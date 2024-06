Anteprima Nerobi: tra incanto e difficoltà

In questa anteprima vi parleremo della versione in accesso anticipato di Nerobi, l’incantevole e ostico puzzle platform del team italiano Sanobusiness

Nerobi è un puzzle platform italiano che si caratterizza grazie ad un’estetica splendida e un grado di sfida elevato. Il titolo è stato recentemente pubblicato su Steam in accesso anticipato ma, nonostante l’ultimo capitolo non sia ancora nella sua forma finale, il gioco è comunque perfettamente giocabile dall’inizio alla fine. Se siete curiosi di saperne di più su Nerobi, in questa anteprima vi parleremo nel dettaglio di questo nuovo italianissimo titolo.

Spiriti alla deriva | Anteprima Nerobi

Questo titolo è ambientato nel Mondo Mediano, un luogo di transizione in cui le essenze dei viventi devono passare prima di potersi reincarnare. In questo regno onirico voi vestirete i panni di Nerobi, uno spirito che per qualche motivo ha perso la memoria. Per recuperare i vostri ricordi dovrete quindi partire all’esplorazione del Mondo Mediano e interagire con tutti gli strani esseri che lo abitano. Purtroppo però questo regno non è più sicuro come un tempo. I demoni infatti sono riusciti ad invadere il Mondo Mediano e rappresenteranno un serio pericolo sia per Nerobi che per tutte le essenze.

La storia di Nerobi nel complesso è molto semplice ma comunque l’abbiamo trovata estremamente piacevole da seguire. Durante tutta l’avventura infatti il gioco riesce a mantenere il giocatore interessato sia al passato del protagonista che alla storia del mondo di gioco. Essendo ancora in accesso anticipato per il momento la storia non ha una conclusione netta ma, viste le premesse, siamo fiduciosi che il finale sarà in grado di rispettare le aspettative.

Platforming rischioso | Anteprima Nerobi

Nerobi è un puzzle platform che si basa su un gameplay estremamente semplice (anche se un po’ legnoso). I giocatori infatti potranno solamente spostarsi in due direzioni, correre e saltare. Oltre ai movimenti di base però nel corso della vostra avventura avrete la possibilità di sbloccare dei poteri. Queste abilità servono principalmente per risolvere enigmi ed attivare marchingegni, ma saranno anche in grado di difendervi dagli attacchi dei demoni.

Nonostante i comandi di base siano estremamente semplici, al contrario il gioco è molto impegnativo. In Nerobi infatti basterà un solo colpo per essere sconfitti e come se non bastasse tutto il Mondo Mediano è infestato di creature pericolose, trappole insidiose e, ovviamente, demoni. Per riuscire a proseguire nel vostro viaggio è quindi necessario essere determinati e soprattutto prestare moltissima attenzione ad ogni cosa che vi circonda. Questo è particolarmente vero quando si ha a che fare con i demoni. Questi esseri infatti non sono dei nemici veri e propri, e si comportano più come pericoli ambientali o ostacoli che dovrete imparare a conoscere affondo prima di poterli superare.

Tutti questi elementi fanno si che Nerobi sia un titolo molto impegnativo e, purtroppo, anche frustrante. La frustrazione però non è dovuta alla difficoltà delle aree o a grossi problemi con i comandi, ma bensì al fatto che spesso il giocatore finisce con l’essere sconfitto senza però aver commesso dei veri errori. Nel corso del gioco infatti ci saranno tantissime situazioni in cui si rischia di morire perché non si capisce bene se una piattaforma fa parte dello sfondo oppure no. Per non parlare poi delle tante volte in cui ci saranno dei pericoli fuori dal vostro campo visivo che non sarete in grado di anticipare in alcun modo. Purtroppo nel corso della vostra avventura vi imbatterete molto spesso in tali spiacevoli situazioni e, per un titolo di così breve durata, questo rappresenta un problema non da poco.

Livelli vivi | Anteprima Nerobi

Per quanto riguarda il level design invece bisogna dire che il team di sviluppo ha svolto davvero un buon lavoro. Dall’inizio alla fine del gioco infatti abbiamo avuto a che fare con tanti livelli molto vari, complessi e ben realizzati. Ci sono poi alcune aree che non vogliamo spoilerarvi ma che ci hanno colpito molto in quanto ad originalità. A valorizzare i livelli inoltre ci sono tutti i vari elementi collezionabili presenti in Nerobi, come le carte oppure le rovine. Questi extra saranno disseminati per tutto il mondo di gioco e vi spingeranno ad esplorare a fondo ogni singola area per trovarli tutti.

Se da una parte il level design è molto buono, dall’altro i puzzle invece lasciano un po’ a desiderare. Nel complesso queste sezioni di gioco ci sono sembrate fin troppo semplici e banali, rappresentando più un contrattempo che una sfida vera e propria.

Un disegno in movimento| Anteprima Nerobi

Passiamo ora a quello che certamente è il punto più alto di tutto Nerobi: il comparto artistico. Il mondo di gioco infatti è disegnato interamente a mano e vanta uno stile coloratissimo che ricorda alcune delle opere più famose dello Studio Ghibli. Questo stile fiabesco inoltre è valorizzato anche da un ottimo design dei personaggi, da delle buone animazioni e anche da degli effetti davvero spettacolari. Infine anche la colonna sonora del gioco è davvero splendida, ma bisogna dire che forse alla lunga risulta un po’ poco varia.

Nerobi inoltre si comporta molto bene anche per quanto riguarda il comparto tecnico. Il gioco infatti è estremamente leggero e anche nelle fasi più concitate è in grado di mantenere un framerate stabile anche sui PC meno performanti. Nel corso della nostra prova inoltre non ci siamo imbattuti in alcun tipo di bug o problema tecnico, un traguardo non da poco per un gioco appena entrato nell’accesso anticipato.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Nerobi. Anche se non è ancora completa al 100% la storia del gioco è riuscita comunque a farci appassionare alle vicende del protagonista e del mondo che lo circonda, grazie anche e soprattutto allo splendido stile artistico che le fa da cornice.

Se da una parte abbiamo apprezzato molto la storia e l’estetica, dall’altra però non possiamo dire lo stesso del gameplay. I livelli sono ben realizzati e ricchi di segreti, ma per superarli sarà necessario fare i conti con delle sezioni di platforming brutali che molto spesso risulteranno difficili in maniera artificiosa. Nonostante questa grave problematica però Nerobi risulta comunque godibile e, se il team di sviluppo sarà in grado di correggere questi difetti nel corso dell’accesso anticipato, allora molto probabilmente in futuro avremo tra le mani un titolo di qualità.

Nerobi è disponibile ora in accesso anticipato su Steam.