Red Dot Awards 2024: numerosi riconoscimenti per Acer Vero e Predator Gaming

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti premiati ai Red Dot Awards ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il marchio Predator ha ottenuto numerosi premi con i suoi laptop gaming ad alte prestazioni , router Wi-Fi 7 e 5G avanzati, e il desktop Predator Orion X. La linea ecosostenibile Acer Vero ha impressionato i giudici, che hanno premiato il laptop Aspire Vero 16, a zero emissioni di carbonio. Oltre a due monitor e il proiettore smart Vero PL3510ATV senza mercurio. Riconoscimenti sono andati anche alla fotocamera Acer SpatialLabs Eyes e al notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition. Oltre ai laptop Swift Go da 14″ e 16″ e al mini-PC Acer Revo Box.

I Red Dot Awards sono tra i più ambiti premi nel panorama del design internazionale . Acer e Predator hanno trionfato in questa prestigiosa competizione, ricevendo numerosi riconoscimenti per l’eccellenza e l’innovazione nel design. Tra i dispositivi premiati figurano laptop, PC, accessori per la connettività, prodotti ecosostenibili e la fotocamera SpatialLabs Eyes.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)