarà completamente piena, sarete attaccati da una creatura estremamente potente e quasi impossibile da sconfiggere. Questo pericolo costante è necessario per evitare che i giocatori abusino troppo del Regno di Umbral, ma allo stesso tempo li costringe a muoversi al suo interno in maniera un po’ troppo frettolosa.

Esplorazione tra piani | Recensione Lords of the Fallen

Tra tutti gli elementi di Lords of the Fallen, quello che ci ha colpito maggiormente è certamente il level design. Il titolo infatti vanta un mondo di gioco davvero molto ampio e complesso pieno di bivi, sentieri intricati e segreti. Inoltre esplorando per bene le aree sarete sempre ricompensati con tesori unici e oggetti utili che daranno un senso alla vostra esplorazione.

Ciò che però contribuisce maggiormente al level design di Lords of the Fallen è certamente il Regno di Umbral. Questa dimensione infatti non nasconde solamente nuovi pericoli, ma anche nuovi tesori e nuovi percorsi. Spesso infatti vi capiterà di raggiungere stanze che all’apparenza potrebbero sembrarvi vuote e inutili ma che entrando nel regno dei morti riveleranno dei percorsi segreti nascosti. Il vostro PG infatti non può accedere ad Umbral solamente morendo, ma è anche in grado di farlo manualmente utilizzando la sua lanterna. Passare dal mondo dei vivi a quello dei morti infatti è un aspetto fondamentale del gioco e spesso sarà anche obbligatorio farlo per superare certe sezioni.

Per rendere più intuitivo il passaggio dal mondo materiale a quello spirituale inoltre viene in vostro aiuto ancora una volta la Lanterna Umbral. Tenendo premuto il pulsante apposito potrete infatti utilizzare la luce dell’artefatto per illuminare i dintorni e dare un’occhiata a ciò che si cela ad Umbral. Inoltre i punti di interessi di Umbral spesso sono segnalati da degli stormi di falene visibili ad occhio nudo anche nel mondo normale, rendendo così ancora più facile trovarli.

I percorsi del regno di Umbral poi non saranno sempre semplici e lineari come quelli del mondo materiale, ma spesso richiederanno l’intervento del giocatore per essere superati. In questo aldilà infatti sono presenti tanti elementi con cui è necessario interagire utilizzando la vostra Lanterna per proseguire. Ad esempio potreste trovare delle piattaforme mobili da attirare verso di voi oppure potreste imbattervi in corpi da distruggere con il potere della lanterna per poter proseguire.

Un’altra feature del regno di Umbral che contribuisce a rendere ancora più interessante il level design del gioco sono i letti di fiori. Questi luoghi sono sparpagliati un po’ ovunque in tutte le aree di gioco e qui potrete piantare un seme vestigiale (un oggetto consumabile abbastanza raro) per creare delle mini Vestigia. In Lords of the Fallen infatti i checkpoint sono abbastanza rari rispetto ad altri titoli del genere e grazie a questa meccanica avrete la possibilità di decidere autonomamente dove piazzarne uno.

Difficoltà artificiale | Recensione Lords of the Fallen

Lords of the Fallen purtroppo soffre a causa di un problema davvero molto grave: è dannatamente frustrante. Il gioco infatti per tutta la sua durata punterà sul mettere in difficoltà il giocatore in una maniera ingiusta ed estremamente insoddisfacente. Questo problema è causato principalmente dai nemici e dal modo in cui vengono piazzati all’interno delle aree. Di base le creature che infestano Mournstead sono abbastanza semplici da sconfiggere e anche quelle più pericolose utilizzano dei moveset molto basilari e facili da imparare. Inoltre anche la loro IA è abbastanza scadente, dato che spesso finiranno con l’incastrarsi con elementi dello scenario, cadere nei burroni o addirittura restare imbambolati senza fare nulla.

Per ovviare a queste loro mancanze però i nemici vengono sempre posizionati nei modi più infami possibili. Nel corso del gioco infatti saranno innumerevoli le volte in cui vi troverete ad avere a che fare con immense orde di nemici che vi metteranno in difficoltà esclusivamente per i loro numeri. Per non parlare poi di tutte quelle volte in cui dovrete combattere su delle strettissime piattaforme sospese nel vuoto o in altre condizioni avverse.

