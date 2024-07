Migliori miniserie disponibili su Netflix | Luglio 2024

In questa guida vedremo insieme quali sono le migliori miniserie dai 4 ai 7 episodi disponibili sulla regina delle piattaforme streaming: Netflix

Uno dei passatempi più diffusi al giorno d’oggi è quello di guardare serie tv. Grazie alla diffusione delle piattaforme streaming e, quindi, con la possibilità di avere gli episodi a nostra disposizione in qualsiasi momento poi, la cosa si è diffusa sempre di più. Tuttavia, con la vita frenetica di oggi il tempo da dedicare alle serie televisive, che a volte contano un gran numero di episodi, può essere diventato poco. Ma c’è, comunque, un modo che ci permette di non rinunciare a questa passione anche se il tempo da potervi investire scarseggia. Infatti, un’altra cosa diffusasi negli ultimi tempi sono proprio le miniserie, quelle che comprendono dai 4 ai 7 episodi. Si tratta di serie molto coinvolgenti e ben fatte proprio perché riescono a concentrare l’intero racconto in poco tempo. Queste serie hanno il vantaggio di non perdersi in inutili filler che a volte fanno prendere il focus sul filo conduttore principale della trama. Vediamo insieme quali sono alcune delle migliori miniserie disponibili su Netflix, la piattaforma regina dello streaming.

Prima di iniziare

The Watcher | Migliori miniserie Netflix

È un piccolo capolavoro di 7 episodi firmato Ryan Murphy. La serie è ispirata alla storia vera della famigerata casa dell’Osservatore del New Jersey. La trama prende il via da Dean e Nora Brannock che hanno appena acquistato la casa dei loro sogni nell’idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey. Tuttavia, dopo poco tempo, si renderanno conto che il quartiere non è affatto accogliente. Rapidamente la loro vita diventerà un vero e proprio inferno quando inizieranno ad arrivare lettere minacciose da parte di qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore“ e spaventa a morte i Brannock, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

Midnight Mass | Migliori miniserie Netflix

Midnight Mass è una miniserie horror psicologica di Netflix creata dal maestro del brivido Mike Flanagan, noto per titoli come “The Haunting of Hill House” e “Doctor Sleep”. Riley Flynn, un giovane imprenditore di startup, torna sulla remota isola di Crockett Island dopo aver scontato quattro anni di carcere per omicidio colposo. Al suo arrivo, la comunità isolata è sconvolta da una serie di eventi miracolosi e presagi spaventosi dopo l’arrivo di un giovane e carismatico prete, Padre Paul.

Strappare Lungo i Bordi – Questo Mondo non mi Renderà Cattivo | Migliori miniserie Netflix

Sono le due miniserie animate tratte dai fumetti di Zerocalacare. Le due serie in 6 episodi ciascuna raccontano i disagi di una generazione. La vita è come una sagoma da strappare lungo i bordi, ma inevitabilmente si sbaglia qualcosa ed è così che diventa sempre meno possibile ottenere una forma decente. A volte si staccano dei pezzetti che si sarebbero dovuti conservare, ma tenendo vicini o nostri affetti, l’esistenza trova il suo senso anche se con fattezze diverse rispetto a quelle che si erano in precedenza immaginate. Cosa che diventa molto più evidente in Questo Mondo non mi Renderà Cattivo. Nella seconda serie di Zerocalcare un vecchio amico torna nel quartiere, ma non riesce a riconoscere il mondo nel quale è cresciuto e nemmeno Zero è in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa per trovare il suo posto nel mondo. Qui trovate la nostra recensione di Strappare Lungo i Bordi.

La Regina degli Scacchi | Migliori miniserie Netflix

Miniserie in 6 episodi tratta dal romanzo di Walter Tevis. Si tratta di una storia di formazione che esplora il prezzo della genialità. La serie racconta la storia di Beth Harmon cresciuta in un orfanotrofio nel Kentucky alla fine degli anni ’50 che scopre di avere un incredibile talento per gli scacchi. Nel frattempo sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Così Beth si trasforma in una figura eccentrica e glamour, tormentata dai propri demoni e sospinta da un mix di narcotici e ossessioni, ma decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi.

Unorthodox | Migliori miniserie Netflix

Miniserie composta da 4 episodi ispirata ad un autobiografia di Deborah Feldman. La storia è ambientata a New York, nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn e si incentra su una comunità chassidica ultra-ortodossa di cui fa parte Esther Shapiro, un’adolescente in crisi con la sua identità e i valori in cui crede. Si tratta di una visione interessante sulle differenze di genere e le credenze religiose che fa riflettere e colpisce nel profondo.

Dahmer | Migliori miniserie Netflix

La miniserie, creata da Ryan Murphy (noto per altre serie come “American Horror Story” e “Glee”), ripercorre la vita e i crimini di Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più noti e inquietanti della storia americana. La serie non si limita a mostrare gli orrori commessi da Dahmer, ma cerca anche di indagare le cause che lo hanno portato a compiere atti così efferati, analizzando la sua infanzia, le sue relazioni e il fallimento delle istituzioni nel fermarlo.

Self Made | Migliori miniserie Netflix

Miniserie in 4 episodi che racconta la storia vera di Madam C. J. Wlaker, un’imprenditrice afroamericana. È stata la prima donna degli Stati Uniti a diventare milionaria con le sue sole forze, senza l’aiuto di nessuno, ma contando soltanto sulle sue conoscenze per il settore della cura dei capelli.

Buona visione!

E voi avete già visto queste miniserie su Netflix e credete che siano le migliori disponibili sulla piattaforma? Fatecelo sapere in un commento! Se volere rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

