Offerte nuovo anno PS Store: migliori giochi a meno di 20€

I giochi con cui festeggiare il nuovo anno possono anche rientrare in un budget modesto: ecco le migliori offerte di PS Store a meno di 20€

Bentornati alla nostra guida turistica tra le vetrine virtuali di PS Store, perché dopo le regolari offerte del nuovo anno vedremo ora i migliori giochi a meno di 20 euro. Non è la prima volta che ci fermiamo a questa specifica soglia, e vi starete probabilmente chiedendo perché dedicare un articolo a parte per le offerte in questo range di prezzo. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo, nonché il più intuibile, è quello del budget a vostra disposizione: potreste sacrificare la giovane età del gioco in questione in favore di uno sconto più sostanzioso. Il secondo, però? Ce n’è davvero una valanga, motivo per cui sarebbe consigliabile iniziare subito!

Anno nuovo, offerte nuove su PlayStation Store 🎆 Dai un’occhiata alle nuove offerte su PS Blog: https://t.co/deEAVUhKt2 pic.twitter.com/vYDnE4kr2Q — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 17, 2024

Resident Evil Village Gold Edition (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Certo, in questo caso “sotto i 20 euro” è un parametro da applicare veramente per il rotto della cuffia, ma provate a dirci che Resident Evil Village non rientri di diritto tra i migliori giochi su PS Store, anche al di fuori delle offerte del nuovo anno. L’immortalità del gioco è triplice. Nel primo caso, si tratta di un grande ritorno alle origini per la saga horror targata Capcom. Il secondo tipo di immortalità è quello dei vampiri, tra i maggiori antagonisti in questo episodio specifico. E il terzo, manco a dirlo, è quello della matriarca Alcina Dimitrescu, infilatasi nei cuori dei fan come un paletto di frassino. Il tutto per 19,99€ (60%), con percentuali anche più alte per altri Resident Evil.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Abbiamo già ri-re-recensito la trilogia del marsupiale parlando di una console della concorrenza, ma a prescindere dalle mille parole già spese per la (ben più) umile giovinezza di Naughty Dog il restauro che Vicarious Visions ha effettuato con Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (o N. Sane Trilogy, la differenza tra puntino e trattino è negli occhi di chi guarda) è qualcosa di magistrale. Oltre a fornire la versione definitiva del gioco con cui tutto ha avuto inizio, i fautori della seconda epoca d’oro della serie su GBA hanno ricreato fedelmente tutto ciò che più amavamo della trinità arancione di PS1. Alla modica cifra di 15,99€ (60%).

Goat Simulator 3 (PS5) e Goat Simulator (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Permetteteci di farvi una domanda. Amate la caciara? Rispondete senza riflettere, però. Tre… uno, non c’è un due. Goat Simulator 3, seguito diretto del primo episodio per pura goliardia, si pone lo stesso obiettivo del primo Goat Simulator: dare al giocatore le redini di un motore di fisica ragdoll quanto mai anarchico, nei panni di una capra intenta a leccare e incornare quel che le capita. Non c’è morte, non c’è game over, non ci sono ricompense. C’è solo caos, nient’altro che caos. Il sequel per PS5 è in offerta per 17,99€ (40%), mentre l’originale è disponibile su PS4 per 1,99€ (80%). Con venti euro vi portate a casa tanto, tantissimo (e stupidissimo) divertimento.

Mortal Kombat X (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Tra la rinascita del franchise con il nono episodio (che prende il nome della serie e basta) e l’undicesimo che precede l’era della pace di Liu Kang, in cosa si distingue Mortal Kombat X? Il decimo capitolo della sanguinosissima serie di NetherRealm Studios vanta una freccia particolare nella faretra del suo arco cremisi: un roster più macabro del solito. Dopo l’esperimento con Freddy Krueger in Mortal Kombat (9), infatti, ora i kombattenti dalle serie horror si sprecano, con l’intento di martoriarsi in modi che normalmente porterebbero alla morte per dissanguamento ben prima dell’ultimo 10% di vita… ma stiamo divagando. Il prezzo skontato è di 5,99€ (70%).

Team Sonic Racing (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Se volete un buon kart racer, avete due alternative. Una è alzarvi sopra la soglia dei 20 e puntare su Crash Team Racing Nitro-Fueled. L’altra vi chiede direttamente di comprare un’altra console. In realtà, scherzi a parte, una terza opzione c’è e risponde al nome di Team Sonic Racing. Il gioco si concede meno sospensione di incredulità rispetto ai suoi pari in fatto di schema di comandi e fisica, ma resta comunque un ottimo showcase competitivo dell’immaginario del porcospino blu di SEGA. Peccato che per questo terzo kart racer venga meno il resto dell’immaginario del publisher, visto l’ultima volta in All-Stars Racing Transformed. Se potete farvene una ragione, non spenderete più di 15,99€ (60%).

