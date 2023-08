A scuola di game design: parte 2, Hideo Kojima

Il secondo maestro di game design è Hideo Kojima: esploriamo la vita di una leggenda dal “corpo composto per il settanta per cento da film”

Siamo una testata videoludica italiana: poteva mai mancare, in una serie di speciali votati alle più importanti figure del game design, il regista Hideo Kojima? Lo chiamiamo “regista” perché pure lui vorrebbe così, del resto: Hollywood e la sua influenza sono le maggiori motivazioni dietro quello che potremmo definire un approccio all’architettura videoludica diametralmente opposto a quanto visto con Shigeru Miyamoto. Quanto opposto? Ce lo dice lui stesso. “Quando si provano i miei giochi, non lo si deve fare per divertimento o in assenza di altro da fare. Voglio che i giocatori trovino qualcosa di più, che arricchisca le loro vite.” Di “anti-Miyamoto” ce ne sono anche nella stessa Nintendo, come vedremo settimana prossima, ma mai con l’influenza leggendaria di Kojima.

Ipse dixit | A scuola di game design con Hideo Kojima

Viene molto facile fare delle tifoserie nei differenti approcci al game design di Hideo Kojima e Shigeru Miyamoto, ma va detto anche che il primo riconosce ampiamente i meriti del secondo. Nello specifico, sua è l’affermazione del 2010: “Con la creazione di Super Mario Bros., Shigeru Miyamoto non solo ha alterato il futuro del videogioco, ma ha proprio cambiato il concetto di ‘valore’ per ogni forma di intrattenimento. E nel fare ciò, ha cambiato il mio futuro, facendo di me il game designer che sono oggi. Super Mario Bros. è l’equivalente del Big Bang per il nostro universo videoludico. Non fosse stato per questa creazione spettacolare, non avremmo l’intrattenimento digitale come lo conosciamo oggi.” Perché aprire con questa sviolinata, vorrete sapere? Presto detto: occorre comprendere la diversità di background per ciascun designer. Miyamoto, da pioniere, ha contribuito all’alba dei videogiochi; Kojima, innovatore iconoclasta, li ha fatti evolvere.

Storia di un cantastorie | A scuola di game design con Hideo Kojima

Piccola parentesi biografica. Hideo nasce il 24 agosto 1963 come terzogenito di Kingo Kojima, farmacista di Setagaya (nei pressi di Tokyo). Curiosità: il padre ha scelto il nome del pargolo in quanto il più comune tra i suoi colleghi. A quattro anni, lui e la famiglia traslocano a Osaka. Stando a lui, è allora che ha deciso di passare in casa gran parte del tempo, facendosi una cultura con i film occidentali. I genitori imposero una regola: non si va a letto prima della fine del film. Senza vincoli ai generi, per di più! Si innamora della regia quando un amico porta una Super 8 a scuola, per poi far pagare 50 yen ai compagni di classe per vedere le riprese. Un giorno si fa pagare un viaggio su un isola dai genitori senza dire loro le sue intenzioni. E nella migliore delle tradizioni vacanziere, il lavoro ha lasciato posto al nuoto fino all’ultimo giorno. La trama a quel punto si è incentrata sugli zombi, ma i genitori non hanno mai visto il film completato.

Dolori e gioie | A scuola di game design con Hideo Kojima

A tredici anni, dopo il secondo trasloco a Kawanishi nella regione di Kansai, Kojima ha perso il padre. Un lutto, questo, il cui impatto (emotivo ed economico) è stato raccontato dal game designer nelle più recenti interviste. Dopo essersi iscritto all’università per studiare economia, ha deciso all’improvviso di unirsi all’industria videoludica, senza mai abbandonare la verve narrativa (includendo una storia nella tesi di laurea). In realtà il suo vero obiettivo è sempre stato il cinema, ma non trovando impiego come regista si è dovuto “accontentare” di un ruolo di game designer (su cui mentiva agli amici) quando il termine ancora non esisteva in Giappone. A dargli lavoro è stata Konami, per dei giochi previsti su MSX. Avrebbe preferito dedicarsi al Famicom (da noi NES) per la maggior gamma di colori. Parleremmo di gavetta, ma il primo ruolo è stato come assistente direttore per Penguin Adventure, sequel di Antarctic Adventure con elementi da gioco d’azione, altri da GdR e… finali multipli. Le basi c’erano già tutte.