Se utilizzati con parsimonia questi stratagemmi un po’ poco puliti non sono particolarmente dannosi per l’esperienza, ma purtroppo in Lords of the Fallen sono praticamente onnipresenti. Come se non bastasse poi il gioco tende anche a ripetersi nel modo in cui presenta queste situazioni. Ad esempio se state camminando sul ciglio di un fosso potete stare certi che dal primo angolo sbucherà un nemico pronto a spingervi di sotto. Questa situazione continuerà a ripetersi nello stesso identico modo per tutto il gioco e anche più volte in rapida successione, creando così anche un forte senso di ripetitività.

Uno dei principali punti di forza dei soulslike è la grande soddisfazione che fanno provare ai giocatori una volta superata un’avversità ma, a causa del modo banale e frustrante con cui viene creata la difficoltà in Lords of the Fallen, questa sensazione viene sostituita semplicemente dal sollievo di non dover affrontare ancora una volta l’area. Inoltre purtroppo anche i boss non riusciranno quasi mai a lasciarvi con questo tanto desiderato senso di soddisfazione. Dato che generalmente sono da soli i boss infatti, proprio come i nemici normali, risultano abbastanza semplici da sconfiggere, rappresentando quindi una sfida molto meno impegnativa rispetto all’area che li precede.

Tutta la frustrazione causata dai nemici poi viene ulteriormente aggravata dalla scomodità dai controlli. Il gioco infatti soffre a causa di animazioni molto legnose, un sistema di targeting estremamente impreciso e, soprattutto, un grosso problema di input queue.

Disastro tecnico | Recensione Lords of the Fallen

La nostra prova di Lords of the Fallen è avvenuta su PC e sfortunatamente non siamo rimasti affatto soddisfatti della qualità tecnica del gioco. Dal punto di vista grafico il titolo non è affatto male e vanta sia modelli ben caratterizzati che texture di buona qualità, ma purtroppo soffre di diversi problemi tecnici, in primis i cali di frame. Gli FPS infatti sono in generale un po’ altalenanti e nelle situazioni più concitate e con un maggior numero di effetti a schermo i cali diventano davvero molto sensibili. Come se non bastasse il software del gioco sembra essere davvero instabile, dato che durante la nostra prova ci siamo imbattuti in numerosi crash. In alcune aree questo problema è presente in maniera quasi sistematica e purtroppo anche provando ad utilizzare dei PC diversi la situazione non è migliorata affatto.

Lords of the Fallen inoltre purtroppo non è riuscito a convincerci neanche con il comparto artistico. Ambientazioni, personaggi e nemici sono certamente ben realizzati, ma nonostante ciò ci sono sembrati comunque troppo banali e derivativi. I design di Lords of the Fallen infatti mancano di una propria identità e in moltissimi casi sembrano attingere davvero troppo da altre opere. La banalità dei nemici inoltre è accentuata anche dalla loro scarsissima varietà. Nel gioco infatti sono presenti davvero pochissimi tipi di nemici diversi e la quasi totalità di loro sono semplici umani o umanoidi.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Lords of the Fallen. Dall’uscita del primo soulslike di CI Games ad oggi sono passati quasi dieci anni, ma purtroppo in tutto questo tempo sembra che la compagnia non sia ancora riuscita ad imparare qual è il segreto del successo dei giochi FromSoftware. Invece di proporre delle sfide impegnative ma oneste, Lords of the Fallen punta invece a mettere sempre il giocatore in una situazione svantaggiosa, finendo inevitabilmente col risultare frustrante. A rendere l’esperienza ancora più tediosa poi vanno ad aggiungersi anche i controlli legnosi e imprecisi e, soprattutto, i fastidiosissimi problemi tecnici che speriamo di cuore vengano corretti al più presto.

Nonostante tutti questi gravi difetti però Lords of the Fallen non è un titolo da buttare. Il gioco infatti vanta un level design davvero ottimo che vi spingerà ad esplorare ogni area nei minimi dettagli e inoltre anche la storia nel complesso è abbastanza piacevole e facile da seguire. Certo, per godere appieno di questi elementi del titolo è necessario passare sopra a tanti difetti ma, se siete dei giocatori davvero molto appassionati di soulslike oppure avete intenzione di giocare online insieme a dei vostri amici, allora Lords of the Fallen potrebbe comunque offrirvi un’esperienza soddisfacente.

Lords of the Fallen è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.

6.5 Difficile ma per le ragioni sbagliate Punti a favore Storia classica ma interessante

Storia classica ma interessante Tante buone meccaniche

Tante buone meccaniche Ottimo level design Punti a sfavore Estremamente frustrante

Estremamente frustrante Controlli imprecisi

Controlli imprecisi Nemici banali e poco vari

Nemici banali e poco vari Tecnicamente pessimo

Tecnicamente pessimo Comparto artistico poco ispirato