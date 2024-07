F1, Alpine a Spa con una livrea dedicata ai supereroi

Il team di F1 Alpine ha svelato una livrea speciale che le sue vetture A524 sfoggeranno questo fine settimana al Gran Premio del Belgio, in scena sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps ispirata al film Wolverine & Deadpool

Alpine ha svelato una livrea speciale che le sue vetture A524 sfoggeranno questo fine settimana al Gran Premio del Belgio, in scena sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Ispirata al film “Wolverine & Deadpool” uscito nelle sale cinematografiche proprio oggi, la livrea abbandona il classico blu Alpine per un inedito abbinamento di rosso e nero. Il muso e i profili dell’ala anteriore saranno completamente rossi, mentre il main plane rimarrà nero. Pennellate di rosso, che sembrano quasi graffiate, compaiono sul cofano motore, sulle pance e sulla zona coca-cola, il tutto intervallato dal nero-carbonio per alleggerire la vettura.

Livrea da supereroi per Alpine a Spa: una carica in più per il team francese

Un omaggio ai due iconici supereroi Marvel: i tre graffi gialli nella zona terminale dei bazooka completano il design, richiamando i colori di Wolverine. I piloti, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, non saranno da meno: le loro tute saranno dello stesso rosso che tinge la tuta di Deadpool, mentre i loro caschi saranno ispirati rispettivamente alla maschera del mercenario in rosso e nero e a quella di Wolverine.Un cambio di immagine non solo estetico: la scelta di questa livrea speciale rappresenta anche un tentativo da parte di Alpine di rinvigorire il team dopo un inizio di stagione difficile. La ristrutturazione tecnica e l’arrivo di Flavio Briatore hanno dato nuova linfa alla squadra, che punta a risalire la china e tornare a conquistare punti preziosi.

Oltre alla livrea speciale, anche il vestiario dei meccanici sarà intonato al tema Deadpool e Wolverine. Un’operazione di marketing a 360 gradi che punta ad attirare l’attenzione e a dare nuova carica al team Alpine. L’appuntamento è per questo fine settimana a Spa-Francorchamps: vedremo se il nuovo look porterà anche un cambio di passo in pista per le Alpine A524 di Gasly e Ocon. Come sempre, restate sintonizzati su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e molto altro ancora!