Nascondino col destino | A scuola di game design con Hideo Kojima

Quando Kojima è stato messo a capo del progetto Metal Gear, senza “Solid” per il momento, si è ritrovato con una bella gatta da pelare: la preferenza per il NES non aveva solo a che fare con il numero di colori, ma anche per la quantità di nemici su schermo. Il compromesso è stato facile da trovare: ispirarsi al film La Grande Fuga con Steve McQueen e obbligare Snake a nascondersi. Il capo di Kojima ha reagito con un lungimirante “Nascondersi dai nemici? Ma non è un gioco!”, e si sa che del senno di poi son piene le fosse. Il personaggio di Snake è ispirato all’antieroe Jena Plissken, interpretato da Kurt Russell (Ego ne Guardiani della Galassia Vol. 2) in Fuga da New York. Il gioco avrebbe in seguito riscosso un tale successo nel port per NES da portare Konami a sviluppare autonomamente Snake’s Revenge, motivo per cui Kojima (una volta appreso di questo sequel durante un viaggio in treno da un collega che ci stava lavorando) ha aperto il cantiere per Metal Gear 2: Solid Snake. Insomma, quanto avvenuto con The Phantom Pain negli ultimi anni ha dei precedenti!

Snatcher | A scuola di game design con Hideo Kojima

Passiamo brevemente in rassegna gli altri due progetti di Kojima. Il secondo progetto subito dopo il primo Metal Gear è stato Snatcher, per NEC PC-8801 e MSX2. Primo progetto interamente ideato da Kojima, si tratta di un’avventura grafica con elementi da visual novel, che avrebbe dovuto avere sei capitoli prima del veto di Konami per farli scendere a quota due. Per questo motivo, il titolo cyberpunk dal design quasi open world si è concluso con un cliffhanger (finale in sospeso). Il gioco ha ricevuto un remake nel 1990 chiamato SD Snatcher, rivisitato come gioco di ruolo con un character design super deformed (SD, appunto). Il battle system, in cui puntare a parti del corpo del nemico specifiche, sarebbe tornato in Vagrant Story di Square-Enix e in Fallout 3.

Policenauts | A scuola di game design con Hideo Kojima

Durante lo sviluppo di Snatcher, Kojima ha sfogato la frustrazione nella mancanza di controllo creativo con l’avventura grafica Policenauts, a cavallo tra noir e fantascienza, nonché la preoccupazione per la nippofobia del film Sol Levante. Nelle retrospettive dedicate in seguito al gioco, in molti ne hanno lodato la visibile impronta di Kojima. Anche in questo caso, infatti, è principalmente la storia a fare da padrone, ambientata nel “lontano futuro” del 2013. Il poliziotto di Los Angeles Jonathan Ingram si ritrova in stato di ipersonno in seguito all’eponimo progetto di addestramento spaziale Policenauts. Nel 2040, Jonathan diventa un detective privato, e un incontro con l’ex moglie Lorraine lo porta a scoprire il lato torbido della legge. Il tutto si traduce come un film interattivo, con qualche scena d’azione in prima persona qua e là.