Astroneer (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Nel “cielo di nessuno”, si fa timidamente strada un simulatore cosmico, accennando con la mano un “Hello”. Avete capito di quale titolo stiamo parlando, no? Ve lo diciamo noi: no, perché (sebbene il sottotitolo qui sopra ci abbia rovinato lo sgambetto) il protagonista stavolta è Astroneer. Lo scopo è comunque molto simile a quell’altro titolo a cui stavate pensando: esplorare altri pianeti, però con una piccola aggiunta. Scavare sotto la superficie vi permetterà di scoprire le intricate caverne sotterranee in cui ricavare le risorse che stavate cercando. Il tutto per la ragionevolissima cifra di 10,49€ (65%)!

Giochi olimpici di Tokyo 2020: il videogioco ufficiale (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Siete tipi sportivi? Allora c’è un solo posto dove dirigervi: la capitale nipponica per le olimpiadi di quattro anni fa! Cioè… di tre, considerando che nel mezzo si è verificato un problemino sanitario su scala all’incirca globale. Ad ogni modo, Giochi olimpici di Tokyo 2020: il videogioco ufficiale è attualmente scontato e promette esattamente quello che dice il titolo. Che non include idraulici o porcospini per ovvi motivi. Le discipline sportive che contano, in ogni caso, sono tutte qui, fruibili per soli 7,99€ (80%) perché… non sapremmo se imputare il motivo al cast o alla relativa prossimità delle prossime olimpiadi, ma a ben pensarci, a che pro porsi la domanda?

LEGO Ninjago Il Film: Video Game (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Volevamo includere almeno un gioco LEGO e, dopo averci riflettuto, abbiamo optato per LEGO Ninjago Il Film: Video Game. Sì, così lo ha battezzato il sito stesso di Sony, non guardateci male. Il titolo riprende un po’ tutta l’essenza dei mattoncini danesi, se vogliamo: l’estetica plasticosa, la contestualizzazione all’interno della nostra realtà (chi ha visto il film capirà), la voglia del brand di creare altre IP al di fuori dei set ricavati da licenze prese in prestito e, come sempre, un gameplay tanto basilare quanto efficace nella sua adattabilità. L’unica cosa che non c’entra niente con i mattoncini è il prezzo: non più di 4,79€ (92%).

SEGA Mega Drive Classics (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Se la vostra passione per SEGA si spinge oltre Sonic e compagnia, molto probabilmente SEGA Mega Drive Classics fa al caso vostro. Per quelli che sono i tempi che corrono, c’è una probabilità neanche troppo bassa che voi, da utenti delle console Sony contemporanee, siate troppo giovani per aver vissuto l’era del primo grande rivale di Nintendo. A porre rimedio abbiamo questa corposa raccolta, comprensiva tanto dei primi due Sonic quanto di altre perle come Streets of Rage e compagnia, concepita come “stanza da gamer anni ‘90” virtuale tra scaffali di cartucce confezionate e TV a tubo catodico su cui giocare. Per 5,99€ (80%) sarebbe folle lasciarsela sfuggire!

Batman Arkham Collection (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

“Io sono la notte! Io sono la vendetta!” E quella di cui andiamo a parlare, invece, è Batman Arkham Collection. La raccolta include tutta la trilogia di Rocksteady, di cui Suicide Squad: Kill the Justice League promette teoricamente di essere un seguito. Ciò significa che i tre giochi in cui “sarete voi stessi Batman” (citando pressoché ogni recensione mai scritta da chiunque) sono tutti riuniti sotto un solo tetto. Si parte con il manicomio isolato di Batman: Arkham Asylum, per poi proseguire con il carcere a cielo aperto di Batman: Arkham City e concludere il tutto nella Gotham di Batman: Arkham Knight. Senza però spendere le cifre di Bruce Wayne; 7,79€ (87%) bastano.

Tre opzioni ghiotte per i fan di Dragon Ball (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Ricordate quando abbiamo parlato di Dragon Ball Z: Kakarot qualche ora fa? Ecco, se preferite per ora rimandare le grandi spese ci sono tre opzioni che potrebbero fare al caso vostro. Una, come vi abbiamo raccontato nell’articolo generale, è quella di fare vostro Dragon Ball FighterZ, scontato su PS4 per la ridondantemente battezzata FighterZ Edition alla cifra di 14,99€ (85%). Se preferite combattere anche al di fuori dello scorrimento laterale, volendo, c’è il Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle, disponibile sempre su PS4 per 14,39€ (84%). Nel caso invece vi incuriosisca solo il primo Xenoverse, potrete farlo vostro singolarmente per soli 9,99 (50%).

