Prova Citroën DS4 E-Tense: eleganza e prestazioni da top

In questa prova vediamo da vicino la nuova Citroën DS4 E-Tense, vera e propria regina di stile e prestazioni ad un prezzo ragionevole

La Citroën DS4 E-Tense rappresenta un perfetto connubio tra eleganza, tecnologia e sostenibilità. Questa berlina di lusso ibrida plug-in unisce il design sofisticato tipico della gamma DS Automobiles con prestazioni eccezionali e una motorizzazione ecologica. Con un’attenzione particolare ai dettagli e un comfort di guida superiore, la DS4 E-Tense si distingue non solo per il suo stile audace e moderno, ma anche per le innovative soluzioni tecnologiche e una significativa riduzione delle emissioni. Ideale per chi cerca un’esperienza di guida raffinata senza compromettere l’ambiente, la DS4 E-Tense si afferma come una scelta all’avanguardia nel panorama automobilistico attuale.

Motorizzazioni | Prova Citroen DS4 E-Tense

La Citroën DS4 E-Tense è dotata di una motorizzazione ibrida plug-in che combina un motore termico e un motore elettrico, offrendo così una guida efficiente e versatile. Il motore termico è alimentato a benzina, con una cilindrata di 1598 cm3 e una configurazione a 4 cilindri in linea. Questo propulsore sviluppa una potenza massima di 132 kW (179 CV) a 6000 giri e una coppia massima di 250 Nm a 1750 giri. A supportare il motore a combustione interna, vi è un motore elettrico che genera una potenza massima di 81 kW (110 CV) e una coppia massima di 360 Nm.

La potenza complessiva del sistema ibrido raggiunge i 165 kW (225 CV), garantendo prestazioni notevoli e un’efficienza energetica superiore. La batteria agli ioni di litio, cuore del sistema elettrico, permette una guida silenziosa e a emissioni zero nelle modalità elettriche, rendendo la DS4 E-Tense un’auto ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni dinamiche e sostenibilità ambientale.

Gli interni | Prova Citroen DS4 E-Tense

Gli interni della Citroën DS4 E-Tense sono progettati per offrire un comfort elevato e un tocco di raffinatezza. I sedili anteriori sono spaziosi e dotati di imbottitura ad alta densità, con la possibilità di regolare elettricamente la lunghezza della seduta. Questi sedili, disponibili anche con funzione riscaldamento, ventilazione e massaggio, assicurano comodità anche nei viaggi più lunghi. I posti posteriori laterali sono altrettanto confortevoli, sebbene il posto centrale sia meno accogliente a causa dell’altezza e rigidità del sedile.

La plancia, elegante e curvilinea, avvolge i passeggeri anteriori, con materiali di alta qualità e finiture artigianali, come le cuciture “point perle” dei sedili in pelle, ispirate alla moda francese. Tuttavia, il sistema multimediale risulta lento e complesso, e il display aggiuntivo da 5″ nella console centrale, insieme ai piccoli e non illuminati tasti del climatizzatore, può distrarre il conducente. Il cruscotto digitale da 7″ appare poco chiaro, ma l’ampio head-up display di serie compensa con informazioni ben visibili sul parabrezza. Sebbene originali, i tasti degli alzacristalli sulla porta risultano scomodi da raggiungere. Il bagagliaio offre una capacità di 390 litri, leggermente ridotta rispetto alle versioni non ibride, ma comunque adeguata per un veicolo di queste dimensioni.

Test su strada | Prova Citroen DS4 E-Tense

La Citroën DS4 E-Tense si dimostra a suo agio sia nel traffico urbano che nelle strade extraurbane. In città, lo sterzo leggero e la pronta risposta dei motori abbinati al cambio automatico a otto marce rendono la guida fluida e piacevole. Le sospensioni assorbono efficacemente le buche, garantendo un buon livello di comfort, nonostante la visibilità posteriore limitata, compensata dalla retrocamera e dai sensori di parcheggio di serie. In modalità elettrica, l’auto offre un’autonomia di circa 38 km, con un consumo di 15,4 km/l una volta esaurita la carica della batteria.

Fuori città, la DS4 E-Tense si comporta bene sui percorsi tortuosi, mantenendo una buona precisione di guida e un’efficace filtrazione delle asperità del manto stradale, anche se durante le accelerazioni si percepisce il rumore del motore 1.6. Il sistema di ricarica e-Save consente di mantenere una riserva di energia utilizzando il motore termico, mentre il sistema Night Vision opzionale migliora la sicurezza durante la guida notturna. In modalità elettrica, l’autonomia può raggiungere i 49 km, con un consumo di benzina di 16,4 km/l, rendendo la DS4 E-Tense versatile ed efficiente in ogni contesto.

Conclusioni

La Citroën DS4 E-Tense si distingue per il suo mix di eleganza, comfort e prestazioni, con una motorizzazione ibrida che offre un’efficienza notevole sia in città che fuori. Gli interni raffinati, le avanzate soluzioni tecnologiche e le opzioni di comfort la rendono un’opzione attraente per chi cerca un’esperienza di guida premium. Tuttavia, questo livello di qualità e innovazione ha un costo: la DS4 E-Tense si colloca in una fascia di prezzo elevata ma ragionevole, che potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni acquirenti. Nonostante ciò, per chi è disposto a investire in un’auto che combina lusso, tecnologia e sostenibilità, la DS4 E-Tense rappresenta una scelta eccellente.

Per la prova effettuata ringraziamo il concessionario Ponginibbi di Piacenza che ci ha dato la possibilità di testare l’auto e ci ha ospitato con gentilezza e professionalità.

Per la prova effettuata ringraziamo il concessionario Ponginibbi di Piacenza che ci ha dato la possibilità di testare l'auto e ci ha ospitato con gentilezza e professionalità.