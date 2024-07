Aperit-Hero: The Boys, come sarebbe il mondo se i supereroi esistessero?

In questa nuova puntata di Aperit-Hero parliamo di The Boys, la serie che prende il concetto del supereroe e lo stravolge totalmente!

Benvenuti in questo nuovo episodio di Aperit-Hero! La vostra rubrica di supereroi preferita in cui parliamo dei nostri eroi e delle loro grandi imprese, così come delle loro grandi fragilità e della loro umanità che li rende più simili a noi. Abbiamo avuto modo, nella scorsa puntata, di parlarvi di Butcher, il capo della squadra protagonista della serie tv The Boys e in questo episodio di Aperit-Hero parleremo proprio di questo. Come abbiamo parlato di Butcher, abbiamo parlato anche di Patriota, ma questi due personaggi sono i volti della tanto amata serie creata da quel genio di Eric Kripke. Parliamo ora della serie di per sé e di cosa ha portato al mondo della tv e del cinema e soprattutto quanto ha cambiato la concezione dei supereroi.

E se i supereroi esistessero davvero? | Aperit-Hero: The Boys, la miglior storia di “supereroi”

La serie tv di per sé risponde alla domanda “come sarebbe il nostro mondo se i supereroi esistessero per davvero?”. Una domanda molto curiosa a cui The Boys ha deciso di rispondere. Sin dall’inizio vediamo che i supereroi non sono come quelli classici che troviamo nei fumetti. Questi supereroi infatti sono celebrità, star del cinema e del web, prodotti di un’azienda. Ma questi super non sono così eroi come di solito vengono sempre raffigurati. Anzi, già dal primo episodio vediamo quanto questi siano imperfetti, egoisti, arroganti e che reputano la razza umana inferiore a loro. Queste sono persone dotate di grandi poteri che usano a proprio piacimento per ottenere ciò che vogliono, non sono sempre al servizio degli innocenti. Anzi, alla maggior parte di loro non importa nulla degli innocenti.

La vendetta di Butcher | Aperit-Hero: The Boys, la miglior storia di “supereroi”

Quello che viene apparentemente mostrato come il vero protagonista della storia è William “Billy” Butcher, un vigilante che ha deciso di contrastare l’azienda che ha creato i super, ovvero la Vought, per una propria vendetta personale. Butcher infatti non è altro che una delle vittime che ha subito un’ingiustizia da parte del leader del gruppo di supereroi più famoso del mondo, ovvero Patriota. Senza farvi troppi spoiler, Butcher è un antieroe che ha deciso di reagire invece di accettare ciò che gli è accaduto e creare così una squadra anti super, chiamata per l’appunto The Boys. Tutto gira attorno al suo piano di vendetta contro Patriota e la Vought, dopo aver visto il marcio che c’è dietro l’azienda e ciò di cui i super sono capaci di fare con i loro poteri. Poteri che, secondo lui, finiscono sempre nelle mani sbagliate. Non fa alcuna distinzione, neanche con i super che vogliono davvero aiutare le persone.

Patriota, il “villain” della serie | Aperit-Hero: The Boys, la miglior storia di “supereroi”

Arriviamo ora a quello che è il personaggio più interessante e, inutile negarlo, il più iconico della serie. Stiamo ovviamente parlando del già citato Patriota, il leader del gruppo di supereroi più famoso e amato del mondo, i Sette. Patriota è un personaggio molto complesso, con mille sfaccettature. Da un punto di vista superficiale si potrebbe dire che sia l’antagonista della storia, ma è qualcosa di più. Patriota, da molti, è ritenuto come uno dei personaggi meglio scritti nella storia della tv. Merito anche dell’incredibile interpretazione dell’attore neozelandese Antony Starr, che è in grado di mettere completamente a nudo la follia di Patriota. Perché è questo quello che è, un personaggio folle, che non ha mai ricevuto amore da nessuno e che ha continuamente bisogno di approvazione e amore. Un “supereroe” che vuole sempre ottenere tutto ciò che vuole e per farlo è disposto a tutto, anche fare del male a degli innocenti. Questo personaggio si potrebbe definire come un narcisista maligno, con un carisma visto davvero di rado e che lo rende il più amato della serie, oltre ad esserne il volto.

Un mondo folle

Considerando quello che succede nella serie e come diventa il mondo, siamo sicuri che nel nostro vogliamo davvero dei supereroi? La serie ha saputo dimostrare come sarebbe davvero se avessimo dei superpoteri. Non saremmo dei santi come Superman o Spider-Man, moltissime persone approfitterebbero dei loro poteri per ottenere ciò che vogliono. Chi entra in possesso di un potere così grande cade molto facilmente nelle tentazioni. Sapete cosa potreste fare se aveste i poteri dei supereroi dei fumetti? Letteralmente qualsiasi cosa. Potreste rapinare una banca e la polizia o l’intero esercito non potrebbero fare niente per fermarvi. Potreste agire per un vostro tornaconto e proteggere solo le persone a cui tenete, senza mettervi al servizio di chi ha davvero bisogno. Ovviamente questo dipende dalle persone, il mondo è bello perché è vario, c’è chi li userebbe a fin di bene e chi per sé stessi.

Insomma, The Boys è una serie apprezzata proprio per questo. Prende il concetto di supereroe e distrugge ogni tradizione e credenza che si ha su questi personaggi, dimostrando la cruda verità. Una storia senza filtri, che non bada al family friendly e anzi, lo distrugge. The Boys è molto amato anche perché è una presa in giro aperta a tutte quelle aziende che fanno marketing di film di supereroi o anche solo i fumetti stessi, prendendoli di mira e distruggendoli totalmente. Non c’è nessuno di perfetto, tutti cedono alle tentazioni e i supereroi non sarebbero così puri di cuore.

Voi cosa ne pensate? Vi piace la serie? Diteci la vostra con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Aperit-Hero e molto altro!