Little Nightmares (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Cercate dei piccoli brividi, ma non avete i romanzi di R. L. Stine sotto mano? O più semplicemente volete un brillante seguito spirituale della duologia di PlayDead? Se LIMBO e Inside non vi hanno saziato a dovere, c’è Little Nightmares per spaventarvi che è un piacere. Anche in questo caso si tratta di un puzzle-platformer cinematografico basato sulla fisica, sugli enigmi e, naturalmente, su quanto indifesa sia la protagonista, Six. E pensare che il nome del vostro avatar è al di sopra del prezzo! L’avventura è infatti fissa sulla modestissima soglia dei 4,99€ (75%). Preparatevi a rabbrividire!

DOOM Eternal Deluxe Edition (PS4, PS5) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Ma chi ha mai detto, d’altro canto, che a dover tremare in uno scenario horror dobbiate essere per forza voi e non i vostri nemici? Il cacciatore di demoni, di ritorno dalla grande zuffa al saccarosio, è pronto per far danni in DOOM Eternal. Seguito del già apprezzatissimo sparatutto del 2016, questo nuovo capitolo porta con sé rivelazioni sul canone della saga, multiplayer asimmetrico, elementi di platforming nel level design e, naturalmente, dozzine di demoni da disossare distruggendoli con devastanti deflagrazioni. Abbiamo già menzionato, però, che in tutto questo stiamo parlando della Deluxe Edition? Per soli 17,49€ (75%), è un’occasione per risparmiare semplicemente diabolica.

Borderlands: edizione gioco dell’anno (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Se volete sparare ma preferite un mondo demenziale stile Mad Max all’inferno non esattamente dantesco di DOOM Eternal, probabilmente vi conviene tuffarvi nel delirio che è Borderlands. Non vogliamo rovinarvi nulla della trama; preferiamo siate voi a scoprire cosa vi aspetta dietro ogni dialogo. Possiamo anticiparvi, piuttosto, che troverete centinaia di migliaia di possibili combinazioni tra le varie armi, se non di più. Questo folle mondo western in salsa cosmica/post-apocalittica sarà vostro per meno della metà di un milionesimo delle armi ottenibili, visto che per l’edizione gioco dell’anno vi scucirà a malapena 9,89€ (67%). Heyoo!

Mirror’s Edge Catalyst (PS4) | I migliori giochi tra le offerte di PS Store per il nuovo anno a meno di 20 euro

Chiudiamo in grande la nostra carrellata con un titolo decisamente da non giocare con un visore per la realtà virtuale. Classe 2016, Mirror’s Edge Catalyst fa da reboot al classico di otto anni prima, mettendo i giocatori sempre nei panni dell’artista del parkour Faith Connors. Il vostro compito sarà ancora una volta di fare da corrieri in una città contraddistinta esteticamente dal vetro (e che ne prende pure il nome, incredibile!), e come sempre il tutto si traduce in un platformer cinematografico da affrontare in una talvolta nauseante visuale in prima persona. Disorientamento a parte, il tutto vi costerà ben poco: 2,99€ (85%), a malapena tre caffè!

Riassunto conclusivo

Ci ripetiamo di nuovo: i migliori giochi che abbiamo raccolto tra le molte offerte che PS Store ha riservato all’anno in corso sono qui sotto (compresa la soglia dei 20 euro, lo ricordiamo). Ricordate sempre di valutare gli acquisti in base al consenso della critica, alle vostre finanze, alla percentuale dello sconto, al tempo che avete da dedicare al gioco e alla scadenza di una determinata offerta. O, più semplicemente, Recensione, Economia, Sconto, Tempo e Occasione. In una parola sola, “R.E.S.T.O.”. Comprate responsabilmente!

Resident Evil Village Gold Edition (PS4, PS5), 19,99€ (60%) più altri sconti per il resto della saga Resident Evil

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (PS4), 15,99€ (60%)

Goat Simulator 3 (PS5), 17,99€ (40%)

Goat Simulator (PS4), 1,99€ (80%)

Mortal Kombat X (PS4), 5,99€ (70%)

Team Sonic Racing (PS4), 15,99€ (60%)

Astroneer (PS4), 10,49€ (65%)

Giochi olimpici di Tokyo 2020: il videogioco ufficiale (PS4), 7,99€ (80%)

LEGO Ninjago Il Film: Video Game (PS4), 4,79€ (92%)

SEGA Mega Drive Classics (PS4), 5,99€ (80%)

Batman Arkham Collection (PS4), 7,79€ (87%)

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition (PS4), 14,99€ (85%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle (PS4), 14,39€ (84%)

Dragon Ball Xenoverse (PS4), 9,99 (50%)

Little Nightmares (PS4), 4,99€ (75%)

DOOM Eternal Deluxe Edition (PS4, PS5), 17,49€ (75%)

Borderlands: edizione gioco dell’anno (PS4), 9,89€ (67%)

Mirror’s Edge Catalyst (PS4), 2,99€ (85%)

