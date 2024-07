Joker: Folie à Deux, il trailer ufficiale italiano con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Il tanto atteso trailer ufficiale italiano di “Joker: Folie à Deux” è finalmente arrivato, proprio nel giorno della conferenza stampa del Festival di Venezia 2024, dove il film sarà presentato in concorso

La selezione del sequel Joker: Folie à Deux, diretto da Todd Phillips, da parte del direttore Alberto Barbera, rispecchia l’entusiasmo e le alte aspettative, visto il successo del primo “Joker” nel 2019, che vinse il Leone d’Oro e portò Joaquin Phoenix a vincere l’Oscar. Il trailer offre un’anticipazione di ciò che vedremo nel film, con Joaquin Phoenix che ritorna nei panni di Arthur Fleck, il personaggio tormentato che ha conquistato il pubblico mondiale. Accanto a lui, Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, una scelta audace e affascinante fatta dallo stesso Phillips, che cercava un’artista capace di recitare, cantare e ballare. Questo ha alimentato le speculazioni su un possibile tono musicale del film, con molte canzoni e scene di ballo che esploreranno la complessa relazione tra Joker e Harley.

Joker: Folie à Deux, un jukebox-movie con brani indimenticabili

Le voci su un “jukebox-movie” sembrano confermate, con brani celebri reinterpretati per arricchire la narrazione. Già nel primo trailer, la colonna sonora includeva “What the World Needs Now Is Love” di David/Bacharach, suggerendo un forte legame musicale nel film. Lady Gaga, con la sua voce straordinaria, e Joaquin Phoenix, che ha già mostrato le sue abilità canore in “Walk the Line”, promettono performance memorabili.

L’uscita del film, prevista per il 2 ottobre in Italia, distribuito da Warner Bros. Pictures, è attesissima. Oltre ai protagonisti principali, il cast include attori di alto calibro come Brendan Gleeson, Zazie Beetz, Catherine Keener, Ken Leung e Steve Coogan. Questo ensemble di talenti rafforza l’aspettativa che “Joker: Folie à Deux” possa replicare, se non superare, il successo del suo predecessore. Con un mix di dramma, musica e una regia visionaria, il sequel si preannuncia come un evento cinematografico imperdibile. Non resta che attendere il 2 ottobre per scoprire se Todd Phillips e il suo cast stellare riusciranno a sorprendere ancora una volta il pubblico e la critica.

