Fujifilm: Instax sarà sponsor ufficiale del Summer Jamboreee 2024

Instax by FUJIFILM sarà sponsor ufficiale della XXIV edizione del Summer Jamboree, il celebre festival dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni ’40 e ’50.

Dal 27 luglio al 4 agosto prossimo, Senigallia ospita la XXIV edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale più grande al mondo di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50. Per il secondo anno INSTAX by FUJIFILM è coinvolta in qualità di official sponsor e condividerà momenti unici con tutti gli appassionati di quest’epoca straordinaria.

Il Summer Jamboree, ormai punto di riferimento internazionale, offrirà nove giorni di puro divertimento all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing. La musica non-stop animerà l’Hawaiian Beach, dove si balla con i piedi sulla sabbia, e il centro storico della città, che si trasformerà in un vivace e colorato villaggio vintage.

I visitatori potranno godere di concerti gratuiti, spettacoli di burlesque vaudeville, cabaret e sessioni di danza con i migliori insegnanti di swing del mondo. Tra le attrazioni principali ci saranno il Fearless Devid Motordrome, l’ultima pista di moto d’epoca del 1937 rimasta in Italia, l’esposizione di auto americane pre-1969 nell’Oldtimers Park, il Walk-in Tattoo old school e un’ampia offerta di street food a tema. Inoltre, il Rockin’ Village Vintage Market offrirà un’ampia selezione di abbigliamento, accessori, oggettistica e memorabilia da collezione.

Instax con il suo carattere festoso, spensierato, brioso sarà parte integrante del Summer Jamboree e farà capolino tra ballerini, cantanti, musicisti per regalare e condividere un’emozione. Presso le piazze del centro storico, dove si terranno concerti e balli, farà tappa l’Instax Garage, con uno scenografico Pick-up americano del 1950 e con la squadra di fotoreporter Instax, pronta a fotografare con la nuova WIDE 400 gli istanti salienti del festival, scattando ritratti singoli e di gruppo, per chiunque vorrà concedersi all’occhio del fotografo. Instax promette di far fiorire sorrisi sui volti di chi riceverà una fotografia stampata in regalo, creando ricordi indelebili di un’esperienza unica.

La serie di fotocamere istantanee Instax, lanciata nel 1998 e affettuosamente chiamata “Cheki” in Giappone, è stata ampliata con una linea di stampanti di piccolo formato per smartphone per stampare facilmente le immagini memorizzate sui propri dispositivi. La serie Instax è riconosciuta come uno strumento di comunicazione e di espressione personale.

Con Instax diventa semplice e divertente scattare un’immagine e condividerla immediatamente come ricordo tangibile da conservare o regalare. Con la fotocamera istantanea Instax WIDE 400 di Fujifilm il ricordo diventa “wide”, ossia più grande! L’ampiezza dell’immagine è il doppio rispetto alle classiche pellicole mini. Questa dimensione è perfetta per foto di gruppo (grazie anche al timer automatico), per paesaggi e per includere un ampio panorama intorno a un soggetto: ideale per catturare il Summer Jamboree e raccontarlo attraverso una sequenza di attimi.

Il Summer Jamboree è un festival intergenerazionale e inclusivo, adatto a grandi e piccoli, appassionati e neofiti. Raccontando con autenticità e glamour il genere musicale dell’epoca, il festival dimostra che il Rock’n’Roll è aperto a tutti, capace di emozionare persone di tutte le età e provenienze. Questa edizione vedrà alternarsi leggende intramontabili e giovani promesse della scena musicale internazionale, in un susseguirsi di concerti ad ingresso gratuito.

Per nove giorni, grazie al Summer Jamboree, quella a Senigallia diventa la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth”, all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing, del puro divertimento e della condivisione.