Metal Gear Soldi, ehm, Solid | A scuola di game design con Hideo Kojima

Non c’è molto da raccontare sul successo mainstream che PlayStation ha portato ad alcune serie, come è avvenuto per Final Fantasy con VII e, nel caso di Metal Gear, con l’episodio Solid. In realtà il gioco sarebbe dovuto uscire su 3DO (la stessa piattaforma su cui una Naughty Dog pre-Crash Bandicoot pubblicò Way of the Warrior), ma dopo la morte della console lo sviluppo è migrato su PS1. In seguito al successo del titolo, la gente ha iniziato a riconoscere Kojima per strada, a sorpresa del game designer. Nonostante questo, la verve sovversiva con cui quest’ultimo si approccia ai canoni videoludici si è scontrata con le aspettative dei fan per il sequel. La risoluzione hollywoodiana del primo capitolo infatti non c’è stata, in favore di un labirinto narrativo confusionario al termine di Sons of Liberty.

Il dopo-Snake | A scuola di game design con Hideo Kojima

“Se il giocatore non viene indotto a credere che l’ambientazione sia reale, non c’è motivo di creare il gioco.” Il realismo ossessivo dei giochi di Kojima trascende la potenza dell’hardware, come si è visto nella duologia Boktai su Game Boy Advance. Nel primo capitolo, The Sun is in Your Hand, il protagonista va a caccia di vampiri con un’arma alimentata… dal sensore fotometrico sulla cartuccia del gioco. Lo stesso stratagemma è stato implementato nel sequel, Solar Boy Django. La trovata di gameplay, per quanto originale, è stata in parte accantonata, ma il terzo episodio Lunar Knights (su Nintendo DS, da cui “duologia”) ne permetteva l’utilizzo tramite lo slot secondario per le cartucce del GBA. Un esperimento più riuscito del progetto multimediale Zone of the Enders, ma visto il successo dei progetti successivi neanche la rottura con Konami lo ha tenuto a freno.

Miyamonamour | A scuola di game design con Hideo Kojima

Una piccola parentesi sul rapporto con Nintendo. Alla stesura di questo speciale, l’unico remake esistente per il primo Metal Gear Solid è su GameCube, con il sottotitolo The Twin Snakes. Ormai le copie hanno raggiunto cifre folli su eBay, forse a testimonianza di quanto fosse speciale il progetto. Tra i cambiamenti, segnaliamo i vari cameo di Mario e compagnia come soprammobili, nonché l’analisi della memory card da parte di Psycho Mantis: “Così ti piace giocare a Super Smash Bros. Melee?” E parlando di Smash, Kojima ama giocare alla serie con il figlio: motivo per il quale, stando a Masahiro Sakurai (che compie gli anni oggi, quindi auguri!), quest’ultimo è stato “implorato” di includere Snake in Melee, quando però il gioco era ormai quasi completo. Per questo, Sakurai ha ricontattato Kojima durante lo sviluppo di Brawl, dandogli pure carta bianca per l’arena Isola Shadow Moses. Visti gli spoiler per Guns of the Patriots sullo sfondo, Kojima ha praticamente nascosto una pubblicità per il suo gioco in una delle killer app per Wii. Il che dice tutto sull’importanza di entrambi i game designer nell’industria!

Che rottura | A scuola di game design con Hideo Kojima

Giunti al punto di rottura tra Kojima e Konami possiamo solo riassumere a grandi linee il tutto, anche se a questo punto della storia noi di tuttotek “già c’eravamo”. In concomitanza con l’uscita di Ground Zeroes, prequel di The Phantom Pain, Kojima era al lavoro su Silent Hills, reboot di Silent Hill sviluppato con Guillermo del Toro. Del progetto, almeno sulle PS4 su cui è ancora installato, resta solo P.T., ovvero il “teaser giocabile” (Playable Teaser, appunto). Dopo aver ricevuto l’ordine da Konami per non ritirare pubblicamente il premio per The Phantom Pain (sotto) ai Game Awards, game designer e publisher hanno preso strade separate. Sony è stata rapida a cogliere l’occasione, e la prima opera di questa nuova gallina dalle uova d’oro si è rivelata essere Death Stranding.

