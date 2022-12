Calendario Nintendo Switch #18: micro-recensione Kingdom Hearts Melody of Memory

Per l’Immacolata, il Calendario dell’Avvento di Nintendo Switch “ci mette il cuore” nella mini-recensione di Kingdom Hearts Melody of Memory

Non l’abbiamo fatto apposta, ma in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione ci siamo ritrovati a descrivere le prodezze del più grande Messia videoludico: siamo qui per riscrivere, in pillole stavolta, una recensione per Kingdom Hearts Melody of Memory. Alla stesura dell’articolo, il gioco rimane tra l’incudine e il martello: lo si apprezza in modo diverso su Switch, in quanto unico (offline, almeno) accesso all’immaginario che sposa oriente e occidente. Ed è un peccato, perché guardandolo per ciò che è emerge uno dei migliori (o, per chi vi scrive, il migliore) rhythm game per la console.

Kingdom Hearts Melody of Memory, ottava recensione del Calendario di Nintendo Switch

Non c’è molto di cui parlar male, al di là del potenziale mancato di espandere ulteriormente i mondi “esplorabili” con qualche DLC. Sia come sia, anche da un punto di vista narrativo il gioco rimane indiscutibilmente un eccellente trampolino di lancio per i nuovi arrivati (con lo scotto da pagare di rovinarsi il finale di tutti i capitoli precedenti). In quanto al gameplay, in ogni tipo di stage la costante è il nostro senso del ritmo, con sfide perlopiù contestualizzate come “combattimenti” in cui i protagonisti della saga colpiscono i nemici a tempo di musica. E che musica, verrebbe da dire!

Di solito non ci soffermiamo sulla musica quando dobbiamo stilare graduatorie o altri tipi di recensioni ridotte all’osso, ma per Yoko Shimomura un’eccezione la si fa sempre. Tralasciando il fatto che la rivedremo in altri piazzamenti da qui a Natale, raramente capita che una sola mente sia responsabile per oltre il 90% dei brani dell’IP che l’ha resa più famosa. Figuratevi, dunque, quanto unica sia l’occasione di giocare letteralmente con le sue creazioni. C’è anche l’aspetto celebrativo da museo che rende questo titolo memorabile, ma (nonostante un mancato “Grillario” per buoni e cattivi) a convincerci a scucire la pecunia è, appropriatamente, la musica stessa. Buona Immacolata!

