I monitor portatili più leggeri e compatti del 2024

Quali sono, a nostro parere, i migliori monitor portatili per ora arrivati sul mercato quest’anno? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Pensa alla flessibilità, all’efficienza del flusso di lavoro e al comfort di lavorare con una configurazione a due o addirittura tre schermi per il tuo laptop. Con un monitor portatile, leggero e compatto, è possibile estendere lo schermo del tuo laptop oltre quello principale.

Negli ultimi anni, numerosi produttori di display e appassionati di tecnologia hanno unito idee innovative e richieste in evoluzione per creare diversi accessori rivoluzionari per i laptop. Una di queste innovazioni sono stati i display più potenti e ad alta risoluzione, come il monitor portatile per laptop Duex Plus.

Leggero, compatto e facile da collegare e usare con un display eccezionale, è l’accessorio perfetto per laptop. Possiede le tre qualità più ricercate in un monitor portatile, che lo rendono la nostra scelta principale per il 2024. Continua a leggere per saperne di più!

Un monitor portatile per laptop: vale la pena?

Un monitor portatile è un dispositivo che estende lo spazio del tuo schermo, permettendoti di lavorare oltre i confini di un display per laptop tradizionale.

Immagina di avere un secondo schermo collegato al tuo computer portatile da lavoro. Ora puoi mostrare più grafici, tabelle e una presentazione ottimizzata ai tuoi colleghi di squadra durante una riunione.

Un ulteriore display significa portare il tuo lavoro di graphic design a un livello superiore. Puoi lavorare su Adobe e Illustrator Pro su una schermata mentre tieni aperte le schede di posta elettronica e i riferimenti del progetto del cliente sull’altra.

Migliora la produttività poiché non devi continuare a passare tra schede e finestre diverse. Puoi lavorare su più programmi contemporaneamente, comunicare in modo efficace e garantire un completamento più rapido delle attività. Secondo i ricercatori di Microsoft, una configurazione multi-monitor può influire sulla produttività con una variazione dal +9% al +50%.

Inoltre, la nostra lista presenta i monitor portatili più leggeri e compatti, estremamente facili da trasportare e che si adattano perfettamente a qualsiasi borsa per laptop.

I nostri 3 migliori monitor portatili leggeri e compatti per il 2024

Fattori come peso, dimensioni e qualità del display sono stati da noi considerati dopo il prezzo e la reperibilità. Iniziamo la nostra lista con il top di gamma: il monitor portatile Duex Plus sviluppato da Mobile Pixels Inc.

1. Duex Plus Display 13,3 pollici FHD 1080p

Il Duex Plus è tra i migliori monitor portatili sul mercato per laptop da 13 a 14 pollici, e racchiude tutte le caratteristiche più desiderate. Con un peso di soli 0,6 kg, è il monitor portatile più leggero e compatto della nostra lista (seguito dal Lenovo ThinkVision M14d, di cui parleremo dopo).

Ha un display da 13,3 pollici con un rapporto schermo-cornici dell’86%, con funzionalità di rotazione automatica e protezione degli occhi per lavorare sempre comodamente. È compatibile con Windows, MacOS, Linux, ChromeOS, Switch e Android (Samsung Dex) grazie alle due porte USB-C che soddisfano tutte le esigenze di connessione.

Consuma solo 4,5 W pur offrendo un display Full HD 1080p a 60Hz impareggiabile. L’unità LCD è adatta anche per lavorare all’aperto, se si desidera stare un po’ più a contatto con la natura. La luminosità regolabile di 300 nit facilita la visione in condizioni di luce solare da bassa a moderata.

Il nostro verdetto? Riteniamo che il Duex Plus sia complessivamente il migliore monitor portatile grazie alla sua leggerezza e compattezza, caratteristiche che lo rendono un accessorio per laptop ideale per artisti creativi, imprenditori e professionisti.

2. Lenovo ThinkVision M14d

Passiamo al Lenovo ThinkVision M14d, che pesa anch’esso 0,6 kg ma ha uno schermo leggermente più grande da 14 pollici. Presenta un supporto inclinabile con due porte USB-C ed una risoluzione nativa più alta di 2240 x 1400 (display 2K UHD) con un rapporto di aspetto di 16:10 (adatto a laptop con schermi alti).

Sebbene un po’ più costoso, questo monitor portatile ha una fedeltà del colore più elevata. Inoltre, lo schermo poggia su una base incernierata, quindi non devi preoccuparti di agganciarlo o attaccarlo magneticamente al tuo laptop.

Dotato anche di display IPS e frequenza di aggiornamento di 60Hz, il monitor portatile Lenovo M14d include una garanzia di 3 anni del produttore.

Il nostro verdetto? È uno dei migliori per l’uso professionale e in viaggio, specialmente per gli imprenditori esperti di tecnologia.

3. ViewSonic VX1655-4K-OLED

Il ViewSonic VX1655-4K-OLED è sicuramente un impressionante monitor portatile per laptop. Offre una qualità di visualizzazione OLED 4K impareggiabile con una risoluzione nativa di 3840 x 2160 (Ultra HD) sul suo schermo da 15,6 pollici.

La luminosità dello schermo è di circa 400 nit, rendendolo adatto anche per l’uso esterno. È dotato di due porte USB-C e di una porta mini-HDMI per alimentazione, visualizzazione e connessione dati.

La densità di pixel fenomenale, anche con un’impostazione del display FHD 1080p, offre risultati notevoli. Ciò lo rende perfettamente adatto a lavori di editing visivo e presentazioni di alto livello. Presenta anche una base incernierata che limita leggermente la mobilità.

La frequenza di aggiornamento di 60Hz è compensata dall’eccellente copertura del colore e dalla luminosità. È perfetto per giochi occasionali e per guardare serie TV e film con le migliori impostazioni di qualità video.

L’unico inconveniente di questo eccellente monitor portatile per lavori visuali è che pesa leggermente di più a causa delle sue funzionalità di fascia alta, arrivando a 0,7 kg – comunque più leggero della maggior parte dei monitor portatili. Inoltre, è costoso, poiché i display OLED 4K sono costosi per qualsiasi produttore sul mercato.

Il nostro verdetto? È il migliore per creativi, graphic designer e giocatori occasionali che sono anche appassionati di intrattenimento.

Conclusione

Abbiamo scelto i migliori monitor portatili in base a diversi fattori come peso, dimensioni dello schermo, compattezza, presenza di USB-C e qualità del display. Sebbene esistano altri fattori da considerare, crediamo che un monitor portatile per laptop debba essere facile da trasportare e utilizzare ogni volta che sia necessario.

Consulta le nostre altre raccomandazioni e fantastiche opzioni di monitor portatili su Mobile Pixels. C’è un monitor portatile perfetto per ogni appassionato di laptop e tecnologia!