Visioni visionate da un visionario | A scuola di game design con Hideo Kojima

Oltre a Super Mario Bros., per Hideo Kojima un’altra ispirazione dietro l’ingresso nell’industria videoludica è stato The Portopia Serial Murder Case, titolo del 1983 a cura di Yuji Horii (Dragon Quest). In quanto giallo giocabile, TPSMC è stato un goal a porta vuota per Kojima: “C’erano il mistero, un dungeon in 3D, uno sfondo vero e proprio e un movente credibile. Ecco perché c’era del dramma. Trovare questo gioco, nella mia visione, ha espanso il potenziale dei videogiochi.” E lo si vede anche in Snatcher, pregno di citazioni cinematografiche alla stregua del pastiche. I film degli anni ottanta si sprecano: Blade Runner, Akira, La Cosa, Invasione degli Ultracorpi e The Terminator. Per non parlare di Metal Gear, dalla bandana di Snake (Il cacciatore, 1978) ai nomi di certi personaggi (come Hal Emmerich, detto Otacon, in riferimento al regista Roland Emmerich). C’è davvero di che perderci giornate intere.

Film da giocare | A scuola di game design con Hideo Kojima

Il piglio hollywoodiano che anima il game design di Kojima è evidente. Ha descritto la serie Metal Gear come l’equivalente militare di Zombi di George Romero (1978): “Cambiate i soldati di Metal Gear Solid con gli zombi e otterrete Dawn of the Dead.” Del resto, la cinematografia era tutta lì: un level design la cui architettura consiste in “un’ampia area chiusa, come un centro commerciale pieno di ascensori, scale mobili e condotti di aerazione”. Anche gli anime, però, ci hanno messo lo zampino. Quest’influenza la si vede più apertamente (e ci mancherebbe altro) in Zone of the Enders rispetto ad altre creazioni sue, ma le serie anime del filone mecha hanno ispirato anche altri elementi come gli eponimi Metal Gear al centro dell’intera saga.

Raccontaci un’altra storia | A scuola di game design con Hideo Kojima

“La narrazione è molto difficile”, racconta il game designer. “Ma se aggiungi un po’ di sapore, in una cutscene puoi trasmettere emozioni di tristezza, felicità o ilarità al pubblico giostrandoti bene le inquadrature. Il nostro è un approccio facile. Se poi permettessi al giocatore di selezionare una storia tra tante, rischia di venir meno l’emozione che possono provare; quando la storia è concreta, invece, si segue il percorso e ci si prepara al momento clou. Ma quando la trama è interattiva, con più sbocchi narrativi, il giocatore piangerà lo stesso a fine gioco? È a questo che penso sempre, e se funziona posso introdurre una narrazione più interattiva.” Ad anni dal debutto di Kojima nel design videoludico, la domanda è diversa: dopo un approccio al videogioco da regista e non da designer, cosa resta dell’interattività ora che questa forma d’arte è quasi universalmente riconosciuta come tale?

“È passata un’ora e devo ancora toccare il controller”

Questo aforisma non viene da Hideo Kojima, ma da un ex collega del sottoscritto in una precedente redazione, in un’involontaria sintesi del game design di Death Stranding. È giusto portare il cinema nel videogioco, in modo così minuziosamente decompilato, adattandone i crismi al lato interattivo con tanta bravura da assottigliare la linea di confine tra due forme d’arte differenti? Chi vi scrive, da amante di Nintendo qual è, preferisce la scuola di pensiero de “il gameplay prima di tutto”, ma non per questo un approccio quasi opposto è da delegittimare a priori. Semplicemente, tutto si rifà al kyokan di cui parlavamo con Miyamoto: suscitare empatia di proposito. Evidentemente, specie con la riverenza quasi servile della stampa di settore nostrana verso Kojima, un pubblico c’è: si tratta di formule di gameplay da dosare con cura, ma finché è un regista mancato ad occuparsene possiamo dormire sonni tranquilli.

