Zenless Zone Zero: la lista completa di tutti i doppiatori

In questo speciale dedicato a Zenless Zone Zero andiamo a scoprire qual è la lista completa dei doppiatori di tutti i personaggi per ora rivelati: qualcuno è una vecchia conoscenza, per gli appassionati di Hoyoverse

Da quando hanno rilasciato, in tempi ancora non sospetti, Genshin Impact, campione di fatturato ancora oggi ad anni dall’uscita, i ragazzi di Hoyoverse (ex miHoYo) non hanno fatto altro che fare centro con le loro IP. L’ottimo Honkai Star Rail ancora regna nel mercato dei gacha free-to-play ed è stato recentemente affiancato anche da Zenless Zone Zero, per gli amici ZZZ, nuovo action-rpg completamente gratuito che ha saputo nuovamente risucchiarci la vita. Anche se avevamo detto: mai più, here we go again. Ve ne abbiamo parlato nella nostra non-recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, e in questa sede vogliamo andare a scoprire con voi la lista completa di tutti i doppiatori.

Finalmente ci siamo!

Dopo un’attesa iniziale, HoYoVerse ha finalmente diffuso i nomi dei doppiatori che daranno voce ai personaggi di Zenless Zone Zero, sia in lingua inglese che giapponese. Non tutti i doppiatori erano stati resi noti al lancio del gioco: inizialmente, erano stati rivelati solo quelli degli agenti dei banner limitati. Tuttavia, due settimane dopo l’uscita, HoYoVerse ha iniziato a svelare le voci dietro ad alcuni dei nuovi personaggi che popolano il gioco.

È importante tenere a mente che questo elenco di doppiatori è in continuo aggiornamento. Con ogni update del gioco vengono aggiunti nuovi personaggi, e di conseguenza ci saranno sempre nuove rivelazioni. Inoltre, alcuni dei doppiatori inglesi iniziali non sono ancora stati confermati ufficialmente. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno nuovi annunci. Vediamo dunque i doppiatori inglesi e giapponesi per ora annunciati.

I doppiatori inglesi di Zenless Zone Zero

Qui sotto la lista dei doppiatori inglesi attualmente svelati per Zenless Zone Zero:

Alexandrina “Rina” Sebastiane : TBA

: TBA Anby Demara : Sam Slade

: Sam Slade Anton Ivanov : Alejandro Saab

: Alejandro Saab Belle : Courtney Steele

: Courtney Steele Ben Bigger : Henry Schrader

: Henry Schrader Billy Kid : Clifford Chapin

: Clifford Chapin Corin Wickes : TBA

: TBA Ellen Joe : Giselle Fernandez

: Giselle Fernandez Fairy : Allegra Clark

: Allegra Clark Grace Howard : Chelsea Kwoka

: Chelsea Kwoka Hoshimi Miyabi : TBA

: TBA Jane Doe : Kelsey Jaffer

: Kelsey Jaffer Koleda Belobog : Katie Cofield

: Katie Cofield Luciana de Montefio : Courtney Lin

: Courtney Lin Nekomiya “Nekomata” Mana : Alice Himora

: Alice Himora Nicole Demara : Nadia Marshall

: Nadia Marshall Piper Wheel : Suzie Yeung

: Suzie Yeung Qingyi : Kira Buckland

: Kira Buckland Seth Lowell : Nazeeh Tarsha

: Nazeeh Tarsha Soldier 11 : Emeri Chase

: Emeri Chase Soukaku : TBA

: TBA Von Lycaon : Nicholas Thurkettle

: Nicholas Thurkettle Wise : Stephen Fu

: Stephen Fu Zhu Yuan: Alaina Wis

I doppiatori giapponesi di Zenless Zone Zero

Qui sotto la lista dei doppiatori giapponesi attualmente svelati per Zenless Zone Zero:

Alexandrina “Rina” Sebastiane : Satomi Arai

: Satomi Arai Anby Demara : Atsumi Tanezaki

: Atsumi Tanezaki Anton Ivanov : Shinichiro Kamio

: Shinichiro Kamio Belle : Sayaka Senbongi

: Sayaka Senbongi Ben Bigger : Kenji Hamada

: Kenji Hamada Billy Kid : Yu Hayashi

: Yu Hayashi Corin Wickes : Hiromi Igarashi

: Hiromi Igarashi Ellen Joe : Shion Wakayama

: Shion Wakayama Grace Howard : Haruka Shiraishi

: Haruka Shiraishi Hoshimi Miyabi : Ami Koshimizu

: Ami Koshimizu Jane Doe : Yu Shimamura

: Yu Shimamura Koleda Belobog : Yuka Iguchi

: Yuka Iguchi Luciana de Montefio : Ayaka Asai

: Ayaka Asai Nekomiya “Nekomata” Mana : Sayuri Hara

: Sayuri Hara Nicole Demara : Yu Serizawa

: Yu Serizawa Piper Wheel : Manaka Iwami

: Manaka Iwami Qingyi : Maria Abo

: Maria Abo Seth Lowell : Kengo Takanashi

: Kengo Takanashi Soldier 11 : Yukiyo Fujii

: Yukiyo Fujii Soukaku : Machico

: Machico Von Lycaon : Chikahiro Kobayashi

: Chikahiro Kobayashi Wise : Atsushi Abe

: Atsushi Abe Zhu Yuan: Marina Inoue

Zenless Zone Zero, Genshin Impact e Honkai Star Rail: i doppiatori condivisi

Come spesso accade nei titoli HoYoVerse, anche in Zenless Zone Zero troviamo un cast di doppiatori che vanta nomi già noti agli appassionati di videogiochi. Tra le voci inglesi e giapponesi del gioco, infatti, potreste riconoscere diverse figure che hanno già prestato la loro voce ad altri personaggi in precedenti produzioni. Qui sotto i nomi noti e i rispettivi ruoli negli altri giochi!

Alejandro Saab : Cyno in Genshin Impact and Jing Yuan in Honkai: Star Rail

: Cyno in Genshin Impact and Jing Yuan in Honkai: Star Rail Alice Himora : Robin in Honkai: Star Rail

: Robin in Honkai: Star Rail Allegra Clark : Beidou in Genshin Impact and Acheron in Honkai: Star Rail.

: Beidou in Genshin Impact and Acheron in Honkai: Star Rail. Ami Koshimizu : Beidou in Genshin Impact

: Beidou in Genshin Impact Chelsea Kwoka : Shenhe in Genshin Impact

: Shenhe in Genshin Impact Courtney Lin : Karpillia, Ryouko, and Yurika in Genshin Impact and Huohuo in Honkai: Star Rail

: Karpillia, Ryouko, and Yurika in Genshin Impact and Huohuo in Honkai: Star Rail Courtney Steele : Egeria, Emerald, and Lettelier in Genshin Impact

: Egeria, Emerald, and Lettelier in Genshin Impact Clifford Chapin : Chubby and Niwa in Genshin Impact

: Chubby and Niwa in Genshin Impact Giselle Fernandez : Aloy in Genshin Impact

: Aloy in Genshin Impact Haruka Shiraishi : Aponia in Honkai Impact 3rd

: Aponia in Honkai Impact 3rd Kelsey Jaffer : Yaoyao in Genshin Impact

: Yaoyao in Genshin Impact Kira Buckland : Shinobu in Genshin Impact

: Shinobu in Genshin Impact Manaka Iwami : Amber in Genshin Impact

: Amber in Genshin Impact Marina Inoue : Elysia in Honkai Impact 3rd and Yanqing in Honkai: Star Rail

: Elysia in Honkai Impact 3rd and Yanqing in Honkai: Star Rail Nazeeh Tarsha : Alhaitham in Genshin Impact

: Alhaitham in Genshin Impact Sam Slade : Topaz in Honkai: Star Rail

: Topaz in Honkai: Star Rail Shion Wakayama : Yunli in Honkai: Star Rail

: Yunli in Honkai: Star Rail Stephen Fu : Wolfie in Genshin Impact

: Wolfie in Genshin Impact Suzie Yeung : Eula in Genshin Impact and Hanya in Honkai: Star Rail

: Eula in Genshin Impact and Hanya in Honkai: Star Rail Yu Serizawa: Lilya in Honkai Impact 3rd

Buon divertimento!

Zenless Zone Zero è attualmente disponibile su PC, PS5 e dispositivi mobile.