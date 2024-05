Xbox Game Pass: arrivano Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Due arrivi d’eccezione onorano Xbox Game Pass: CI Games porta agli iscritti Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2

L’accordo tra CI Games e il gigante di giada Microsoft rimpolpa il catalogo di Xbox Game Pass con due ospiti davvero d’eccezione: Lords of the Fallen e il furtivo compare Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Non abbiamo date specifiche, ma secondo alcuni rumor il primo dei due è gettonato per fine mese. In quanto al secondo, è uscito nel 2021 come ultimogenito della serie dedicata ai tiri di precisione. E proprio come il predecessore, anche il secondo capitolo si concentra maggiormente sulle missioni in ambienti più grandi per giocare furtivamente sulla lunga distanza. Affrontare apertamente i nemici, però, rimane comunque un’opzione valida. Vi lasciamo consultare il tweet.

Lords of the Fallen, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Coming to Game Pass https://t.co/uaEH0OMkS9 pic.twitter.com/iQBBsN7zjg — GamingBolt (@GamingBoltTweet) May 6, 2024

Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sbarcano su Xbox Game Pass

Tornando al primo dei due giochi, precisiamo che con Lords of the Fallen ad arrivare su Xbox Game Pass è il reboot (o pseudo-sequel, se vogliamo) del gioco, e non l’originale soulslike del 2014. Il gioco ha toccato il milione di copie a dieci giorni dal day one. Molti sono stati gli aggiornamenti ricevuti, e pur non essendocene altri in programma dopo il recente Master of Fate (che introduce diversi modificatori per le run successive) CI Games stima introiti per cento milioni di dollari negli anni a venire. Abbiamo recensito quest’ultimo lo scorso novembre, se volete sapere di più sul gioco in arrivo (sempre se i rumor sono veri) tra tre settimane al massimo. Abbiamo anche, se siete interessati, alcuni preziosi consigli per i neofiti.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quale sarà la data precisa per l'arrivo nel catalogo in verde?