Esposizioni e mostre fotografiche dedicate alle Olimpiadi 2024

Parigi 2024 non è solo sport, ma anche cultura e arte. Queste mostre offrono modi alternativi e stimolanti per vivere le Olimpiadi 2024, garantendo un’esperienza olimpica completa e ricca

Nel corso delle Olimpiadi 2024, tra un evento sportivo e l’altro, potresti desiderare un diversivo per rilassarti. Fortunatamente, la capitale francese offre una vasta gamma di mostre tematiche che celebrano lo spirito olimpico. Ecco alcune delle esposizioni imperdibili da visitare.

Mostre sui Giochi Olimpici e sullo sport

Head in the Clouds – Galerie La Lison

Dal 25 luglio al 30 agosto 2024, questa mostra collettiva invita i visitatori a esplorare le prospettive poetiche dei tetti di Parigi attraverso gli occhi di tre artisti appassionati. Un’esperienza unica che fonde arte e città in un contesto olimpico.

Gaîtés Olympiques – Galerie Goldshteyn-Saatort

Dal 25 luglio all’11 agosto 2024, questa mostra presenta opere di dieci artisti internazionali che combinano l’arte urbana con lo spirito olimpico. Un’occasione per vedere l’arte moderna intrecciarsi con i valori dei Giochi.

Sport Chic – Sofitel Paris Le Faubourg

Fino al 15 settembre 2024, l’hotel di lusso ospita una mostra di alta moda ispirata ai Giochi Olimpici, con creazioni che uniscono glamour e sport. Un’opportunità per ammirare l’eleganza della moda sportiva.

Sport e Rinascimento – Musée National de la Renaissance

Dal 1° luglio al 5 novembre 2024, scoprite gli sport del XVI secolo attraverso questa mostra gratuita. Un viaggio nel tempo che rivela le radici storiche degli sport moderni.

Esposizioni tematiche e culturali

The Gold Rush – Lafayette Anticipations

Dal 22 giugno al 1° settembre 2024, questa mostra gratuita e accessibile a tutti è un parco artistico progettato dagli studenti del liceo Alfred Nobel di Clichy-sous-Bois. Un luogo di creatività e riflessione sui valori olimpici.

Culture in gioco – UNESCO

Dal 24 giugno al 15 settembre 2024, l’UNESCO espone all’aperto gli archivi fotografici delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici. Un viaggio visivo attraverso le celebrazioni olimpiche nel corso degli anni.

Champions – Galerie Roger-Viollet

Dal 13 giugno al 14 settembre 2024, questa mostra fotografica esplora lo sport femminile negli anni tra le due guerre. Un tributo alle donne che hanno fatto la storia dello sport.

Esposizioni artistiche e interdisciplinari

Composition for an Ensemble, or The Spirit of the Games – Canadian Cultural Centre

Fino al 7 settembre 2024, il Centro Culturale Canadese presenta una mostra gratuita dell’artista Clive Holden, che esplora la fama degli atleti attraverso le arti digitali.

La Collection, Rendez-vous avec le sport – Fondation Louis Vuitton

Fino al 9 settembre 2024, questa mostra offre un mix di arte e sport, con opere di Jean-Michel Basquiat e Andreas Gursky. Un evento che celebra l’energia e la passione dei Giochi.

Maratona, la corsa del messaggero – Musée de la Poste

Dal 15 maggio al 15 settembre 2024, questa mostra esplora l’importanza culturale della corsa. Un’occasione per riflettere sull’evoluzione e il significato della maratona.

