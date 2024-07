Philips Evnia presenta il suo monitor ultraveloce 27M2C5200W

Nelle ultime ore Philips Monitors ha annunciato l’uscita del suo nuovissimo monitor da gioco, ovvero l’Evnia 27M2C5200W

MMD, leader nei display e partner del marchio Philips Monitors, annuncia l’uscita del nuovo monitor da gioco Evnia 27M2C5200W. Questo modello, ricco di funzionalità, offre ai giocatori tutto ciò che serve per eccellere in ogni scenario d’azione. Con un ampio schermo curvo per un’immersione totale, un pannello Fast VA, una frequenza di aggiornamento di 280 Hz e un MPRT di 0,3 ms, questo monitor è un potente alleato per il gaming.

Caratteristiche principali del nuovo monitor gaming Philips Evnia 27M2C5200W

Pannello VA veloce per un gameplay dinamico.

per un gameplay dinamico. Risoluzione FHD per una qualità perfetta di risoluzione, contrasto, luminosità e colori.

per una qualità perfetta di risoluzione, contrasto, luminosità e colori. Frequenza di aggiornamento di 280 Hz per movimenti ultra fluidi.

per movimenti ultra fluidi. HDR10 per una qualità visiva eccellente di colori e sfumature.

per una qualità visiva eccellente di colori e sfumature. Supporto ergonomico regolabile in altezza per un comfort ottimale.

César Acosta, Regional Product Manager per i monitor gaming AOC e Philips EVNIA, ha commentato:

Philips Evnia 27M2C5200W è il sogno di ogni giocatore. Il suo schermo curvo e ampio permette un’immersione totale nel gioco, mentre la frequenza di aggiornamento ultraveloce, il basso input lag e l’MPRT di 0,3 ms offrono un’esperienza di gioco straordinaria.

Super velocità

Progettato per giochi ad alta velocità, il Philips Evnia 27M2C5200W è dotato di funzionalità che permettono agli utenti di sperimentare tutta la potenza dei loro giochi. Il pannello VA è quattro volte più veloce di un pannello VA tradizionale, offrendo immagini nitide anche alle velocità più elevate. La risposta rapida di 0,3 ms MPRT assicura un gioco fluido, privo di sfocature.

La frequenza di aggiornamento di 280 Hz garantisce una precisione impeccabile anche nelle sequenze più veloci. Invece, il basso input lag assicura che ogni comando venga eseguito immediatamente sullo schermo, offrendo un vantaggio nei giochi competitivi. La modalità SmartImage adatta automaticamente le impostazioni del monitor al tipo di gioco, mentre Smart Crosshair migliora la precisione nei giochi “sparatutto”.

Monitor Philips Evnia 27M2C5200W: immagini splendide, comfort ottimale

Oltre a queste caratteristiche, il Philips Evnia 27M2C5200W presenta uno schermo curvo da 27″, con formato Full HD 16:9 e risoluzione 1920 x 1080. Questo offre immagini realistiche con un effetto immersivo. L’High Dynamic Range 10 (HDR10) migliora ulteriormente le prestazioni visive, offrendo luminosità, contrasto e colori eccezionali per un’esperienza visiva ricca, sia nei giochi, nei film o nella modifica di fotografie.

Il monitor è progettato per garantire un comfort ottimale durante lunghe sessioni di gioco. Può essere inclinato, ruotato e regolato in altezza secondo le preferenze dell’utente. Funzioni come la modalità LowBlue e l’assenza di sfarfallio proteggono la vista. Il monitor è attento all’ambiente, confezionato in materiale riciclabile al 100%, privo di mercurio e PVC/BFR. Inoltre è conforme a vari standard ambientali ed energetici, tra cui RoHS, CB, TUV/ISO9241-307, marchio CE e FCC.

Prezzo e disponibilità di Philips Evnia 27M2C5200W

Il monitor Philips Evnia 27M2C5200W sarà disponibile da Luglio al prezzo consigliato di 229,00 €. Per ulteriori informazioni sul Philips Evnia 27M2C5200W, visita il Sito Web Philips Evnia.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo nuovo monitor gaming Philips Evnia 27M2C5200W ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).